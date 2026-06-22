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Meet Louis Navellier

Ubiquiti Upgraded, Reddit Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 107 stocks.

By acervantes and Louis Navellier Jun 22, 2026, 3:56 pm EDT
Ubiquiti Upgraded, Reddit Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 107 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARWArrow Electronics, Inc.ABA
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRABA
CNPCenterPoint Energy, Inc.ACA
CWCurtiss-Wright CorporationACA
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRACA
LNTAlliant Energy CorporationACA
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRABA
MOG.BMoog Inc. Class BABA
NBISNebius Group N.V. Class AABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CLSCelestica Inc.ABB
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.ACB
STLDSteel Dynamics, Inc.ABB
SANMSanmina CorporationABB
TWLOTwilio, Inc. Class ABBB
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.ACB
CVXChevron CorporationACB
STTState Street CorporationACB
FLEXFlex LtdABB
TPRTapestry, Inc.BAB
FRTFederal Realty Investment TrustBBB
BGBunge Global SAACB
SATSEchoStar Corporation Class AACB
COPConocoPhillipsACB
INCYIncyte CorporationBBB
EVRGEvergy, Inc.ACB
SHELShell Plc Sponsored ADRACB
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyACB
ENBEnbridge Inc.ACB
OVVOvintiv IncACB
WESWestern Midstream Partners, LPACB
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRABB
VODVodafone Group Public Limited Company Sponsored ADRACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AERAerCap Holdings NVBCB
AGNCAGNC Investment Corp.BCB
BCHBanco de Chile Sponsored ADRBCB
CMSCMS Energy CorporationBCB
FASTFastenal CompanyBCB
FERFerrovial N.V.BCB
GFIGold Fields Limited Sponsored ADRBCB
IEXIDEX CorporationBCB
INGING Groep N.V. Sponsored ADRBBB
LUVSouthwest Airlines Co.BCB
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BBBB
RRXRegal Rexnord CorporationBCB
TLNTalen Energy CorpBCB
UIUbiquiti Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMGNAmgen Inc.BCC
APGAPi Group CorporationCCC
ARAntero Resources CorporationCBC
CBOECboe Global Markets IncCBC
EQTEQT CorporationCBC
FHNFirst Horizon CorporationCCC
FITBFifth Third BancorpBDC
FOXAFox Corporation Class ACCC
HSYHershey CompanyCBC
KRKroger Co.CCC
MEDPMedpace Holdings, Inc.CCC
MGMMGM Resorts InternationalBCC
MTBM&T Bank CorporationBCC
RDDTReddit, Inc. Class ACBC
ROKURoku, Inc. Class ACBC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRCCC
SJMJ.M. Smucker CompanyCCC
SNSharkNinja, Inc.CCC
TFCTruist Financial CorporationCCC
UNPUnion Pacific CorporationBCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CLColgate-Palmolive CompanyCCC
CRCrane CompanyCCC
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftCCC
DKSDick's Sporting Goods, Inc.CCC
MCDMcDonald's CorporationCDC
MLMMartin Marietta Materials, Inc.CCC
OKLOOklo Inc. Class ACCC
RBARB Global, Inc.DCC
RBRKRubrik, Inc. Class ADBC
VSTVistra Corp.DCC
WMSAdvanced Drainage Systems, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIGAmerican International Group, Inc.DCD
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ADBD
BNBrookfield CorporationDCD
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRDBD
CRCLCircle Internet Group, Inc. Class AFCD
IBMInternational Business Machines CorporationDCD
KDPKeurig Dr Pepper Inc.DCD
KHCKraft Heinz CompanyDCD
NDAQNasdaq, Inc.DCD
NWSNews Corporation Class BDCD
NWSANews Corporation Class ADCD
PAGPenske Automotive Group, Inc.DCD
SGISomnigroup International Inc.DCD
SUISun Communities, Inc.DDD
SYFSynchrony FinancialDCD
ULTAUlta Beauty Inc.DCD
VRSNVeriSign, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADBEAdobe Inc.FCD
BKNGBooking Holdings Inc.FCD
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRFDD
DASHDoorDash, Inc. Class AFCD
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRFCD
SESea Limited Sponsored ADR Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CMCSAComcast Corporation Class AFDF
LDOSLeidos Holdings, Inc.FCF
MKLMarkel Group Inc.FDF
NOWServiceNow, Inc.FCF
RELXRELX PLC Sponsored ADRFCF
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCF
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class AFDF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

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Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/06/20260622-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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