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Meet Louis Navellier

ASML Holding N.V. Upgraded, Super Micro Computer Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 141 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jul 20, 2026, 10:20 am EDT
ASML Holding N.V. Upgraded, Super Micro Computer Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: Shutterstock

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 141 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRABA
BGBunge Global SAACA
BPBP PLC Sponsored ADRABA
CASYCasey's General Stores, Inc.ABA
CBChubb LimitedACA
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.ACA
COPConocoPhillipsACA
CSXCSX CorporationABA
CVXChevron CorporationACA
EOGEOG Resources, Inc.ACA
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.ABA
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BAAA
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.ABA
JNJJohnson & JohnsonACA
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.ABA
SHELShell Plc Sponsored ADRACA
TRVTravelers Companies, Inc.ABA
TSTenaris S.A. Sponsored ADRACA
TTETotalEnergies SEACA
VTRSViatris, Inc.ACA
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALABAstera Labs, Inc.BBB
CNPCenterPoint Energy, Inc.ACB
CNQCanadian Natural Resources LimitedACB
CSCOCisco Systems, Inc.ABB
CWCurtiss-Wright CorporationACB
DELLDell Technologies, Inc. Class CABB
INTCIntel CorporationACB
LNTAlliant Energy CorporationACB
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRBBB
MODModine Manufacturing CompanyABB
MOG.BMoog Inc. Class BABB
NBISNebius Group N.V. Class AACB
NOKNokia Oyj Sponsored ADRABB
PNWPinnacle West Capital CorpACB
RBCRBC Bearings IncorporatedACB
SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADRBBB
SNXTD SYNNEX CorporationBBB
TWLOTwilio, Inc. Class ABBB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAAlcoa CorporationBCB
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRBCB
BBDOBanco Bradesco SA Sponsored ADRBBB
BENFranklin Resources, Inc.BBB
CORCencora, Inc.BBB
DOWDow, Inc.BCB
EGEverest Group, Ltd.BBB
FFord Motor CompanyCBB
HHyatt Hotels Corporation Class ABBB
HLNHaleon PLC Sponsored ADRBCB
IRMIron Mountain, Inc.BBB
LTMLATAM Airlines Group SA Sponsored ADRCBB
LYBLyondellBasell Industries NVBBB
METMetLife, Inc.BCB
MTBM&T Bank CorporationBCB
NWGNatWest Group Plc Sponsored ADRBBB
ORealty Income CorporationBCB
PMPhilip Morris International Inc.BDB
RCIRogers Communications Inc. Class BBCB
RSReliance, Inc.BBB
SFDSmithfield Foods, Inc.BCB
TECHBio-Techne CorporationBBB
VZVerizon Communications Inc.BCB
WSMWilliams-Sonoma, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AESAES CorporationCBC
ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class ACDC
CMSCMS Energy CorporationBCC
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BBCC
EWEdwards Lifesciences CorporationCCC
FSLRFirst Solar, Inc.CBC
GFSGlobalFoundries Inc.BCC
HSYHershey CompanyCBC
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class ACBC
INSMInsmed IncorporatedCCC
JBLJabil Inc.CCC
LHXL3Harris Technologies IncCCC
LINLinde plcBCC
LMTLockheed Martin CorporationBCC
MDBMongoDB, Inc. Class ACCC
ONON Semiconductor CorporationCBC
QSRRestaurant Brands International, Inc.CCC
RDDTReddit, Inc. Class ACBC
RKLBRocket Lab CorporationCCC
RMBSRambus Inc.CCC
ROKRockwell Automation, Inc.CBC
SOSouthern CompanyBCC
SPXCSPX Technologies, Inc.CCC
TDYTeledyne Technologies IncorporatedCCC
TXNTexas Instruments IncorporatedCBC
UDRUDR, Inc.CBC
USFDUS Foods Holding Corp.BCC
YUMYum! Brands, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMPAmeriprise Financial, Inc.DBC
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ADBC
BXPBXP IncDBC
CTASCintas CorporationDCC
CVNACarvana Co. Class ADBC
DHRDanaher CorporationCCC
DXCMDexCom, Inc.DBC
FERGFerguson Enterprises Inc.CCC
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneDBC
GILGildan Activewear Inc.CCC
HRLHormel Foods CorporationCCC
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.CCC
IRIngersoll Rand Inc.DCC
JEFJefferies Financial Group Inc.DBC
NWSNews Corporation Class BDCC
PFEPfizer Inc.CCC
RVTYRevvity, Inc.CCC
SGISomnigroup International Inc.DCC
SNYSanofi SA Sponsored ADRDCC
SPGIS&P Global, Inc.DCC
SUISun Communities, Inc.CDC
SWSmurfit Westrock PLCCDC
SYFSynchrony FinancialDCC
UHAL.BU-Haul Holding Company Series N Non-VotingCCC
VVisa Inc. Class ADBC
VRSNVeriSign, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AXONAxon Enterprise IncDBD
BF.BBrown-Forman Corporation Class BDDD
CACICACI International Inc Class ADCD
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftDCD
DTDynatrace, Inc.DCD
HEI.AHEICO Corporation Class ADBD
IBMInternational Business Machines CorporationDCD
IONQIonQ, Inc.DBD
NRGNRG Energy, Inc.DCD
RDYDr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADRDDD
SMCISuper Micro Computer, Inc.FAD
TTTrane Technologies plcDCD
UUnity Software, Inc.DDD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.FCD
DPZDomino's Pizza, Inc.FDD
PYPLPayPal Holdings, Inc.DCD
RELXRELX PLC Sponsored ADRFCD
TRIThomson Reuters CorporationFCD
UBERUber Technologies, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class AFCF
CRCLCircle Internet Group, Inc. Class AFCF
ERIEErie Indemnity Company Class AFCF
SAPSAP SE Sponsored ADRFCF
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRFCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/07/20260720-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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