Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 97 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Aug 18, 2025, 10:01 am EDT
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 97 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
FASTFastenal CompanyABA
FNVFranco-Nevada CorporationABA
INCYIncyte CorporationABA
RYRoyal Bank of CanadaACA
TLNTalen Energy CorpACA
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.ACA

Downgraded: Strong Buy to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AUAnglogold Ashanti PLCACB
AVGOBroadcom Inc.BBB
BSXBoston Scientific CorporationBBB
BWXTBWX Technologies, Inc.ABB
CAHCardinal Health, Inc.ACB
CCEPCoca-Cola Europacific Partners plcACB
CHTChunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADRACB
CSCOCisco Systems, Inc.ABB
DUOLDuolingo, Inc. Class ABBB
GWREGuidewire Software, Inc.BBB
HWMHowmet Aerospace Inc.ABB
LPLALPL Financial Holdings Inc.ACB
OKLOOklo Inc. Class AACB
RBARB Global, Inc.ACB
RPRXRoyalty Pharma Plc Class AACB
SHOPShopify, Inc. Class ABBB
TPRTapestry, Inc.ADB
TRVTravelers Companies, Inc.BBB
WMTWalmart Inc.ACB
XELXcel Energy Inc.ACB

Upgraded: Hold to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CFCF Industries Holdings, Inc.BCB
EWBCEast West Bancorp, Inc.BCB
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.BDB
NLYAnnaly Capital Management, Inc.BCB
NVSNovartis AG Sponsored ADRBBB
ROKURoku, Inc. Class ABCB
TUTELUS CorporationBDB
VMIValmont Industries, Inc.BDB
WSMWilliams-Sonoma, Inc.BCB

Downgraded: Buy to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABEVAmbev SA Sponsored ADRCCC
CACICACI International Inc Class ACCC
CDNSCadence Design Systems, Inc.CCC
COSTCostco Wholesale CorporationCCC
CRCrane CompanyCCC
EBRCentrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Sponsored ADRBDC
ECLEcolab Inc.BCC
EQHEquitable Holdings, Inc.BFC
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BCBC
FNFabrinetBCC
IMOImperial Oil LimitedCCC
INTUIntuit Inc.CCC
JDJD.com, Inc. Sponsored ADR Class ABCC
KKellanovaBDC
LECOLincoln Electric Holdings, Inc.CBC
LRCXLam Research CorporationCBC
NVTnVent Electric plcCCC
SYKStryker CorporationCCC
TRGPTarga Resources Corp.CBC
TTTrane Technologies plcCCC
ZSZscaler, Inc.BCC

Upgraded: Sell to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLYAlly Financial IncDBC
APDAir Products and Chemicals, Inc.CCC
APTVAptiv PLCCCC
BXPBXP IncDCC
CSXCSX CorporationCCC
GPCGenuine Parts CompanyCCC
LOWLowe's Companies, Inc.CDC
NWSANews Corporation Class ACCC
PANWPalo Alto Networks, Inc.DCC
PBAPembina Pipeline CorporationCCC
PFEPfizer Inc.DBC
PKGPackaging Corporation of AmericaDCC
RIVNRivian Automotive, Inc. Class ACDC
STLDSteel Dynamics, Inc.CDC
TAP.AMolson Coors Beverage Company Class ACCC

Downgraded: Hold to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARMARM Holdings PLC Sponsored ADRDCD
CNQCanadian Natural Resources LimitedDCD
CPCanadian Pacific Kansas City LimitedDCD
MDLZMondelez International, Inc. Class ADCD
METMetLife, Inc.DDD
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.DBD
NKENIKE, Inc. Class BDDD
ONONOn Holding AG Class ADCD
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRCDD
SBUXStarbucks CorporationDDD
TRUTransUnionDCD
TSNTyson Foods, Inc. Class ADDD
VLTOVeralto CorporationDCD

Upgraded: Strong Sell to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.FCD
COOCooper Companies, Inc.FCD
ICLRICON PlcFCD
LENLennar Corporation Class AFDD
MRKMerck & Co., Inc.FCD
RVTYRevvity, Inc.FCD
SWKStanley Black & Decker, Inc.FCD
UHAL.BU-Haul Holding Company Series N Non-VotingFCD
UNHUnitedHealth Group IncorporatedFCD

Downgraded: Sell to Strong Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALGNAlign Technology, Inc.FCF
ENTGEntegris, Inc.FDF
STZConstellation Brands, Inc. Class AFDF
UHALU-Haul Holding CompanyFDF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

