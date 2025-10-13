Walt Disney Upgraded, Southwest Airlines Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 115 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AEP
|American Electric Power Company, Inc.
|A
|B
|A
|ASND
|Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR
|A
|B
|A
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|A
|BBD
|Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd
|A
|B
|A
|DGX
|Quest Diagnostics Incorporated
|A
|C
|A
|FTS
|Fortis Inc.
|A
|C
|A
|GILD
|Gilead Sciences, Inc.
|A
|B
|A
|MNST
|Monster Beverage Corporation
|A
|B
|A
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|A
|C
|A
|NTR
|Nutrien Ltd.
|A
|B
|A
|NXT
|Nextracker Inc. Class A
|A
|B
|A
|OKLO
|Oklo Inc. Class A
|A
|C
|A
|PUK
|Prudential plc Sponsored ADR
|A
|C
|A
|SGI
|Somnigroup International Inc.
|A
|C
|A
|TD
|Toronto-Dominion Bank
|A
|C
|A
|XEL
|Xcel Energy Inc.
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AS
|Amer Sports, Inc.
|A
|B
|B
|CASY
|Casey's General Stores, Inc.
|A
|C
|B
|CVNA
|Carvana Co. Class A
|B
|A
|B
|ENB
|Enbridge Inc.
|A
|C
|B
|GMAB
|Genmab A/S Sponsored ADR
|B
|B
|B
|JBL
|Jabil Inc.
|B
|B
|B
|LRCX
|Lam Research Corporation
|B
|B
|B
|PAAS
|Pan American Silver Corp.
|A
|B
|B
|PSKY
|Paramount Skydance Corporation Class B
|A
|B
|B
|STX
|Seagate Technology Holdings PLC
|A
|C
|B
|T
|AT&T Inc
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AIZ
|Assurant, Inc.
|B
|B
|B
|AMD
|Advanced Micro Devices, Inc.
|B
|B
|B
|AWK
|American Water Works Company, Inc.
|B
|C
|B
|BP
|BP PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
|CEG
|Constellation Energy Corporation
|B
|C
|B
|CMS
|CMS Energy Corporation
|B
|C
|B
|DIS
|Walt Disney Company
|B
|B
|B
|DUOL
|Duolingo, Inc. Class A
|C
|B
|B
|ED
|Consolidated Edison, Inc.
|B
|C
|B
|FERG
|Ferguson Enterprises Inc.
|B
|B
|B
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|B
|C
|B
|NTRA
|Natera, Inc.
|B
|C
|B
|PNW
|Pinnacle West Capital Corp
|B
|C
|B
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|B
|C
|B
|SLF
|Sun Life Financial Inc.
|B
|C
|B
|TOST
|Toast, Inc. Class A
|B
|B
|B
|VST
|Vistra Corp.
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APTV
|Aptiv PLC
|C
|C
|C
|ASML
|ASML Holding NV Sponsored ADR
|C
|B
|C
|BIDU
|Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|C
|C
|CDNS
|Cadence Design Systems, Inc.
|C
|C
|C
|CFG
|Citizens Financial Group, Inc.
|C
|C
|C
|CQP
|Cheniere Energy Partners, L.P.
|C
|C
|C
|EWBC
|East West Bancorp, Inc.
|C
|C
|C
|HLI
|Houlihan Lokey, Inc. Class A
|C
|B
|C
|HUM
|Humana Inc.
|C
|C
|C
|IVZ
|Invesco Ltd.
|B
|D
|C
|KB
|KB Financial Group Inc. Sponsored ADR
|B
|C
|C
|KLAC
|KLA Corporation
|C
|B
|C
|LOGI
|Logitech International S.A.
|C
|B
|C
|MDT
|Medtronic Plc
|C
|C
|C
|MGA
|Magna International Inc.
|C
|B
|C
|NU
|Nu Holdings Ltd. Class A
|C
|B
|C
|PFGC
|Performance Food Group Co
|B
|C
|C
|RMD
|ResMed Inc.
|C
|B
|C
|SCI
|Service Corporation International
|C
|C
|C
|SMFG
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR
|C
|C
|C
|SSNC
|SS&C Technologies Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|TAK
|Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR
|C
|B
|C
|UBER
|Uber Technologies, Inc.
|C
|C
|C
|UNM
|Unum Group
|B
|C
|C
|VMC
|Vulcan Materials Company
|B
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AME
|AMETEK, Inc.
|C
|C
|C
|BIP
|Brookfield Infrastructure Partners L.P.
|C
|D
|C
|BUD
|Anheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADR
|C
|C
|C
|EL
|Estee Lauder Companies Inc. Class A
|C
|C
|C
|FMX
|Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B
|C
|D
|C
|MCO
|Moody's Corporation
|D
|C
|C
|NEE
|NextEra Energy, Inc.
|C
|C
|C
|PEG
|Public Service Enterprise Group Inc
|D
|C
|C
|PGR
|Progressive Corporation
|D
|B
|C
|RCI
|Rogers Communications Inc. Class B
|C
|D
|C
|RIO
|Rio Tinto plc Sponsored ADR
|C
|C
|C
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|D
|B
|C
|WAT
|Waters Corporation
|C
|C
|C
|WDAY
|Workday, Inc. Class A
|D
|B
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BXP
|BXP Inc
|D
|C
|D
|DHI
|D.R. Horton, Inc.
|D
|C
|D
|EQH
|Equitable Holdings, Inc.
|C
|F
|D
|EXPD
|Expeditors International of Washington, Inc.
|D
|C
|D
|FNF
|Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group
|D
|C
|D
|GPC
|Genuine Parts Company
|D
|C
|D
|HON
|Honeywell International Inc.
|D
|C
|D
|LUV
|Southwest Airlines Co.
|C
|D
|D
|MTB
|M&T Bank Corporation
|D
|C
|D
|NCLH
|Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
|D
|C
|D
|NWSA
|News Corporation Class A
|D
|C
|D
|PAA
|Plains All American Pipeline, L.P.
|D
|C
|D
|PBA
|Pembina Pipeline Corporation
|D
|C
|D
|PHM
|PulteGroup, Inc.
|D
|C
|D
|PKG
|Packaging Corporation of America
|D
|C
|D
|RACE
|Ferrari NV
|D
|C
|D
|UNP
|Union Pacific Corporation
|D
|C
|D
|WAB
|Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
|D
|C
|D
|WCN
|Waste Connections, Inc.
|D
|C
|D
|ZBH
|Zimmer Biomet Holdings, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|DOV
|Dover Corporation
|F
|C
|D
|KDP
|Keurig Dr Pepper Inc.
|F
|C
|D
|ZTO
|ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BAX
|Baxter International Inc.
|F
|C
|F
|CNC
|Centene Corporation
|F
|D
|F
|CNI
|Canadian National Railway Company
|F
|C
|F
|FI
|Fiserv, Inc.
|F
|C
|F
|FTV
|Fortive Corp.
|F
|C
|F
|LEN
|Lennar Corporation Class A
|F
|D
|F
|MAS
|Masco Corporation
|F
|C
|F
|ODFL
|Old Dominion Freight Line, Inc.
|F
|C
|F
|PKX
|POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR
|F
|D
|F
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360