Walt Disney Upgraded, Southwest Airlines Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 115 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Oct 13, 2025, 12:29 pm EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 115 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ABA
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRABA
ATOAtmos Energy CorporationACA
BBDBanco Bradesco SA Sponsored ADR PfdABA
DGXQuest Diagnostics IncorporatedACA
FTSFortis Inc.ACA
GILDGilead Sciences, Inc.ABA
MNSTMonster Beverage CorporationABA
NTESNetease Inc Sponsored ADRACA
NTRNutrien Ltd.ABA
NXTNextracker Inc. Class AABA
OKLOOklo Inc. Class AACA
PUKPrudential plc Sponsored ADRACA
SGISomnigroup International Inc.ACA
TDToronto-Dominion BankACA
XELXcel Energy Inc.ACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASAmer Sports, Inc.ABB
CASYCasey's General Stores, Inc.ACB
CVNACarvana Co. Class ABAB
ENBEnbridge Inc.ACB
GMABGenmab A/S Sponsored ADRBBB
JBLJabil Inc.BBB
LRCXLam Research CorporationBBB
PAASPan American Silver Corp.ABB
PSKYParamount Skydance Corporation Class BABB
STXSeagate Technology Holdings PLCACB
TAT&T IncACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIZAssurant, Inc.BBB
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.BBB
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCB
BPBP PLC Sponsored ADRBCB
CEGConstellation Energy CorporationBCB
CMSCMS Energy CorporationBCB
DISWalt Disney CompanyBBB
DUOLDuolingo, Inc. Class ACBB
EDConsolidated Edison, Inc.BCB
FERGFerguson Enterprises Inc.BBB
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRBCB
NTRANatera, Inc.BCB
PNWPinnacle West Capital CorpBCB
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRBCB
SLFSun Life Financial Inc.BCB
TOSTToast, Inc. Class ABBB
VSTVistra Corp.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APTVAptiv PLCCCC
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRCBC
BIDUBaidu, Inc. Sponsored ADR Class ACCC
CDNSCadence Design Systems, Inc.CCC
CFGCitizens Financial Group, Inc.CCC
CQPCheniere Energy Partners, L.P.CCC
EWBCEast West Bancorp, Inc.CCC
HLIHoulihan Lokey, Inc. Class ACBC
HUMHumana Inc.CCC
IVZInvesco Ltd.BDC
KBKB Financial Group Inc. Sponsored ADRBCC
KLACKLA CorporationCBC
LOGILogitech International S.A.CBC
MDTMedtronic PlcCCC
MGAMagna International Inc.CBC
NUNu Holdings Ltd. Class ACBC
PFGCPerformance Food Group CoBCC
RMDResMed Inc.CBC
SCIService Corporation InternationalCCC
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADRCCC
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.CCC
TAKTakeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRCBC
UBERUber Technologies, Inc.CCC
UNMUnum GroupBCC
VMCVulcan Materials CompanyBCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMEAMETEK, Inc.CCC
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.CDC
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADRCCC
ELEstee Lauder Companies Inc. Class ACCC
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BCDC
MCOMoody's CorporationDCC
NEENextEra Energy, Inc.CCC
PEGPublic Service Enterprise Group IncDCC
PGRProgressive CorporationDBC
RCIRogers Communications Inc. Class BCDC
RIORio Tinto plc Sponsored ADRCCC
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.DBC
WATWaters CorporationCCC
WDAYWorkday, Inc. Class ADBC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BXPBXP IncDCD
DHID.R. Horton, Inc.DCD
EQHEquitable Holdings, Inc.CFD
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.DCD
FNFFidelity National Financial, Inc. - FNF GroupDCD
GPCGenuine Parts CompanyDCD
HONHoneywell International Inc.DCD
LUVSouthwest Airlines Co.CDD
MTBM&T Bank CorporationDCD
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.DCD
NWSANews Corporation Class ADCD
PAAPlains All American Pipeline, L.P.DCD
PBAPembina Pipeline CorporationDCD
PHMPulteGroup, Inc.DCD
PKGPackaging Corporation of AmericaDCD
RACEFerrari NVDCD
UNPUnion Pacific CorporationDCD
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationDCD
WCNWaste Connections, Inc.DCD
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
DOVDover CorporationFCD
KDPKeurig Dr Pepper Inc.FCD
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAXBaxter International Inc.FCF
CNCCentene CorporationFDF
CNICanadian National Railway CompanyFCF
FIFiserv, Inc.FCF
FTVFortive Corp.FCF
LENLennar Corporation Class AFDF
MASMasco CorporationFCF
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.FCF
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRFDF

