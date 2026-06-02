Dell Upgraded, Costco Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 104 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AA
|Alcoa Corporation
|A
|C
|A
|ALB
|Albemarle Corporation
|A
|B
|A
|AU
|Anglogold Ashanti PLC
|A
|B
|A
|DELL
|Dell Technologies, Inc. Class C
|A
|B
|A
|LLY
|Eli Lilly and Company
|A
|B
|A
|MOG.A
|Moog Inc. Class A
|A
|B
|A
|NBIS
|Nebius Group N.V. Class A
|A
|B
|A
|SMTC
|Semtech Corporation
|A
|C
|A
|SQM
|Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series B
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BNS
|Bank of Nova Scotia
|A
|C
|B
|CBOE
|Cboe Global Markets Inc
|A
|B
|B
|CVS
|CVS Health Corporation
|B
|B
|B
|ET
|Energy Transfer LP
|A
|C
|B
|IESC
|IES Holdings, Inc.
|A
|B
|B
|KMI
|Kinder Morgan Inc Class P
|A
|B
|B
|MLI
|Mueller Industries, Inc.
|B
|B
|B
|OKE
|ONEOK, Inc.
|A
|C
|B
|TD
|Toronto-Dominion Bank
|A
|D
|B
|WMB
|Williams Companies, Inc.
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AAON
|AAON, Inc.
|C
|B
|B
|AVGO
|Broadcom Inc.
|B
|C
|B
|DAL
|Delta Air Lines, Inc.
|B
|D
|B
|ENTG
|Entegris, Inc.
|B
|B
|B
|F
|Ford Motor Company
|B
|B
|B
|FCX
|Freeport-McMoRan, Inc.
|B
|B
|B
|FTNT
|Fortinet, Inc.
|B
|B
|B
|IBKR
|Interactive Brokers Group, Inc. Class A
|B
|C
|B
|KTOS
|Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
|B
|B
|B
|NTRA
|Natera, Inc.
|B
|C
|B
|RIOT
|Riot Platforms, Inc.
|B
|D
|B
|SAN
|Banco Santander S.A. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|TKO
|TKO Group Holdings, Inc. Class A
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AFG
|American Financial Group, Inc.
|C
|C
|C
|AFL
|Aflac Incorporated
|C
|B
|C
|AIT
|Applied Industrial Technologies, Inc.
|B
|C
|C
|AMGN
|Amgen Inc.
|B
|C
|C
|BMY
|Bristol-Myers Squibb Company
|C
|C
|C
|CME
|CME Group Inc. Class A
|C
|C
|C
|DOC
|Healthpeak Properties, Inc.
|C
|B
|C
|EWBC
|East West Bancorp, Inc.
|C
|C
|C
|EXE
|Expand Energy Corporation
|C
|C
|C
|KB
|KB Financial Group Inc. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|LIN
|Linde plc
|C
|C
|C
|P
|Everpure, Inc. Class A
|C
|B
|C
|PKX
|POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR
|C
|B
|C
|PM
|Philip Morris International Inc.
|B
|D
|C
|PPL
|PPL Corporation
|B
|C
|C
|PUK
|Prudential plc Sponsored ADR
|C
|C
|C
|REG
|Regency Centers Corporation
|C
|C
|C
|RL
|Ralph Lauren Corporation Class A
|C
|C
|C
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|C
|C
|C
|SMFG
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR
|C
|B
|C
|TAK
|Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|TXT
|Textron Inc.
|C
|C
|C
|UNP
|Union Pacific Corporation
|B
|C
|C
|WF
|Woori Financial Group, Inc. Sponsored ADR
|B
|C
|C
|YUMC
|Yum China Holdings, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|A
|Agilent Technologies, Inc.
|C
|B
|C
|APTV
|Aptiv PLC
|C
|C
|C
|BBY
|Best Buy Co., Inc.
|C
|C
|C
|GWRE
|Guidewire Software, Inc.
|D
|B
|C
|HMY
|Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|HPQ
|HP Inc.
|D
|C
|C
|IOT
|Samsara, Inc. Class A
|D
|B
|C
|MSCI
|MSCI Inc. Class A
|C
|C
|C
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|D
|C
|C
|OKTA
|Okta, Inc. Class A
|C
|C
|C
|RBRK
|Rubrik, Inc. Class A
|D
|B
|C
|SHOP
|Shopify, Inc. Class A
|D
|C
|C
|VMC
|Vulcan Materials Company
|D
|C
|C
|WMS
|Advanced Drainage Systems, Inc.
|C
|C
|C
|WYNN
|Wynn Resorts, Limited
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AIG
|American International Group, Inc.
|D
|C
|D
|BLK
|BlackRock, Inc.
|D
|C
|D
|BN
|Brookfield Corporation
|D
|C
|D
|CHD
|Church & Dwight Co., Inc.
|D
|C
|D
|CNA
|CNA Financial Corporation
|D
|D
|D
|COST
|Costco Wholesale Corporation
|D
|C
|D
|DKS
|Dick's Sporting Goods, Inc.
|D
|C
|D
|ELV
|Elevance Health, Inc.
|D
|C
|D
|FCNCA
|First Citizens BancShares, Inc. Class A
|D
|C
|D
|ORLY
|O'Reilly Automotive, Inc.
|D
|C
|D
|PSA
|Public Storage
|D
|C
|D
|SEIC
|SEI Investments Company
|D
|B
|D
|SNN
|Smith & Nephew plc Sponsored ADR
|D
|C
|D
|SWKS
|Skyworks Solutions, Inc.
|D
|C
|D
|TLK
|PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B
|D
|C
|D
|ULTA
|Ulta Beauty Inc.
|D
|C
|D
|WSE
|Wise Group plc Class A
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CDW
|CDW Corporation
|F
|C
|D
|CTSH
|Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
|F
|C
|D
|LINE
|Lineage, Inc.
|D
|D
|D
|NOW
|ServiceNow, Inc.
|F
|C
|D
|UHAL
|U-Haul Holding Company
|F
|C
|D
|WIT
|Wipro Limited Sponsored ADR
|D
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALC
|Alcon AG
|F
|C
|F
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|F
|C
|F
|CLX
|Clorox Company
|F
|D
|F
|DASH
|DoorDash, Inc. Class A
|F
|C
|F
|DEO
|Diageo plc Sponsored ADR
|F
|C
|F
|DIS
|Walt Disney Company
|F
|C
|F
|MKL
|Markel Group Inc.
|F
|D
|F
|PGR
|Progressive Corporation
|F
|C
|F
|TU
|TELUS Corporation
|F
|C
|F
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Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360