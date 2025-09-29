Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Meet Louis Navellier

Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 110 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Sep 29, 2025, 10:39 am EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 110 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
DGXQuest Diagnostics IncorporatedACA
EQTEQT CorporationABA
FTITechnipFMC plcABA
FWONALiberty Media Corporation Series A Liberty Formula OneAAA
GEGE AerospaceABA
GLGlobe Life Inc.ACA
PAASPan American Silver Corp.ABA
WECWEC Energy Group IncACA

Downgraded: Strong Buy to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRACB
EBAYeBay Inc.ABB
HIMSHims & Hers Health, Inc. Class AABB
INCYIncyte CorporationBBB
LITELumentum Holdings, Inc.ABB
MSTRStrategy Inc Class AACB
PEGAPegasystems Inc.BBB
RBARB Global, Inc.ACB
SESea Limited Sponsored ADR Class AABB
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class AACB

Upgraded: Hold to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLAllstate CorporationCBB
BPBP PLC Sponsored ADRBCB
CFCF Industries Holdings, Inc.BCB
DRIDarden Restaurants, Inc.BCB
ECEcopetrol SA Sponsored ADRBDB
FEFirstEnergy Corp.BCB
HIGHartford Insurance Group, Inc.BBB
INTCIntel CorporationBDB
INTUIntuit Inc.BCB
NTNXNutanix, Inc. Class ABCB
ROIVRoivant Sciences Ltd.BDB
SHELShell Plc Sponsored ADRBCB
SOSouthern CompanyBCB
THCTenet Healthcare CorporationBBB
VLOValero Energy CorporationBCB
VMIValmont Industries, Inc.BDB
WESWestern Midstream Partners, LPBCB
WTRGEssential Utilities, Inc.BBB

Downgraded: Buy to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.BDC
ALLYAlly Financial IncCBC
APTVAptiv PLCCCC
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ACCC
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ACCC
BNBrookfield CorporationCCC
BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd. Class ACBC
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.CCC
DALDelta Air Lines, Inc.CBC
DISWalt Disney CompanyCBC
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRCBC
JJacobs Solutions Inc.CCC
LECOLincoln Electric Holdings, Inc.CBC
LOGILogitech International S.A.CBC
LVSLas Vegas Sands Corp.CBC
MGAMagna International Inc.CBC
NIONIO Inc. Sponsored ADR Class ACBC
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ACBC
PTCPTC Inc.CBC
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADRCCC
TSTenaris S.A. Sponsored ADRCCC

Upgraded: Sell to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BGBunge Global SADCC
CTASCintas CorporationDCC
DVNDevon Energy CorporationCCC
FNFFidelity National Financial, Inc. - FNF GroupCCC
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.DBC
PCARPACCAR IncCDC
PGRProgressive CorporationDBC
PNWPinnacle West Capital CorpCCC
REGRegency Centers CorporationCCC
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.DBC
ROSTRoss Stores, Inc.CCC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRDCC
SMMTSummit Therapeutics IncCDC
SRESempraCDC
TDGTransDigm Group IncorporatedCDC
TERTeradyne, Inc.CCC
TPLTexas Pacific Land CorporationCCC
TTETotalEnergies SE Sponsored ADRCDC
WDAYWorkday, Inc. Class ADBC

Downgraded: Hold to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.DBD
ARESAres Management CorporationDCD
BHPBHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 ShsDCD
BLDTopBuild Corp.DCD
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDBD
ELEstee Lauder Companies Inc. Class ADCD
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.DCD
FCXFreeport-McMoRan, Inc.FCD
HUBBHubbell IncorporatedDCD
JDJD.com, Inc. Sponsored ADR Class ADCD
JEFJefferies Financial Group Inc.DDD
KEYSKeysight Technologies IncDCD
KOCoca-Cola CompanyDBD
OWLBlue Owl Capital, Inc. Class ADCD
RIORio Tinto plc Sponsored ADRDCD
RPMRPM International Inc.DCD
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BDCD
TRIThomson Reuters CorporationDCD
TWTradeweb Markets, Inc. Class ADCD
YUMCYum China Holdings, Inc.DCD

Upgraded: Strong Sell to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
EXRExtra Space Storage Inc.FCD
LMTLockheed Martin CorporationDDD
MOHMolina Healthcare, Inc.FCD
PSAPublic StorageFDD

Downgraded: Sell to Strong Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACNAccenture Plc Class AFCF
AOSA. O. Smith CorporationFCF
CLColgate-Palmolive CompanyFCF
DEODiageo plc Sponsored ADRFCF
KDPKeurig Dr Pepper Inc.FCF
LENLennar Corporation Class AFDF
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRFDF
PPGPPG Industries, Inc.FCF
STLAStellantis N.V.FCF
TMOThermo Fisher Scientific Inc.FCF

Sincerely,

Louis Navellier

Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

