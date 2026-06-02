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Meet Louis Navellier

Dell Upgraded, Costco Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 104 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jun 2, 2026, 12:25 pm EDT
Dell Upgraded, Costco Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: Shutterstock

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 104 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAAlcoa CorporationACA
ALBAlbemarle CorporationABA
AUAnglogold Ashanti PLCABA
DELLDell Technologies, Inc. Class CABA
LLYEli Lilly and CompanyABA
MOG.AMoog Inc. Class AABA
NBISNebius Group N.V. Class AABA
SMTCSemtech CorporationACA
SQMSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series BABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BNSBank of Nova ScotiaACB
CBOECboe Global Markets IncABB
CVSCVS Health CorporationBBB
ETEnergy Transfer LPACB
IESCIES Holdings, Inc.ABB
KMIKinder Morgan Inc Class PABB
MLIMueller Industries, Inc.BBB
OKEONEOK, Inc.ACB
TDToronto-Dominion BankADB
WMBWilliams Companies, Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAONAAON, Inc.CBB
AVGOBroadcom Inc.BCB
DALDelta Air Lines, Inc.BDB
ENTGEntegris, Inc.BBB
FFord Motor CompanyBBB
FCXFreeport-McMoRan, Inc.BBB
FTNTFortinet, Inc.BBB
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class ABCB
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.BBB
NTRANatera, Inc.BCB
RIOTRiot Platforms, Inc.BDB
SANBanco Santander S.A. Sponsored ADRBBB
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class ABCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFGAmerican Financial Group, Inc.CCC
AFLAflac IncorporatedCBC
AITApplied Industrial Technologies, Inc.BCC
AMGNAmgen Inc.BCC
BMYBristol-Myers Squibb CompanyCCC
CMECME Group Inc. Class ACCC
DOCHealthpeak Properties, Inc.CBC
EWBCEast West Bancorp, Inc.CCC
EXEExpand Energy CorporationCCC
KBKB Financial Group Inc. Sponsored ADRCCC
LINLinde plcCCC
PEverpure, Inc. Class ACBC
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRCBC
PMPhilip Morris International Inc.BDC
PPLPPL CorporationBCC
PUKPrudential plc Sponsored ADRCCC
REGRegency Centers CorporationCCC
RLRalph Lauren Corporation Class ACCC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRCCC
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADRCBC
TAKTakeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRCCC
TXTTextron Inc.CCC
UNPUnion Pacific CorporationBCC
WFWoori Financial Group, Inc. Sponsored ADRBCC
YUMCYum China Holdings, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAgilent Technologies, Inc.CBC
APTVAptiv PLCCCC
BBYBest Buy Co., Inc.CCC
GWREGuidewire Software, Inc.DBC
HMYHarmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADRCCC
HPQHP Inc.DCC
IOTSamsara, Inc. Class ADBC
MSCIMSCI Inc. Class ACCC
NTESNetease Inc Sponsored ADRDCC
OKTAOkta, Inc. Class ACCC
RBRKRubrik, Inc. Class ADBC
SHOPShopify, Inc. Class ADCC
VMCVulcan Materials CompanyDCC
WMSAdvanced Drainage Systems, Inc.CCC
WYNNWynn Resorts, LimitedCCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIGAmerican International Group, Inc.DCD
BLKBlackRock, Inc.DCD
BNBrookfield CorporationDCD
CHDChurch & Dwight Co., Inc.DCD
CNACNA Financial CorporationDDD
COSTCostco Wholesale CorporationDCD
DKSDick's Sporting Goods, Inc.DCD
ELVElevance Health, Inc.DCD
FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. Class ADCD
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.DCD
PSAPublic StorageDCD
SEICSEI Investments CompanyDBD
SNNSmith & Nephew plc Sponsored ADRDCD
SWKSSkyworks Solutions, Inc.DCD
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BDCD
ULTAUlta Beauty Inc.DCD
WSEWise Group plc Class ADCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CDWCDW CorporationFCD
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Class AFCD
LINELineage, Inc.DDD
NOWServiceNow, Inc.FCD
UHALU-Haul Holding CompanyFCD
WITWipro Limited Sponsored ADRDCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALCAlcon AGFCF
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class AFCF
CLXClorox CompanyFDF
DASHDoorDash, Inc. Class AFCF
DEODiageo plc Sponsored ADRFCF
DISWalt Disney CompanyFCF
MKLMarkel Group Inc.FDF
PGRProgressive CorporationFCF
TUTELUS CorporationFCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

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Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/06/20260602-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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