Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 103 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Sep 2, 2025, 4:47 pm EDT
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 103 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BMOBank of MontrealACA
DGDollar General CorporationACA
JBSJBS N.V. Class AABA
LVSLas Vegas Sands Corp.ABA
RLRalph Lauren Corporation Class AABA
SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADRABA
SNOWSnowflake, Inc.ABA
TIMBTIM S.A. Sponsored ADRABA
VIKViking Holdings LtdACA
YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADRABA

Downgraded: Strong Buy to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ABB
BSXBoston Scientific CorporationBBB
FTSFortis Inc.ACB
FWONALiberty Media Corporation Series A Liberty Formula OneBAB
GLGlobe Life Inc.ACB
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class AABB
INCYIncyte CorporationBBB
KRKroger Co.ACB
MNSTMonster Beverage CorporationABB
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BACB
TDToronto-Dominion BankACB
TRVTravelers Companies, Inc.BBB
WECWEC Energy Group IncACB
XELXcel Energy Inc.ACB

Upgraded: Hold to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABEVAmbev SA Sponsored ADRBCB
ADSKAutodesk, Inc.BCB
CNMCore & Main, Inc. Class ABCB
DLTRDollar Tree, Inc.BCB
EBRCentrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Sponsored ADRBDB
FNFabrinetBCB
LRCXLam Research CorporationCBB
MEDPMedpace Holdings, Inc.BCB
NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.CBB
NVDANVIDIA CorporationBBB
OKTAOkta, Inc. Class ABBB
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ABCB
PSTGPure Storage, Inc. Class ABBB
ROKURoku, Inc. Class ABCB
WESWestern Midstream Partners, LPBCB
ZMZoom Communications, Inc. Class ABBB

Downgraded: Buy to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADPAutomatic Data Processing, Inc.CCC
AIGAmerican International Group, Inc.CBC
AONAon Plc Class ACCC
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCC
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRCBC
CCKCrown Holdings, Inc.CBC
CFCF Industries Holdings, Inc.CCC
CNHCNH Industrial NVCCC
EDConsolidated Edison, Inc.CCC
EMREmerson Electric Co.CCC
FEFirstEnergy Corp.CCC
GENGen Digital Inc.CBC
GMEGameStop Corp. Class ACBC
GNRCGenerac Holdings Inc.CBC
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.BCC
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRCCC
ICEIntercontinental Exchange, Inc.CCC
JJacobs Solutions Inc.CCC
LILi Auto, Inc. Sponsored ADR Class ABCC
NTNXNutanix, Inc. Class ACCC
RMDResMed Inc.CBC
SOLVSolventum CorporationCCC
ULUnilever PLC Sponsored ADRCCC
VICIVICI Properties IncCBC
YPFYPF SA Sponsored ADR Class DBDC

Upgraded: Sell to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
FITBFifth Third BancorpCCC
JEFJefferies Financial Group Inc.CDC
KIMKimco Realty CorporationDBC
OVVOvintiv IncCCC
PHMPulteGroup, Inc.CCC
PRPermian Resources Corporation Class ACDC
SJMJ.M. Smucker CompanyCDC
VLOValero Energy CorporationCCC

Downgraded: Hold to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFLAflac IncorporatedDDD
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ADBD
BGBunge Global SADCD
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.DCD
GLPIGaming and Leisure Properties, Inc.DDD
GPCGenuine Parts CompanyDCD
KDPKeurig Dr Pepper Inc.FCD
KKRKKR & Co IncDCD
KMBKimberly-Clark CorporationDCD
LIILennox International Inc.DBD
LINLinde plcDCD
METMetLife, Inc.DDD
MRVLMarvell Technology, Inc.DCD
NEENextEra Energy, Inc.DCD
NWSANews Corporation Class ADCD
PFEPfizer Inc.DBD
PHGKoninklijke Philips N.V. Sponsored ADRDBD
SBACSBA Communications Corp. Class ADCD
SHWSherwin-Williams CompanyDDD
SPGIS&P Global, Inc.DCD
TYLTyler Technologies, Inc.DCD
VRSKVerisk Analytics, Inc.DCD
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class ADCD

Downgraded: Sell to Strong Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BF.BBrown-Forman Corporation Class BFCF
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.FCF
COOCooper Companies, Inc.FCF
IEXIDEX CorporationFCF
MRKMerck & Co., Inc.FCF
OMCOmnicom Group IncFCF
RVTYRevvity, Inc.FCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

Louis Navellier

Editor, Market 360

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

