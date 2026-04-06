Target Upgraded, Robinhood Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Apr 6, 2026, 3:06 pm EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 112 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AGIAlamos Gold Inc.AAA
DTMDT Midstream, Inc.ACA
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BABA
FNFabrinetACA
GSKGSK plc Sponsored ADRABA
MKSIMKS Inc.ACA
MODModine Manufacturing CompanyACA
NTRNutrien Ltd.ACA
PSXPhillips 66ABA
SANBanco Santander S.A. Sponsored ADRABA
SFDSmithfield Foods, Inc.ABA
SQMSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series BACA
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRABA
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ATOAtmos Energy CorporationACB
CACICACI International Inc Class AACB
CBOECboe Global Markets IncABB
GOOGAlphabet Inc. Class CABB
HCAHCA Healthcare IncACB
ITUBItau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR PfdABB
KEYSKeysight Technologies IncABB
LMTLockheed Martin CorporationABB
NOCNorthrop Grumman Corp.ACB
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.ABB
PLPlanet Labs PBC Class AACB
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEEAmeren CorporationBCB
AGNCAGNC Investment Corp.BBB
AMEAMETEK, Inc.BCB
ARAntero Resources CorporationBCB
ARGXargenx SE Sponsored ADRBCB
ARMKAramarkBCB
BCSBarclays PLC Sponsored ADRBBB
BIIBBiogen Inc.BDB
EMBJEmbraer S.A. Sponsored ADRBCB
EOGEOG Resources, Inc.BCB
EQIXEquinix, Inc.BCB
ETNEaton Corp. PlcBCB
FANGDiamondback Energy, Inc.BDB
FCXFreeport-McMoRan, Inc.BBB
JBSJBS N.V. Class ABCB
LSCCLattice Semiconductor CorporationBCB
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRBBB
MRKMerck & Co., Inc.BCB
MRVLMarvell Technology, Inc.BBB
NLYAnnaly Capital Management, Inc.BBB
NUNu Holdings Ltd. Class ABBB
NWGNatWest Group Plc Sponsored ADRBBB
RKTRocket Companies, Inc. Class ABCB
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRBDB
SNXTD SYNNEX CorporationACB
TECKTeck Resources Limited Class BCBB
TGTTarget CorporationBCB
TLNTalen Energy CorpBDB
WECWEC Energy Group IncBCB
YPFYPF SA Sponsored ADR Class DBDB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BENFranklin Resources, Inc.CBC
CBChubb LimitedCCC
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plcCCC
CQPCheniere Energy Partners, L.P.CBC
CRWVCoreWeave, Inc. Class ACCC
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.CCC
HIGHartford Insurance Group, Inc.CBC
HOODRobinhood Markets, Inc. Class ACCC
LDOSLeidos Holdings, Inc.CCC
MDBMongoDB, Inc. Class ACCC
PEPPepsiCo, Inc.CCC
PSTGEverpure, Inc. Class ACBC
QXOQXO, Inc.BCC
RDDTReddit, Inc. Class ACBC
SGISomnigroup International Inc.CBC
SOSouthern CompanyBCC
TAT&T IncCCC
TDYTeledyne Technologies IncorporatedCCC
TPLTexas Pacific Land CorporationCCC
TRVTravelers Companies, Inc.CBC
TSLATesla, Inc.BCC
WMWaste Management, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFRMAffirm Holdings, Inc. Class ADBC
CRHCRH public limited companyCCC
ITWIllinois Tool Works Inc.CCC
LOGILogitech International S.A.DBC
NWSNews Corporation Class BDCC
OKEONEOK, Inc.CCC
PFGPrincipal Financial Group, Inc.CDC
PPGPPG Industries, Inc.DCC
SCIService Corporation InternationalCCC
TSNTyson Foods, Inc. Class ACDC
UNPUnion Pacific CorporationCCC
WFCWells Fargo & CompanyCCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFGAmerican Financial Group, Inc.DCD
BSYBentley Systems, Incorporated Class BDBD
CLColgate-Palmolive CompanyDCD
COFCapital One Financial CorpDCD
DRIDarden Restaurants, Inc.DCD
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneDCD
GGGGraco Inc.DCD
GLPIGaming and Leisure Properties, Inc.DCD
GWREGuidewire Software, Inc.DBD
IOTSamsara, Inc. Class ADBD
ISRGIntuitive Surgical, Inc.DCD
JKHYJack Henry & Associates, Inc.DCD
NXPINXP Semiconductors NVDCD
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.DCD
TUTELUS CorporationDDD
TXRHTexas Roadhouse, Inc.DDD
WRBW. R. Berkley CorporationDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
HPQHP Inc.FCD
LILi Auto, Inc. Sponsored ADR Class AFDD
PYPLPayPal Holdings, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
OTISOtis Worldwide CorporationFCF
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Louis Navellier is one of Wall Street's renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

