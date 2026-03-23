By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Mar 23, 2026, 2:34 pm EDT
Morgan Stanley Upgraded, Tyson Foods Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 112 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMATApplied Materials, Inc.ABA
APAAPA CorporationACA
BWXTBWX Technologies, Inc.ABA
CACICACI International Inc Class AACA
CMICummins Inc.ACA
DINOHF Sinclair CorporationACA
EMEEMCOR Group, Inc.ABA
GOOGAlphabet Inc. Class CABA
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRABA
JBLJabil Inc.ABA
LMTLockheed Martin CorporationABA
MPCMarathon Petroleum CorporationABA
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.ABA
NVMINova Ltd.ACA
NVTnVent Electric plcABA
VIKViking Holdings LtdABA
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRABA
XOMExxon Mobil CorporationACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AGIAlamos Gold Inc.BAB
APHAmphenol Corporation Class AABB
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.ABB
CLHClean Harbors, Inc.ACB
CNPCenterPoint Energy, Inc.ACB
CORCencora, Inc.ACB
DGDollar General CorporationABB
DTMDT Midstream, Inc.ACB
FNVFranco-Nevada CorporationBBB
GFIGold Fields Limited Sponsored ADRABB
IXORIX Corporation Sponsored ADRABB
MCKMcKesson CorporationACB
NTRNutrien Ltd.ACB
UTHRUnited Therapeutics CorporationACB
VTRVentas, Inc.ABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
COPConocoPhillipsBDB
CQPCheniere Energy Partners, L.P.BBB
CTRACoterra Energy Inc.BCB
DALDelta Air Lines, Inc.BCB
GMEDGlobus Medical Inc Class ABBB
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.BDB
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRBCB
LHLabcorp Holdings Inc.BCB
LNGCheniere Energy, Inc.BBB
LVSLas Vegas Sands Corp.BBB
MARMarriott International, Inc. Class ABDB
MRNAModerna, Inc.BCB
MSMorgan StanleyBBB
NIONIO Inc. Sponsored ADR Class ABBB
NUENucor CorporationBCB
PSTGEverpure, Inc. Class ACBB
RDDTReddit, Inc. Class ACBB
TPLTexas Pacific Land CorporationBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEEAmeren CorporationBCC
AGNCAGNC Investment Corp.CBC
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, IncCCC
ARGXargenx SE Sponsored ADRCCC
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADRCCC
COSTCostco Wholesale CorporationCCC
CVSCVS Health CorporationCBC
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.CCC
IRMIron Mountain, Inc.CCC
JBSJBS N.V. Class ACCC
LLYEli Lilly and CompanyCBC
LYVLive Nation Entertainment, Inc.BDC
MLMMartin Marietta Materials, Inc.BDC
MSIMotorola Solutions, Inc.CCC
NLYAnnaly Capital Management, Inc.CBC
NWGNatWest Group Plc Sponsored ADRCBC
PMPhilip Morris International Inc.BCC
REGRegency Centers CorporationCBC
RIVNRivian Automotive, Inc. Class ABDC
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class ABDC
TLNTalen Energy CorpBDC
ULUnilever PLC Sponsored ADRCCC
WECWEC Energy Group IncBCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRDCC
AIZAssurant, Inc.CCC
ARMARM Holdings PLC Sponsored ADRCCC
COFCapital One Financial CorpDCC
DECKDeckers Outdoor CorporationDBC
DXCMDexCom, Inc.DBC
ENTGEntegris, Inc.CCC
FTVFortive Corp.DCC
IRIngersoll Rand Inc.DCC
ISRGIntuitive Surgical, Inc.DCC
NXPINXP Semiconductors NVDCC
TFCTruist Financial CorporationCCC
TUTELUS CorporationCDC
WSMWilliams-Sonoma, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADSKAutodesk, Inc.DBD
AMTAmerican Tower CorporationDCD
AZOAutoZone, Inc.DDD
BDXBecton, Dickinson and CompanyDCD
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.DCD
CTASCintas CorporationDCD
EXRExtra Space Storage Inc.DCD
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRDBD
HDBHDFC Bank Limited Sponsored ADRFCD
LOWLowe's Companies, Inc.DDD
MSFTMicrosoft CorporationDBD
PSAPublic StorageDCD
PTCPTC Inc.DBD
RBLXRoblox Corp. Class ADCD
RDYDr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADRDCD
RSGRepublic Services, Inc.DCD
SCIService Corporation InternationalDCD
SJMJ.M. Smucker CompanyDCD
TSNTyson Foods, Inc. Class ADDD
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.DBD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ZZillow Group, Inc. Class CFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMHAmerican Homes 4 Rent Class AFCF
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class AFDF
MKCMcCormick & Company, IncorporatedFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

