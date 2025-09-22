Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 98 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Sep 22, 2025, 9:45 am EDT
Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 98 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BBarrick Mining CorporationABA
BBDBanco Bradesco SA Sponsored ADR PfdABA
EBAYeBay Inc.ABA
HIMSHims & Hers Health, Inc. Class AABA
PEGAPegasystems Inc.ABA
RBARB Global, Inc.ACA

Downgraded: Strong Buy to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BNSBank of Nova ScotiaACB
CCL.UCarnival CorporationBBB
EQTEQT CorporationBBB
FTITechnipFMC plcBBB
GILDGilead Sciences, Inc.ABB
RLRalph Lauren Corporation Class AABB
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRBBB
STNStantec IncACB
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class AACB
VIKViking Holdings LtdACB
YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADRABB

Upgraded: Hold to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.BDB
APTVAptiv PLCBCB
AVAVAeroVironment, Inc.BDB
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ABCB
CHWYChewy, Inc. Class ABCB
CQPCheniere Energy Partners, L.P.BCB
DOCUDocuSign, Inc.BCB
KLACKLA CorporationBBB
LOGILogitech International S.A.BBB
MSFTMicrosoft CorporationBCB
NIONIO Inc. Sponsored ADR Class ABBB
RSGRepublic Services, Inc.BCB
VVisa Inc. Class ABCB

Downgraded: Buy to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AYIAcuity Inc.CCC
BENFranklin Resources, Inc.BCC
BLKBlackRock, Inc.CCC
BPBP PLC Sponsored ADRCCC
BSXBoston Scientific CorporationCBC
CARTMaplebear Inc.CBC
CFCF Industries Holdings, Inc.CCC
DKNGDraftKings, Inc. Class ACBC
DRIDarden Restaurants, Inc.BCC
DUOLDuolingo, Inc. Class ACBC
EMREmerson Electric Co.CCC
HDBHDFC Bank Limited Sponsored ADRCCC
HIGHartford Insurance Group, Inc.CBC
HPEHewlett Packard Enterprise Co.CCC
IVZInvesco Ltd.BCC
NLYAnnaly Capital Management, Inc.BCC
NTNXNutanix, Inc. Class ACCC
PAGPenske Automotive Group, Inc.CCC
SFStifel Financial CorpCCC
SFMSprouts Farmers Market, Inc.CBC
VMIValmont Industries, Inc.BDC
WBSWebster Financial CorporationCBC
ZZillow Group, Inc. Class CBCC

Upgraded: Sell to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDBC
DKSDick's Sporting Goods, Inc.CCC
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BCDC
KEYSKeysight Technologies IncCCC
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.DBC
MRVLMarvell Technology, Inc.DCC
SCIService Corporation InternationalCCC
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BCCC

Downgraded: Hold to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABNBAirbnb, Inc. Class ADBD
APOApollo Global Management IncDCD
BGBunge Global SADCD
CNHCNH Industrial NVDCD
EOGEOG Resources, Inc.DCD
FNFFidelity National Financial, Inc. - FNF GroupDCD
GDDYGoDaddy, Inc. Class ADBD
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.DBD
JKHYJack Henry & Associates, Inc.DBD
KKellanovaDDD
LAMRLamar Advertising Company Class ADCD
LINLinde plcDCD
LOWLowe's Companies, Inc.DCD
MARMarriott International, Inc. Class ADCD
MCOMoody's CorporationDCD
PCARPACCAR IncDDD
PFGPrincipal Financial Group, Inc.DCD
PHMPulteGroup, Inc.DCD
PNWPinnacle West Capital CorpDCD
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.DBD
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRDCD
SRESempraDDD
TDGTransDigm Group IncorporatedDDD
TPLTexas Pacific Land CorporationDCD
TXRHTexas Roadhouse, Inc.DCD
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.DCD

Upgraded: Strong Sell to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.FCD
FDSFactSet Research Systems Inc.FCD
GISGeneral Mills, Inc.FCD
STLAStellantis N.V.FCD

Downgraded: Sell to Strong Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BLDRBuilders FirstSource, Inc.FDF
EXRExtra Space Storage Inc.FCF
FTVFortive Corp.FCF
MKC.VMcCormick & Company, IncorporatedFCF
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.FCF
PSAPublic StorageFDF
SWKStanley Black & Decker, Inc.FCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2025/09/20250922-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2025 InvestorPlace Media, LLC