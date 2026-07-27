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Meet Louis Navellier

Dell Upgraded, Tesla Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 117 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jul 27, 2026, 9:24 am EDT
Dell Upgraded, Tesla Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 117 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CNQCanadian Natural Resources LimitedACA
CRSCarpenter Technology CorporationABA
DELLDell Technologies, Inc. Class CABA
DGXQuest Diagnostics IncorporatedACA
INTCIntel CorporationACA
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class AABA
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRABA
MOG.BMoog Inc. Class BABA
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADRABA
RBCRBC Bearings IncorporatedACA
STLDSteel Dynamics, Inc.ABA
UNPUnion Pacific CorporationACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAPCredicorp Ltd.ACB
BEBloom Energy Corporation Class AABB
CGNXCognex CorporationBBB
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.ACB
COPConocoPhillipsACB
EPDEnterprise Products Partners L.P.ACB
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.ABB
GEVGE Vernova Inc.ACB
GLGlobe Life Inc.ACB
GOOGAlphabet Inc. Class CBBB
HALHalliburton CompanyABB
MNSTMonster Beverage CorporationABB
MOAltria Group, Inc.ACB
NTRSNorthern Trust CorporationABB
VTRSViatris, Inc.ACB
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BBDBanco Bradesco SA Sponsored ADR PfdBBB
BBYBest Buy Co., Inc.BCB
BEPBrookfield Renewable Partners LPBDB
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.BBB
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BBCB
FNVFranco-Nevada CorporationBBB
FTVFortive Corp.BCB
HASHasbro, Inc.BBB
JBLJabil Inc.BCB
JPMJPMorgan Chase & Co.BBB
KGCKinross Gold CorporationBBB
LHXL3Harris Technologies IncBCB
LMTLockheed Martin CorporationABB
LUVSouthwest Airlines Co.BBB
ONON Semiconductor CorporationBBB
ONBOld National BancorpBCB
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRCBB
PAGPenske Automotive Group, Inc.BCB
PKGPackaging Corporation of AmericaBCB
RGLDRoyal Gold, Inc.BCB
RMBSRambus Inc.BCB
ROKURoku, Inc. Class ABBB
SJMJ.M. Smucker CompanyBCB
SPXCSPX Technologies, Inc.BCB
TDYTeledyne Technologies IncorporatedBCB
THCTenet Healthcare CorporationBBB
TXNTexas Instruments IncorporatedBBB
TXTTextron Inc.BCB
UDRUDR, Inc.CBB
URIUnited Rentals, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALBAlbemarle CorporationCBC
EMEEMCOR Group, Inc.CBC
HLNHaleon PLC Sponsored ADRCCC
MRNAModerna, Inc.BCC
NWGNatWest Group Plc Sponsored ADRCBC
RCIRogers Communications Inc. Class BCDC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRCCC
TECHBio-Techne CorporationCBC
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLEAllegion Public Limited CompanyCCC
AXONAxon Enterprise IncDBC
CACICACI International Inc Class ACCC
CEGConstellation Energy CorporationDBC
CHTChunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADRCCC
CMECME Group Inc. Class ACCC
FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. Class ACCC
GGGGraco Inc.DCC
HEI.AHEICO Corporation Class ADBC
HONHoneywell International Inc.CCC
JHXJames Hardie Industries PLCCCC
LPLALPL Financial Holdings Inc.DCC
MMM3M CompanyCBC
NRGNRG Energy, Inc.CCC
PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.CCC
SMCISuper Micro Computer, Inc.DAC
TAT&T IncCCC
VSTVistra Corp.DBC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AVBAvalonBay Communities, Inc.DCD
AXPAmerican Express CompanyDCD
BCEBCE Inc.DCD
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ADBD
DECKDeckers Outdoor CorporationDCD
DHID.R. Horton, Inc.DCD
DXCMDexCom, Inc.DBD
ECLEcolab Inc.DCD
KDPKeurig Dr Pepper Inc.DCD
LVSLas Vegas Sands Corp.DDD
NTESNetease Inc Sponsored ADRDCD
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.DCD
RKTRocket Companies, Inc. Class ADBD
RSGRepublic Services, Inc.DCD
RVTYRevvity, Inc.DCD
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRDDD
SNYSanofi SA Sponsored ADRDCD
SPGIS&P Global, Inc.DCD
TSLATesla, Inc.DCD
VRSNVeriSign, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACNAccenture Plc Class AFCD
APOApollo Global Management IncDDD
CRCLCircle Internet Group, Inc. Class AFCD
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Class AFCD
LDOSLeidos Holdings, Inc.FCD
MSFTMicrosoft CorporationFCD
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CCICrown Castle Inc.FDF
DKNGDraftKings, Inc. Class AFCF
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRFDF
ROLRollins, Inc.FCF
UBERUber Technologies, Inc.FCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

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Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/07/20260727-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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