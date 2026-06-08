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Meet Louis Navellier

Bristol-Myers Upgraded, Broadcom Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 142 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jun 8, 2026, 9:51 am EDT
Bristol-Myers Upgraded, Broadcom Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 142 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARWArrow Electronics, Inc.ABA
BMOBank of MontrealACA
BNSBank of Nova ScotiaACA
BNYBank of New York Mellon CorpACA
CVSCVS Health CorporationABA
FLEXFlex LtdABA
FRTFederal Realty Investment TrustABA
HBMHudbay Minerals IncABA
IESCIES Holdings, Inc.ABA
MLIMueller Industries, Inc.ABA
MUSAMurphy USA, Inc.ABA
PLPlanet Labs PBC Class AACA
STLDSteel Dynamics, Inc.ABA
TWLOTwilio, Inc. Class AABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALBAlbemarle CorporationABB
AUAnglogold Ashanti PLCBBB
BKRBaker Hughes Company Class AABB
BTIBritish American Tobacco PLC Sponsored ADRACB
MOG.BMoog Inc. Class BABB
NBISNebius Group N.V. Class AABB
NXTNextpower Inc. Class AACB
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.ACB
RKLBRocket Lab CorporationACB
VGVenture Global, Inc. Class ABBB
VTRVentas, Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFLAflac IncorporatedBBB
AITApplied Industrial Technologies, Inc.BCB
ALLAllstate CorporationBBB
AMGNAmgen Inc.BCB
BENFranklin Resources, Inc.BBB
BMYBristol-Myers Squibb CompanyBCB
CINFCincinnati Financial CorporationBCB
DEDeere & CompanyBCB
DOCHealthpeak Properties, Inc.CBB
EWBCEast West Bancorp, Inc.BCB
FASTFastenal CompanyBCB
FOXFox Corporation Class BBCB
HHyatt Hotels Corporation Class ABBB
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.BCB
HUBBHubbell IncorporatedBCB
KBKB Financial Group Inc. Sponsored ADRBCB
KIMKimco Realty CorporationBBB
MCKMcKesson CorporationBCB
MEDPMedpace Holdings, Inc.BCB
MGMMGM Resorts InternationalBCB
NMRNomura Holdings, Inc. Sponsored ADRBCB
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.BCB
PCGPG&E CorporationBCB
PNCPNC Financial Services Group, Inc.BCB
REGRegency Centers CorporationBCB
RFRegions Financial CorporationBCB
RLRalph Lauren Corporation Class ABCB
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRBCB
SAIASaia, Inc.BCB
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADRBBB
TRVTravelers Companies, Inc.BBB
UNPUnion Pacific CorporationBCB
URIUnited Rentals, Inc.BCB
WTFCWintrust Financial CorporationBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEMAgnico Eagle Mines LimitedCBC
AGIAlamos Gold Inc.CBC
AVGOBroadcom Inc.CBC
BBDOBanco Bradesco SA Sponsored ADRCBC
BSACBanco Santander-Chile Sponsored ADRCCC
CDECoeur Mining, Inc.CBC
CMSCMS Energy CorporationBCC
ENTGEntegris, Inc.CBC
FFord Motor CompanyCBC
FCXFreeport-McMoRan, Inc.CBC
FNVFranco-Nevada CorporationCBC
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.CBC
QCOMQUALCOMM IncorporatedCBC
TGTTarget CorporationBCC
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class ACCC
TLNTalen Energy CorpBCC
VZVerizon Communications Inc.BCC
WPMWheaton Precious Metals CorpCBC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMZNAmazon.com, Inc.DBD
CRWVCoreWeave, Inc. Class ADDD
DGDollar General CorporationDCD
GWREGuidewire Software, Inc.FCD
HONHoneywell International Inc.DDD
JBSJBS N.V. Class ADCD
NFLXNetflix, Inc.FBD
NTESNetease Inc Sponsored ADRDCD
RBRKRubrik, Inc. Class ADBD
SHOPShopify, Inc. Class ADCD
TAT&T IncDCD
TXRHTexas Roadhouse, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMZNAmazon.com, Inc.DBD
CRWVCoreWeave, Inc. Class ADDD
DGDollar General CorporationDCD
GWREGuidewire Software, Inc.FCD
HONHoneywell International Inc.DDD
JBSJBS N.V. Class ADCD
NFLXNetflix, Inc.FBD
NTESNetease Inc Sponsored ADRDCD
RBRKRubrik, Inc. Class ADBD
SHOPShopify, Inc. Class ADCD
TAT&T IncDCD
TXRHTexas Roadhouse, Inc.DCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRFDF
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Class AFCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/06/20260608-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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