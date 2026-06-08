Bristol-Myers Upgraded, Broadcom Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 142 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ARW
|Arrow Electronics, Inc.
|A
|B
|A
|BMO
|Bank of Montreal
|A
|C
|A
|BNS
|Bank of Nova Scotia
|A
|C
|A
|BNY
|Bank of New York Mellon Corp
|A
|C
|A
|CVS
|CVS Health Corporation
|A
|B
|A
|FLEX
|Flex Ltd
|A
|B
|A
|FRT
|Federal Realty Investment Trust
|A
|B
|A
|HBM
|Hudbay Minerals Inc
|A
|B
|A
|IESC
|IES Holdings, Inc.
|A
|B
|A
|MLI
|Mueller Industries, Inc.
|A
|B
|A
|MUSA
|Murphy USA, Inc.
|A
|B
|A
|PL
|Planet Labs PBC Class A
|A
|C
|A
|STLD
|Steel Dynamics, Inc.
|A
|B
|A
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALB
|Albemarle Corporation
|A
|B
|B
|AU
|Anglogold Ashanti PLC
|B
|B
|B
|BKR
|Baker Hughes Company Class A
|A
|B
|B
|BTI
|British American Tobacco PLC Sponsored ADR
|A
|C
|B
|MOG.B
|Moog Inc. Class B
|A
|B
|B
|NBIS
|Nebius Group N.V. Class A
|A
|B
|B
|NXT
|Nextpower Inc. Class A
|A
|C
|B
|OHI
|Omega Healthcare Investors, Inc.
|A
|C
|B
|RKLB
|Rocket Lab Corporation
|A
|C
|B
|VG
|Venture Global, Inc. Class A
|B
|B
|B
|VTR
|Ventas, Inc.
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AFL
|Aflac Incorporated
|B
|B
|B
|AIT
|Applied Industrial Technologies, Inc.
|B
|C
|B
|ALL
|Allstate Corporation
|B
|B
|B
|AMGN
|Amgen Inc.
|B
|C
|B
|BEN
|Franklin Resources, Inc.
|B
|B
|B
|BMY
|Bristol-Myers Squibb Company
|B
|C
|B
|CINF
|Cincinnati Financial Corporation
|B
|C
|B
|DE
|Deere & Company
|B
|C
|B
|DOC
|Healthpeak Properties, Inc.
|C
|B
|B
|EWBC
|East West Bancorp, Inc.
|B
|C
|B
|FAST
|Fastenal Company
|B
|C
|B
|FOX
|Fox Corporation Class B
|B
|C
|B
|H
|Hyatt Hotels Corporation Class A
|B
|B
|B
|HLT
|Hilton Worldwide Holdings Inc.
|B
|C
|B
|HUBB
|Hubbell Incorporated
|B
|C
|B
|KB
|KB Financial Group Inc. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|KIM
|Kimco Realty Corporation
|B
|B
|B
|MCK
|McKesson Corporation
|B
|C
|B
|MEDP
|Medpace Holdings, Inc.
|B
|C
|B
|MGM
|MGM Resorts International
|B
|C
|B
|NMR
|Nomura Holdings, Inc. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|ODFL
|Old Dominion Freight Line, Inc.
|B
|C
|B
|PCG
|PG&E Corporation
|B
|C
|B
|PNC
|PNC Financial Services Group, Inc.
|B
|C
|B
|REG
|Regency Centers Corporation
|B
|C
|B
|RF
|Regions Financial Corporation
|B
|C
|B
|RL
|Ralph Lauren Corporation Class A
|B
|C
|B
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|B
|C
|B
|SAIA
|Saia, Inc.
|B
|C
|B
|SMFG
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR
|B
|B
|B
|TRV
|Travelers Companies, Inc.
|B
|B
|B
|UNP
|Union Pacific Corporation
|B
|C
|B
|URI
|United Rentals, Inc.
|B
|C
|B
|WTFC
|Wintrust Financial Corporation
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AEM
|Agnico Eagle Mines Limited
|C
|B
|C
|AGI
|Alamos Gold Inc.
|C
|B
|C
|AVGO
|Broadcom Inc.
|C
|B
|C
|BBDO
|Banco Bradesco SA Sponsored ADR
|C
|B
|C
|BSAC
|Banco Santander-Chile Sponsored ADR
|C
|C
|C
|CDE
|Coeur Mining, Inc.
|C
|B
|C
|CMS
|CMS Energy Corporation
|B
|C
|C
|ENTG
|Entegris, Inc.
|C
|B
|C
|F
|Ford Motor Company
|C
|B
|C
|FCX
|Freeport-McMoRan, Inc.
|C
|B
|C
|FNV
|Franco-Nevada Corporation
|C
|B
|C
|KTOS
|Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
|C
|B
|C
|QCOM
|QUALCOMM Incorporated
|C
|B
|C
|TGT
|Target Corporation
|B
|C
|C
|TKO
|TKO Group Holdings, Inc. Class A
|C
|C
|C
|TLN
|Talen Energy Corp
|B
|C
|C
|VZ
|Verizon Communications Inc.
|B
|C
|C
|WPM
|Wheaton Precious Metals Corp
|C
|B
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMZN
|Amazon.com, Inc.
|D
|B
|D
|CRWV
|CoreWeave, Inc. Class A
|D
|D
|D
|DG
|Dollar General Corporation
|D
|C
|D
|GWRE
|Guidewire Software, Inc.
|F
|C
|D
|HON
|Honeywell International Inc.
|D
|D
|D
|JBS
|JBS N.V. Class A
|D
|C
|D
|NFLX
|Netflix, Inc.
|F
|B
|D
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|D
|C
|D
|RBRK
|Rubrik, Inc. Class A
|D
|B
|D
|SHOP
|Shopify, Inc. Class A
|D
|C
|D
|T
|AT&T Inc
|D
|C
|D
|TXRH
|Texas Roadhouse, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMZN
|Amazon.com, Inc.
|D
|B
|D
|CRWV
|CoreWeave, Inc. Class A
|D
|D
|D
|DG
|Dollar General Corporation
|D
|C
|D
|GWRE
|Guidewire Software, Inc.
|F
|C
|D
|HON
|Honeywell International Inc.
|D
|D
|D
|JBS
|JBS N.V. Class A
|D
|C
|D
|NFLX
|Netflix, Inc.
|F
|B
|D
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|D
|C
|D
|RBRK
|Rubrik, Inc. Class A
|D
|B
|D
|SHOP
|Shopify, Inc. Class A
|D
|C
|D
|T
|AT&T Inc
|D
|C
|D
|TXRH
|Texas Roadhouse, Inc.
|D
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|F
|D
|F
|CTSH
|Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
|F
|C
|F
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Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360