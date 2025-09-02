Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 103 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Buy to Strong Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BMO
|Bank of Montreal
|A
|C
|A
|DG
|Dollar General Corporation
|A
|C
|A
|JBS
|JBS N.V. Class A
|A
|B
|A
|LVS
|Las Vegas Sands Corp.
|A
|B
|A
|RL
|Ralph Lauren Corporation Class A
|A
|B
|A
|SBS
|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR
|A
|B
|A
|SNOW
|Snowflake, Inc.
|A
|B
|A
|TIMB
|TIM S.A. Sponsored ADR
|A
|B
|A
|VIK
|Viking Holdings Ltd
|A
|C
|A
|YMM
|Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR
|A
|B
|A
Downgraded: Strong Buy to Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AEP
|American Electric Power Company, Inc.
|A
|B
|B
|BSX
|Boston Scientific Corporation
|B
|B
|B
|FTS
|Fortis Inc.
|A
|C
|B
|FWONA
|Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One
|B
|A
|B
|GL
|Globe Life Inc.
|A
|C
|B
|IBKR
|Interactive Brokers Group, Inc. Class A
|A
|B
|B
|INCY
|Incyte Corporation
|B
|B
|B
|KR
|Kroger Co.
|A
|C
|B
|MNST
|Monster Beverage Corporation
|A
|B
|B
|PAC
|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B
|A
|C
|B
|TD
|Toronto-Dominion Bank
|A
|C
|B
|TRV
|Travelers Companies, Inc.
|B
|B
|B
|WEC
|WEC Energy Group Inc
|A
|C
|B
|XEL
|Xcel Energy Inc.
|A
|C
|B
Upgraded: Hold to Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABEV
|Ambev SA Sponsored ADR
|B
|C
|B
|ADSK
|Autodesk, Inc.
|B
|C
|B
|CNM
|Core & Main, Inc. Class A
|B
|C
|B
|DLTR
|Dollar Tree, Inc.
|B
|C
|B
|EBR
|Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Sponsored ADR
|B
|D
|B
|FN
|Fabrinet
|B
|C
|B
|LRCX
|Lam Research Corporation
|C
|B
|B
|MEDP
|Medpace Holdings, Inc.
|B
|C
|B
|NBIX
|Neurocrine Biosciences, Inc.
|C
|B
|B
|NVDA
|NVIDIA Corporation
|B
|B
|B
|OKTA
|Okta, Inc. Class A
|B
|B
|B
|PDD
|PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
|B
|C
|B
|PSTG
|Pure Storage, Inc. Class A
|B
|B
|B
|ROKU
|Roku, Inc. Class A
|B
|C
|B
|WES
|Western Midstream Partners, LP
|B
|C
|B
|ZM
|Zoom Communications, Inc. Class A
|B
|B
|B
Downgraded: Buy to Hold
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ADP
|Automatic Data Processing, Inc.
|C
|C
|C
|AIG
|American International Group, Inc.
|C
|B
|C
|AON
|Aon Plc Class A
|C
|C
|C
|AWK
|American Water Works Company, Inc.
|B
|C
|C
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|C
|B
|C
|CCK
|Crown Holdings, Inc.
|C
|B
|C
|CF
|CF Industries Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|CNH
|CNH Industrial NV
|C
|C
|C
|ED
|Consolidated Edison, Inc.
|C
|C
|C
|EMR
|Emerson Electric Co.
|C
|C
|C
|FE
|FirstEnergy Corp.
|C
|C
|C
|GEN
|Gen Digital Inc.
|C
|B
|C
|GME
|GameStop Corp. Class A
|C
|B
|C
|GNRC
|Generac Holdings Inc.
|C
|B
|C
|HLT
|Hilton Worldwide Holdings Inc.
|B
|C
|C
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|C
|C
|C
|ICE
|Intercontinental Exchange, Inc.
|C
|C
|C
|J
|Jacobs Solutions Inc.
|C
|C
|C
|LI
|Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A
|B
|C
|C
|NTNX
|Nutanix, Inc. Class A
|C
|C
|C
|RMD
|ResMed Inc.
|C
|B
|C
|SOLV
|Solventum Corporation
|C
|C
|C
|UL
|Unilever PLC Sponsored ADR
|C
|C
|C
|VICI
|VICI Properties Inc
|C
|B
|C
|YPF
|YPF SA Sponsored ADR Class D
|B
|D
|C
Upgraded: Sell to Hold
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|FITB
|Fifth Third Bancorp
|C
|C
|C
|JEF
|Jefferies Financial Group Inc.
|C
|D
|C
|KIM
|Kimco Realty Corporation
|D
|B
|C
|OVV
|Ovintiv Inc
|C
|C
|C
|PHM
|PulteGroup, Inc.
|C
|C
|C
|PR
|Permian Resources Corporation Class A
|C
|D
|C
|SJM
|J.M. Smucker Company
|C
|D
|C
|VLO
|Valero Energy Corporation
|C
|C
|C
Downgraded: Hold to Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AFL
|Aflac Incorporated
|D
|D
|D
|AMH
|American Homes 4 Rent Class A
|D
|B
|D
|BG
|Bunge Global SA
|D
|C
|D
|COKE
|Coca-Cola Consolidated, Inc.
|D
|C
|D
|GLPI
|Gaming and Leisure Properties, Inc.
|D
|D
|D
|GPC
|Genuine Parts Company
|D
|C
|D
|KDP
|Keurig Dr Pepper Inc.
|F
|C
|D
|KKR
|KKR & Co Inc
|D
|C
|D
|KMB
|Kimberly-Clark Corporation
|D
|C
|D
|LII
|Lennox International Inc.
|D
|B
|D
|LIN
|Linde plc
|D
|C
|D
|MET
|MetLife, Inc.
|D
|D
|D
|MRVL
|Marvell Technology, Inc.
|D
|C
|D
|NEE
|NextEra Energy, Inc.
|D
|C
|D
|NWSA
|News Corporation Class A
|D
|C
|D
|PFE
|Pfizer Inc.
|D
|B
|D
|PHG
|Koninklijke Philips N.V. Sponsored ADR
|D
|B
|D
|SBAC
|SBA Communications Corp. Class A
|D
|C
|D
|SHW
|Sherwin-Williams Company
|D
|D
|D
|SPGI
|S&P Global, Inc.
|D
|C
|D
|TYL
|Tyler Technologies, Inc.
|D
|C
|D
|VRSK
|Verisk Analytics, Inc.
|D
|C
|D
|ZTO
|ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A
|D
|C
|D
Downgraded: Sell to Strong Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BF.B
|Brown-Forman Corporation Class B
|F
|C
|F
|CMG
|Chipotle Mexican Grill, Inc.
|F
|C
|F
|COO
|Cooper Companies, Inc.
|F
|C
|F
|IEX
|IDEX Corporation
|F
|C
|F
|MRK
|Merck & Co., Inc.
|F
|C
|F
|OMC
|Omnicom Group Inc
|F
|C
|F
|RVTY
|Revvity, Inc.
|F
|C
|F
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360