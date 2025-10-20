Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Bank of America Upgraded, Allstate Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 122 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Oct 20, 2025, 11:25 am EDT
Bank of America Upgraded, Allstate Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 122 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMXAmerica Movil SAB de CV Sponsored ADR Class BABA
BCHBanco de Chile Sponsored ADRACA
BSACBanco Santander-Chile Sponsored ADRACA
DGDollar General CorporationACA
FUTUFutu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class AABA
GEGE AerospaceABA
GMABGenmab A/S Sponsored ADRABA
INCYIncyte CorporationABA
KEPKorea Electric Power Corporation Sponsored ADRABA
LRCXLam Research CorporationABA
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class AACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALABAstera Labs, Inc.ABB
BCSBarclays PLC Sponsored ADRABB
BNSBank of Nova ScotiaACB
CCJCameco CorporationBAB
DASHDoorDash, Inc. Class AABB
ERJEmbraer S.A. Sponsored ADRACB
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneBAB
MNSTMonster Beverage CorporationABB
NTRNutrien Ltd.BBB
OKLOOklo Inc. Class AACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABEVAmbev SA Sponsored ADRBCB
ACIAlbertsons Companies, Inc. Class ABCB
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyBDB
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRBCB
AXPAmerican Express CompanyBCB
BACBank of America CorpBCB
BGBunge Global SABCB
BIDUBaidu, Inc. Sponsored ADR Class ABCB
CATCaterpillar Inc.BDB
CDNSCadence Design Systems, Inc.BCB
FSLRFirst Solar, Inc.BCB
IXORIX Corporation Sponsored ADRBBB
KLACKLA CorporationABB
LOGILogitech International S.A.BBB
METAMeta Platforms Inc Class ABBB
MPLXMPLX LPBCB
NIONIO Inc. Sponsored ADR Class ABBB
PTCPTC Inc.CBB
QGENQIAGEN NVBCB
SCCOSouthern Copper CorporationBCB
SCIService Corporation InternationalBCB
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADRBCB
TAKTakeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRBBB
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRBBB
ULUnilever PLC Sponsored ADRBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABTAbbott LaboratoriesBCC
AIZAssurant, Inc.CBC
ALLAllstate CorporationCBC
DISWalt Disney CompanyCBC
EDConsolidated Edison, Inc.CCC
EWEdwards Lifesciences CorporationCCC
FASTFastenal CompanyCCC
FHNFirst Horizon CorporationCBC
GDGeneral Dynamics CorporationCCC
LDOSLeidos Holdings, Inc.CBC
MLMMartin Marietta Materials, Inc.CCC
PNWPinnacle West Capital CorpBCC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRCCC
TRPTC Energy CorporationBDC
TRVTravelers Companies, Inc.CBC
UBSUBS Group AGCCC
WMWaste Management, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABNBAirbnb, Inc. Class ADBC
AESAES CorporationCDC
ALBAlbemarle CorporationCCC
ARMARM Holdings PLC Sponsored ADRCCC
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ACCC
BHPBHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 ShsDCC
CSXCSX CorporationCCC
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.DCC
HLNHaleon PLC Sponsored ADRDCC
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.DCC
LILi Auto, Inc. Sponsored ADR Class ACCC
LUVSouthwest Airlines Co.CDC
NOWServiceNow, Inc.DBC
PAAPlains All American Pipeline, L.P.CCC
PLDPrologis, Inc.CCC
REXRRexford Industrial Realty, Inc.DBC
TTETotalEnergies SE Sponsored ADRCDC
TXNTexas Instruments IncorporatedDCC
TXRHTexas Roadhouse, Inc.CCC
UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADRCCC
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationDCC
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRDCC
YUMCYum China Holdings, Inc.CCC
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AJGArthur J. Gallagher & Co.DCD
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.DDD
BMYBristol-Myers Squibb CompanyDCD
BXBlackstone Inc.DBD
CBChubb LimitedDCD
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.DCD
CRBGCorebridge Financial, Inc.DDD
CSGPCoStar Group, Inc.DCD
ICEIntercontinental Exchange, Inc.DCD
MCOMoody's CorporationDCD
MSIMotorola Solutions, Inc.DCD
PGRProgressive CorporationDCD
PNCPNC Financial Services Group, Inc.DCD
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.DBD
SYKStryker CorporationDCD
TFCTruist Financial CorporationDCD
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BDCD
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BDBD
USBU.S. BancorpDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALCAlcon AGFCD
AVTRAvantor, Inc.FDD
BAXBaxter International Inc.FCD
CLColgate-Palmolive CompanyFCD
CNCCentene CorporationDDD
CNICanadian National Railway CompanyFCD
DEODiageo plc Sponsored ADRFCD
EIXEdison InternationalFCD
FTVFortive Corp.FCD
HPQHP Inc.FCD
IEXIDEX CorporationFCD
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRDDD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APDAir Products and Chemicals, Inc.FCF
LEN.BLennar Corporation Class BFDF
NVRNVR, Inc.FCF
OWLBlue Owl Capital, Inc. Class AFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2025/10/20251020-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2025 InvestorPlace Media, LLC