An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 165 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Aug 11, 2025, 10:44 am EDT
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 165 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ABA
ATOAtmos Energy CorporationACA
BWXTBWX Technologies, Inc.ABA
CHTChunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADRACA
CSCOCisco Systems, Inc.ABA
DUOLDuolingo, Inc. Class AABA
FRHCFreedom Holding Corp.ACA
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneAAA
GFIGold Fields Limited Sponsored ADRABA
GWREGuidewire Software, Inc.ABA
MNSTMonster Beverage CorporationABA
NBISNebius Group N.V. Class AABA
PODDInsulet CorporationACA
SHOPShopify, Inc. Class AABA
TOSTToast, Inc. Class AABA
TRVTravelers Companies, Inc.ABA
WMTWalmart Inc.ACA

Downgraded: Strong Buy to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APPFAppFolio Inc Class AABB
ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class AACB
AXONAxon Enterprise IncACB
BBDBanco Bradesco SA Sponsored ADR PfdBBB
CWCurtiss-Wright CorporationACB
CYBRCyberArk Software Ltd.BCB
ERJEmbraer S.A. Sponsored ADRACB
EXCExelon CorporationACB
GEGE AerospaceBBB
HIMSHims & Hers Health, Inc. Class AABB
IONQIonQ, Inc.ACB
JOBYJoby Aviation, Inc.ADB
LYVLive Nation Entertainment, Inc.ADB
NRGNRG Energy, Inc.ACB
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRABB
RCLRoyal Caribbean GroupABB
USFDUS Foods Holding Corp.ACB
VSTVistra Corp.ACB
WMBWilliams Companies, Inc.ACB
WWDWoodward, Inc.ACB

Upgraded: Hold to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AURAurora Innovation, Inc. Class ABCB
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCB
CACICACI International Inc Class ABCB
CCKCrown Holdings, Inc.BBB
CELHCelsius Holdings, Inc.BBB
CMICummins Inc.BCB
CNHCNH Industrial NVBCB
DKNGDraftKings, Inc. Class ABBB
EAElectronic Arts Inc.BCB
EBRCentrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Sponsored ADRBDB
ECLEcolab Inc.BCB
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BBBB
GENGen Digital Inc.BCB
GOOGLAlphabet Inc. Class ABCB
IDXXIDEXX Laboratories, Inc.BBB
JJacobs Solutions Inc.BCB
LLoews CorporationBCB
LDOSLeidos Holdings, Inc.BBB
MCDMcDonald's CorporationBCB
SNNSmith & Nephew plc Sponsored ADRBCB
TRGPTarga Resources Corp.BBB
ULUnilever PLC Sponsored ADRBCB
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc.BCB
WTRGEssential Utilities, Inc.BBB

Downgraded: Buy to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADSKAutodesk, Inc.CCC
AMEAMETEK, Inc.CCC
ARCCAres Capital CorporationBCC
ARMKAramarkCCC
AXPAmerican Express CompanyCCC
BSYBentley Systems, Incorporated Class BCBC
CATCaterpillar Inc.CCC
CFCF Industries Holdings, Inc.CCC
CNMCore & Main, Inc. Class ACCC
COHRCoherent Corp.BCC
CTASCintas CorporationCCC
EMREmerson Electric Co.CCC
EPDEnterprise Products Partners L.P.BCC
ETEnergy Transfer LPBCC
ETNEaton Corp. PlcCCC
EWBCEast West Bancorp, Inc.CCC
FTNTFortinet, Inc.CBC
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.BCC
KVUEKenvue, Inc.CBC
MELIMercadoLibre, Inc.BCC
MNDYmonday.com Ltd.DBC
MOSMosaic CompanyCCC
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.BDC
NLYAnnaly Capital Management, Inc.BCC
NUNu Holdings Ltd. Class ADBC
NWSNews Corporation Class BCCC
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRCCC
PHParker-Hannifin CorporationCCC
PINSPinterest, Inc. Class ACBC
RELXRELX PLC Sponsored ADRCCC
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.CBC
SNSharkNinja, Inc.CBC
TDGTransDigm Group IncorporatedCDC
TRIThomson Reuters CorporationBCC
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class ACCC

Upgraded: Sell to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAPLApple Inc.DCC
ABNBAirbnb, Inc. Class ADBC
AFLAflac IncorporatedCDC
BGBunge Global SADCC
BLDTopBuild Corp.CCC
CNACNA Financial CorporationCCC
CPCanadian Pacific Kansas City LimitedDCC
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.DCC
GMABGenmab A/S Sponsored ADRDBC
INTCIntel CorporationCDC
LINLinde plcCCC
MLMMartin Marietta Materials, Inc.CCC
NEENextEra Energy, Inc.DCC
PHMPulteGroup, Inc.CCC
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRCDC
RIORio Tinto plc Sponsored ADRCCC
ROSTRoss Stores, Inc.CCC
STESTERIS plcCCC
TAPMolson Coors Beverage Company Class BCCC
TSNTyson Foods, Inc. Class ACDC

Downgraded: Hold to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLYAlly Financial IncDBD
AMATApplied Materials, Inc.DCD
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ADBD
ASXASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADRDCD
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.DDD
BXPBXP IncDCD
CARRCarrier Global Corp.DDD
CHDChurch & Dwight Co., Inc.DCD
DKSDick's Sporting Goods, Inc.DCD
DTDynatrace, Inc.DBD
EQIXEquinix, Inc.DCD
FIFiserv, Inc.DCD
FISFidelity National Information Services, Inc.DDD
GDDYGoDaddy, Inc. Class ADBD
GLPIGaming and Leisure Properties, Inc.DDD
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.DBD
HUBSHubSpot, Inc.DCD
IOTSamsara, Inc. Class ADBD
ISRGIntuitive Surgical, Inc.DBD
LLYEli Lilly and CompanyFBD
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.DCD
MMYTMakeMyTrip Ltd.DCD
NWSANews Corporation Class ADCD
OKEONEOK, Inc.DCD
OVVOvintiv IncDCD
PANWPalo Alto Networks, Inc.DCD
PBAPembina Pipeline CorporationDCD
PKGPackaging Corporation of AmericaDCD
QSRRestaurant Brands International, Inc.DCD
SNAPSnap, Inc. Class ADCD
TAP.AMolson Coors Beverage Company Class ADCD
TTDTrade Desk, Inc. Class ADCD
UDRUDR, Inc.DCD
WDAYWorkday, Inc. Class ADCD
XPOXPO, Inc.DCD
ZBRAZebra Technologies Corporation Class ADCD

Upgraded: Strong Sell to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BF.BBrown-Forman Corporation Class BFDD
HPQHP Inc.FDD
LEN.BLennar Corporation Class BFDD
STLAStellantis N.V.FCD
STZConstellation Brands, Inc. Class AFDD
TMOThermo Fisher Scientific Inc.FCD
VTRSViatris, Inc.DCD

Downgraded: Sell to Strong Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CDWCDW CorporationFCF
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.FCF
COOCooper Companies, Inc.FCF
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BFDF
ICLRICON PlcFCF
UHAL.BU-Haul Holding Company Series N Non-VotingFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

