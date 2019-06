Fred’s Stores Closing 2019: 49 Additional Locations to Shut Down

The Fred’s stores closing 2019 list continues to grow as the chain adds more locations to it.

Source: Shutterstock

Fred’s (NASDAQ: FRED ) says that it will be shutting down an additional 49 stores this year. This is due to its readjusting its store footprint. However, the chain does note that pharmacies will continue operations even after these stores close their doors.

The following are the new locations on the Fred’s stores closing 2019 list.

LOUISVILLE, GA 119 US 1 BY-PASS LOUISVILLE GA 30434

LEXINGTON, GA 718 ATHENS RD LEXINGTON GA 30648

ROLLING FORK, MS 901 US 61 ROLLING FORK MS 39159

SOPERTON, GA 4269 W MAIN ST SOPERTON GA 30457

OKOLONA, MS 511 W MONROE AVENUE OKOLONA MS 38860

CALHOUN CITY, MS 71 HIGHWAY 8 E CALHOUN CITY MS 38916

CLARKSVILLE, AR 409 W MAIN ST CLARKSVILLE AR 72830

MACON, MS 59 FRONTAGE RD MACON MS 39341

RICHTON, MS 403 FRONT ST RICHTON MS 39476

BRINKLEY, AR 1131 NORTH CHARLYNE BRINKLEY AR 72021

BOLIVAR, TN 105 TENNESSEE ST BOLIVAR TN 38008

HAMBURG, AR 700 N MAIN ST HAMBURG AR 71646

TYLERTOWN, MS 3000 PLAZA DRIVE TYLERTOWN MS 39667

FERRIDAY, LA 2094 EE WALLACE BLVD N FERRIDAY LA 71334

CAMDEN, TN 195 HIGHWAY 641 N CAMDEN TN 38320

NEWTON, MS 304 NORTHSIDE DR NEWTON MS 39345

WIGGINS, MS 116 2ND STREET SOUTH WIGGINS MS 39577

SPRINGHILL, LA 1190 S ARKANSAS ST. SPRINGHILL LA 71075

NORTH CROSSETT, AR 1164 HIGHWAY 133 N CROSSETT AR 71635

LORETTO, TN 534 N MILITARY ST LORETTO TN 38469

BALD KNOB, AR 170 HIGHWAY 167 N BALD KNOB AR 72010

CHEROKEE VILLAGE, AR 200 HOSPITAL DRIVE CHEROKEE VILLAGE AR 72529

KERSHAW, SC 405 SOUTH HAMPTON STREET KERSHAW SC 29067

KENTWOOD, LA 734 AVENUE G, HIGHWAY 38 KENTWOOD LA 70444

MORRILTON, AR 601 N ST JOSEPH MORRILTON AR 72110

MANTACHIE, MS 67 WATSON DR MANTACHIE MS 38855

EUNICE, LA 2200 W LAUREL AVE EUNICE LA 70535

FAIRVIEW, TN 2415 FAIRVIEW BLVD FAIRVIEW TN 37062

BEEBE, AR 901 W DEWITT HENRY DR BEEBE AR 72012

MIDDLETON, TN (GD&D) 700 S. MAIN STREET MIDDLETON TN 38052

SULLIGENT, AL (GD&D) 5705 HWY 278 SULLIGENT AL 35586

REFORM, AL 609 1ST AVE W REFORM AL 35481

GEORGIANA, AL 685 HWY 106 WEST GEORGIANA AL 36033

GREENFIELD, TN 1207 S MERIDIAN ST GREENFIELD TN 38230

HEBER SPRINGS, AR 308 S 7TH ST HEBER SPRINGS AR 72543

LEXINGTON, MS 301 YAZOO ST LEXINGTON MS 39095

WOODVILLE, MS 211 U.S. HWY 61 SOUTH WOODVILLE MS 39669

TAYLORSVILLE, MS 402 PINE ST TAYLORSVILLE MS 39168

INDIANOLA, MS 210 HIGHWAY 82 W INDIANOLA MS 38751

PELAHATCHIE, MS 404 SECOND STREET PELAHATCHIE MS 39145

CHURCH POINT, LA 821 S MAIN ST CHURCH POINT LA 70525

HOUSTON, MS 905 N PONTOTOC ST HOUSTON MS 38851

HAYNESVILLE, LA 9270 HIGHWAY 79 HAYNESVILLE LA 71038

ALBANY, KY 800 N CROSS ST ALBANY KY 42602

DEQUINCY, LA 702 WEST 4TH STREET DEQUINCY LA 70633

ACKERMAN, MS 318 N ALFORD ACKERMAN MS 39735

DURANT, MS 33674 HIGHWAY 12 DURANT MS 39063

SHERIDAN, AR 624 S ROCK ST SHERIDAN AR 72150

MANSFIELD, LA 400 WASHINGTON AVE MANSFIELD LA 71052

You can follow this link to learn more about the Fred’s stores closing 2019 plans.

As of this writing, William White did not hold a position in any of the aforementioned securities.