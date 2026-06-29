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Eli Lilly Upgraded, Carvana Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 160 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jun 29, 2026, 4:20 pm EDT
Eli Lilly Upgraded, Carvana Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 160 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyACA
AEEAmeren CorporationACA
ALLAllstate CorporationABA
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.ACA
EMAEmera IncorporatedACA
EVRGEvergy, Inc.ACA
FEFirstEnergy Corp.ACA
FRTFederal Realty Investment TrustABA
INCYIncyte CorporationABA
LLYEli Lilly and CompanyABA
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.ACA
OVVOvintiv IncACA
PNWPinnacle West Capital CorpACA
STTState Street CorporationACA
VIKViking Holdings LtdACA
VTRVentas, Inc.ACA
WELLWelltower Inc.ABA
WMBWilliams Companies, Inc.ABA
WTSWatts Water Technologies, Inc. Class AABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARWArrow Electronics, Inc.BBB
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRABB
CASYCasey's General Stores, Inc.ABB
CSCOCisco Systems, Inc.ABB
CWCurtiss-Wright CorporationACB
EQNREquinor ASA Sponsored ADRABB
ESLTElbit Systems LtdABB
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRBBB
MODModine Manufacturing CompanyABB
NBISNebius Group N.V. Class AABB
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRACB
RIORio Tinto plc Sponsored ADRACB
SMTCSemtech CorporationACB
STMSTMicroelectronics NV Sponsored ADR RegSACB
TJXTJX Companies IncABB
TSTenaris S.A. Sponsored ADRACB
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRABB
TTETotalEnergies SEABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACGLArch Capital Group Ltd.BCB
AMGNAmgen Inc.BCB
ARAntero Resources CorporationBCB
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCB
BMYBristol-Myers Squibb CompanyBCB
EWEdwards Lifesciences CorporationBCB
FHNFirst Horizon CorporationBCB
FITBFifth Third BancorpBDB
HIGHartford Insurance Group, Inc.BCB
HSYHershey CompanyBBB
ILMNIllumina, Inc.BCB
IRMIron Mountain, Inc.BBB
LTMLATAM Airlines Group SA Sponsored ADRBBB
MEDPMedpace Holdings, Inc.BCB
MGMMGM Resorts InternationalBCB
NTRANatera, Inc.BCB
ORealty Income CorporationBCB
ORIOld Republic International CorporationBCB
PKGPackaging Corporation of AmericaBCB
PPLPPL CorporationBCB
SJMJ.M. Smucker CompanyBCB
SNSharkNinja, Inc.BCB
TIMBTIM S.A. Sponsored ADRBCB
UALUnited Airlines Holdings, Inc.BCB
UNPUnion Pacific CorporationBCB
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporatedBBB
WMWaste Management, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class ABDC
BCEBCE Inc.BCC
BCHBanco de Chile Sponsored ADRBCC
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.BDC
BWXTBWX Technologies, Inc.CBC
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BBDC
FCXFreeport-McMoRan, Inc.CBC
FERFerrovial N.V.CCC
GFIGold Fields Limited Sponsored ADRCCC
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.BCC
INGING Groep N.V. Sponsored ADRCBC
IRENIREN LimitedBDC
KBKB Financial Group Inc. Sponsored ADRCCC
KGCKinross Gold CorporationCBC
LMTLockheed Martin CorporationBCC
LYBLyondellBasell Industries NVCBC
MDBMongoDB, Inc. Class ACCC
NOCNorthrop Grumman Corp.CCC
NVDANVIDIA CorporationCBC
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BCBC
PEPPepsiCo, Inc.CCC
RRXRegal Rexnord CorporationBCC
TLNTalen Energy CorpCCC
UIUbiquiti Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABNBAirbnb, Inc. Class ADCC
AIGAmerican International Group, Inc.DCC
ALLEAllegion Public Limited CompanyCCC
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ACBC
AVBAvalonBay Communities, Inc.DBC
BDXBecton, Dickinson and CompanyCDC
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRDBC
CCKCrown Holdings, Inc.CCC
COOCooper Companies, Inc.CCC
CRHCRH public limited companyCCC
DRIDarden Restaurants, Inc.DCC
ECLEcolab Inc.CCC
EQREquity ResidentialCDC
ESSEssex Property Trust, Inc.CCC
IBMInternational Business Machines CorporationDCC
ICLRICON PlcCDC
INVHInvitation Homes, Inc.DCC
KDPKeurig Dr Pepper Inc.CCC
KHCKraft Heinz CompanyDCC
MOHMolina Healthcare, Inc.CDC
MTDMettler-Toledo International Inc.CDC
PAGPenske Automotive Group, Inc.CCC
PGRProgressive CorporationCCC
RDYDr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADRCDC
RKTRocket Companies, Inc. Class ADBC
RPMRPM International Inc.DCC
RSGRepublic Services, Inc.CCC
SGISomnigroup International Inc.CCC
SHOPShopify, Inc. Class ADCC
SYFSynchrony FinancialCCC
ULTAUlta Beauty Inc.DCC
UPSUnited Parcel Service, Inc. Class BCCC
WSEWise Group plc Class ADCC
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.DCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.DCD
CACICACI International Inc Class ADCD
CCLCarnival Corporation Ltd.DCD
CEGConstellation Energy CorporationDBD
CHTChunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADRDCD
CMECME Group Inc. Class ADCD
CPAYCorpay, Inc.DBD
CVNACarvana Co. Class ADBD
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftDCD
ELEstee Lauder Companies Inc. Class ADCD
FOXAFox Corporation Class ADCD
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDCD
HPQHP Inc.DCD
JBSJBS N.V. Class ADCD
KEPKorea Electric Power Corporation Sponsored ADRDCD
LOGILogitech International S.A.DCD
MCDMcDonald's CorporationDDD
MSCIMSCI Inc. Class ADCD
PUKPrudential plc Sponsored ADRDCD
SEICSEI Investments CompanyDBD
SFStifel Financial CorpDBD
SOFISoFi Technologies IncDBD
VSTVistra Corp.DCD
WYNNWynn Resorts, LimitedDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABTAbbott LaboratoriesFCD
BAXBaxter International Inc.FDD
CMCSAComcast Corporation Class AFCD
ERIEErie Indemnity Company Class AFCD
GISGeneral Mills, Inc.FDD
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRDDD
MKLMarkel Group Inc.DDD
NOWServiceNow, Inc.FCD
UBERUber Technologies, Inc.FCD
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APOApollo Global Management IncFDF
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class AFCF
NKENIKE, Inc. Class BFCF
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.FCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/06/20260629-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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