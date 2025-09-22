Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 98 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Buy to Strong Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|B
|Barrick Mining Corporation
|A
|B
|A
|BBD
|Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd
|A
|B
|A
|EBAY
|eBay Inc.
|A
|B
|A
|HIMS
|Hims & Hers Health, Inc. Class A
|A
|B
|A
|PEGA
|Pegasystems Inc.
|A
|B
|A
|RBA
|RB Global, Inc.
|A
|C
|A
Downgraded: Strong Buy to Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BNS
|Bank of Nova Scotia
|A
|C
|B
|CCL.U
|Carnival Corporation
|B
|B
|B
|EQT
|EQT Corporation
|B
|B
|B
|FTI
|TechnipFMC plc
|B
|B
|B
|GILD
|Gilead Sciences, Inc.
|A
|B
|B
|RL
|Ralph Lauren Corporation Class A
|A
|B
|B
|RYAAY
|Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR
|B
|B
|B
|STN
|Stantec Inc
|A
|C
|B
|TKO
|TKO Group Holdings, Inc. Class A
|A
|C
|B
|VIK
|Viking Holdings Ltd
|A
|C
|B
|YMM
|Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR
|A
|B
|B
Upgraded: Hold to Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABBV
|AbbVie, Inc.
|B
|D
|B
|APTV
|Aptiv PLC
|B
|C
|B
|AVAV
|AeroVironment, Inc.
|B
|D
|B
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|B
|C
|B
|CHWY
|Chewy, Inc. Class A
|B
|C
|B
|CQP
|Cheniere Energy Partners, L.P.
|B
|C
|B
|DOCU
|DocuSign, Inc.
|B
|C
|B
|KLAC
|KLA Corporation
|B
|B
|B
|LOGI
|Logitech International S.A.
|B
|B
|B
|MSFT
|Microsoft Corporation
|B
|C
|B
|NIO
|NIO Inc. Sponsored ADR Class A
|B
|B
|B
|RSG
|Republic Services, Inc.
|B
|C
|B
|V
|Visa Inc. Class A
|B
|C
|B
Downgraded: Buy to Hold
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AYI
|Acuity Inc.
|C
|C
|C
|BEN
|Franklin Resources, Inc.
|B
|C
|C
|BLK
|BlackRock, Inc.
|C
|C
|C
|BP
|BP PLC Sponsored ADR
|C
|C
|C
|BSX
|Boston Scientific Corporation
|C
|B
|C
|CART
|Maplebear Inc.
|C
|B
|C
|CF
|CF Industries Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|DKNG
|DraftKings, Inc. Class A
|C
|B
|C
|DRI
|Darden Restaurants, Inc.
|B
|C
|C
|DUOL
|Duolingo, Inc. Class A
|C
|B
|C
|EMR
|Emerson Electric Co.
|C
|C
|C
|HDB
|HDFC Bank Limited Sponsored ADR
|C
|C
|C
|HIG
|Hartford Insurance Group, Inc.
|C
|B
|C
|HPE
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|C
|C
|C
|IVZ
|Invesco Ltd.
|B
|C
|C
|NLY
|Annaly Capital Management, Inc.
|B
|C
|C
|NTNX
|Nutanix, Inc. Class A
|C
|C
|C
|PAG
|Penske Automotive Group, Inc.
|C
|C
|C
|SF
|Stifel Financial Corp
|C
|C
|C
|SFM
|Sprouts Farmers Market, Inc.
|C
|B
|C
|VMI
|Valmont Industries, Inc.
|B
|D
|C
|WBS
|Webster Financial Corporation
|C
|B
|C
|Z
|Zillow Group, Inc. Class C
|B
|C
|C
Upgraded: Sell to Hold
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|D
|B
|C
|DKS
|Dick's Sporting Goods, Inc.
|C
|C
|C
|FMX
|Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B
|C
|D
|C
|KEYS
|Keysight Technologies Inc
|C
|C
|C
|MPWR
|Monolithic Power Systems, Inc.
|D
|B
|C
|MRVL
|Marvell Technology, Inc.
|D
|C
|C
|SCI
|Service Corporation International
|C
|C
|C
|TLK
|PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B
|C
|C
|C
Downgraded: Hold to Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABNB
|Airbnb, Inc. Class A
|D
|B
|D
|APO
|Apollo Global Management Inc
|D
|C
|D
|BG
|Bunge Global SA
|D
|C
|D
|CNH
|CNH Industrial NV
|D
|C
|D
|EOG
|EOG Resources, Inc.
|D
|C
|D
|FNF
|Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group
|D
|C
|D
|GDDY
|GoDaddy, Inc. Class A
|D
|B
|D
|HST
|Host Hotels & Resorts, Inc.
|D
|B
|D
|JKHY
|Jack Henry & Associates, Inc.
|D
|B
|D
|K
|Kellanova
|D
|D
|D
|LAMR
|Lamar Advertising Company Class A
|D
|C
|D
|LIN
|Linde plc
|D
|C
|D
|LOW
|Lowe's Companies, Inc.
|D
|C
|D
|MAR
|Marriott International, Inc. Class A
|D
|C
|D
|MCO
|Moody's Corporation
|D
|C
|D
|PCAR
|PACCAR Inc
|D
|D
|D
|PFG
|Principal Financial Group, Inc.
|D
|C
|D
|PHM
|PulteGroup, Inc.
|D
|C
|D
|PNW
|Pinnacle West Capital Corp
|D
|C
|D
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|D
|B
|D
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|D
|C
|D
|SRE
|Sempra
|D
|D
|D
|TDG
|TransDigm Group Incorporated
|D
|D
|D
|TPL
|Texas Pacific Land Corporation
|D
|C
|D
|TXRH
|Texas Roadhouse, Inc.
|D
|C
|D
|ZBH
|Zimmer Biomet Holdings, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Strong Sell to Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ELS
|Equity LifeStyle Properties, Inc.
|F
|C
|D
|FDS
|FactSet Research Systems Inc.
|F
|C
|D
|GIS
|General Mills, Inc.
|F
|C
|D
|STLA
|Stellantis N.V.
|F
|C
|D
Downgraded: Sell to Strong Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BLDR
|Builders FirstSource, Inc.
|F
|D
|F
|EXR
|Extra Space Storage Inc.
|F
|C
|F
|FTV
|Fortive Corp.
|F
|C
|F
|MKC.V
|McCormick & Company, Incorporated
|F
|C
|F
|ODFL
|Old Dominion Freight Line, Inc.
|F
|C
|F
|PSA
|Public Storage
|F
|D
|F
|SWK
|Stanley Black & Decker, Inc.
|F
|C
|F
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360