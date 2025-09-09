Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Meet Louis Navellier

Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 111 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Sep 9, 2025, 10:00 am EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 111 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CIENCiena CorporationAAA
CYBRCyberArk Software Ltd.ACA
DLTRDollar Tree, Inc.ACA
GEGE AerospaceABA
INCYIncyte CorporationABA
LITELumentum Holdings, Inc.ABA
NEMNewmont CorporationABA
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BACA
PENPenumbra, Inc.ABA
SGISomnigroup International Inc.ACA
SHOPShopify, Inc. Class AABA
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.ACA

Downgraded: Strong Buy to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEEAmeren CorporationACB
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.ACB
DOCSDoximity, Inc. Class ABBB
FASTFastenal CompanyACB
FFIVF5, Inc.ABB
FRHCFreedom Holding Corp.ACB
JBSJBS N.V. Class AABB
LVSLas Vegas Sands Corp.BBB
NINiSource IncACB
PODDInsulet CorporationACB
RCLRoyal Caribbean GroupABB
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRBBB
SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADRABB
SNOWSnowflake, Inc.ABB
TIMBTIM S.A. Sponsored ADRABB
TLNTalen Energy CorpACB
TOSTToast, Inc. Class AABB
VIKViking Holdings LtdACB
VIVTelefonica Brasil SA Sponsored ADRACB
YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADRABB

Upgraded: Hold to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACIAlbertsons Companies, Inc. Class ABCB
BIDUBaidu, Inc. Sponsored ADR Class ABCB
CFCF Industries Holdings, Inc.BCB
FFord Motor CompanyBCB
FERGFerguson Enterprises Inc.BCB
GNRCGenerac Holdings Inc.BBB
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRBCB
JJacobs Solutions Inc.BCB
MGAMagna International Inc.BBB
MOSMosaic CompanyBCB
MUMicron Technology, Inc.BBB
NOKNokia Oyj Sponsored ADRBCB
PAGPenske Automotive Group, Inc.BCB
PINSPinterest, Inc. Class ABBB
SNXTD SYNNEX CorporationBCB
THCTenet Healthcare CorporationBBB
ULUnilever PLC Sponsored ADRBCB
VMIValmont Industries, Inc.BDB
ZSZscaler, Inc.ACB

Downgraded: Buy to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLAllstate CorporationCBC
AMZNAmazon.com, Inc.CBC
AXPAmerican Express CompanyCCC
BACBank of America CorpCCC
BLKBlackRock, Inc.CCC
CSGPCoStar Group, Inc.CCC
DDominion Energy IncCCC
DEDeere & CompanyBDC
EPDEnterprise Products Partners L.P.BCC
HIGHartford Insurance Group, Inc.CBC
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRCCC
LDOSLeidos Holdings, Inc.CBC
MAMastercard Incorporated Class ACCC
ROKURoku, Inc. Class ACCC
RSGRepublic Services, Inc.BCC
SFStifel Financial CorpCCC
SLFSun Life Financial Inc.CCC
TRMBTrimble Inc.BDC
TSCOTractor Supply CompanyCCC
TUTELUS CorporationCDC
WESWestern Midstream Partners, LPCCC

Upgraded: Sell to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRDBC
ASXASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADRCCC
BGBunge Global SADCC
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.DCC
DHID.R. Horton, Inc.CCC
GDDYGoDaddy, Inc. Class ADBC
GPCGenuine Parts CompanyCCC
LIILennox International Inc.DBC
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.DBC
NWSANews Corporation Class ACCC
RACEFerrari NVCCC
UTHRUnited Therapeutics CorporationCCC
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.CCC

Downgraded: Hold to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMTAmerican Tower CorporationDDD
APDAir Products and Chemicals, Inc.DCD
APOApollo Global Management IncDCD
CCICrown Castle Inc.DBD
CPAYCorpay, Inc.DCD
DTDynatrace, Inc.DBD
FITBFifth Third BancorpDCD
HLNHaleon PLC Sponsored ADRDCD
JEFJefferies Financial Group Inc.DDD
KIMKimco Realty CorporationDBD
KVUEKenvue, Inc.DBD
MCOMoody's CorporationDCD
PGRProgressive CorporationDBD
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.DBD
SCIService Corporation InternationalDCD
SJMJ.M. Smucker CompanyCDD
SRESempraDDD
TXNTexas Instruments IncorporatedDCD
WCNWaste Connections, Inc.DCD
XOMExxon Mobil CorporationDCD

Upgraded: Strong Sell to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
IEXIDEX CorporationFCD
TECKTeck Resources Limited Class BFCD

Downgraded: Sell to Strong Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAXBaxter International Inc.FCF
CLColgate-Palmolive CompanyFCF
ERIEErie Indemnity Company Class AFCF
FISFidelity National Information Services, Inc.FDF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

