Bank of America Upgraded, Allstate Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 122 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMX
|America Movil SAB de CV Sponsored ADR Class B
|A
|B
|A
|BCH
|Banco de Chile Sponsored ADR
|A
|C
|A
|BSAC
|Banco Santander-Chile Sponsored ADR
|A
|C
|A
|DG
|Dollar General Corporation
|A
|C
|A
|FUTU
|Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A
|A
|B
|A
|GE
|GE Aerospace
|A
|B
|A
|GMAB
|Genmab A/S Sponsored ADR
|A
|B
|A
|INCY
|Incyte Corporation
|A
|B
|A
|KEP
|Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR
|A
|B
|A
|LRCX
|Lam Research Corporation
|A
|B
|A
|XPEV
|XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALAB
|Astera Labs, Inc.
|A
|B
|B
|BCS
|Barclays PLC Sponsored ADR
|A
|B
|B
|BNS
|Bank of Nova Scotia
|A
|C
|B
|CCJ
|Cameco Corporation
|B
|A
|B
|DASH
|DoorDash, Inc. Class A
|A
|B
|B
|ERJ
|Embraer S.A. Sponsored ADR
|A
|C
|B
|FWONK
|Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One
|B
|A
|B
|MNST
|Monster Beverage Corporation
|A
|B
|B
|NTR
|Nutrien Ltd.
|B
|B
|B
|OKLO
|Oklo Inc. Class A
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABEV
|Ambev SA Sponsored ADR
|B
|C
|B
|ACI
|Albertsons Companies, Inc. Class A
|B
|C
|B
|ADM
|Archer-Daniels-Midland Company
|B
|D
|B
|ASML
|ASML Holding NV Sponsored ADR
|B
|C
|B
|AXP
|American Express Company
|B
|C
|B
|BAC
|Bank of America Corp
|B
|C
|B
|BG
|Bunge Global SA
|B
|C
|B
|BIDU
|Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A
|B
|C
|B
|CAT
|Caterpillar Inc.
|B
|D
|B
|CDNS
|Cadence Design Systems, Inc.
|B
|C
|B
|FSLR
|First Solar, Inc.
|B
|C
|B
|IX
|ORIX Corporation Sponsored ADR
|B
|B
|B
|KLAC
|KLA Corporation
|A
|B
|B
|LOGI
|Logitech International S.A.
|B
|B
|B
|META
|Meta Platforms Inc Class A
|B
|B
|B
|MPLX
|MPLX LP
|B
|C
|B
|NIO
|NIO Inc. Sponsored ADR Class A
|B
|B
|B
|PTC
|PTC Inc.
|C
|B
|B
|QGEN
|QIAGEN NV
|B
|C
|B
|SCCO
|Southern Copper Corporation
|B
|C
|B
|SCI
|Service Corporation International
|B
|C
|B
|SMFG
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADR
|B
|C
|B
|TAK
|Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|TCOM
|Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|UL
|Unilever PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABT
|Abbott Laboratories
|B
|C
|C
|AIZ
|Assurant, Inc.
|C
|B
|C
|ALL
|Allstate Corporation
|C
|B
|C
|DIS
|Walt Disney Company
|C
|B
|C
|ED
|Consolidated Edison, Inc.
|C
|C
|C
|EW
|Edwards Lifesciences Corporation
|C
|C
|C
|FAST
|Fastenal Company
|C
|C
|C
|FHN
|First Horizon Corporation
|C
|B
|C
|GD
|General Dynamics Corporation
|C
|C
|C
|LDOS
|Leidos Holdings, Inc.
|C
|B
|C
|MLM
|Martin Marietta Materials, Inc.
|C
|C
|C
|PNW
|Pinnacle West Capital Corp
|B
|C
|C
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|C
|C
|C
|TRP
|TC Energy Corporation
|B
|D
|C
|TRV
|Travelers Companies, Inc.
|C
|B
|C
|UBS
|UBS Group AG
|C
|C
|C
|WM
|Waste Management, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABNB
|Airbnb, Inc. Class A
|D
|B
|C
|AES
|AES Corporation
|C
|D
|C
|ALB
|Albemarle Corporation
|C
|C
|C
|ARM
|ARM Holdings PLC Sponsored ADR
|C
|C
|C
|BEKE
|KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|C
|C
|BHP
|BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs
|D
|C
|C
|CSX
|CSX Corporation
|C
|C
|C
|EXPD
|Expeditors International of Washington, Inc.
|D
|C
|C
|HLN
|Haleon PLC Sponsored ADR
|D
|C
|C
|JBHT
|J.B. Hunt Transport Services, Inc.
|D
|C
|C
|LI
|Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|C
|C
|LUV
|Southwest Airlines Co.
|C
|D
|C
|NOW
|ServiceNow, Inc.
|D
|B
|C
|PAA
|Plains All American Pipeline, L.P.
|C
|C
|C
|PLD
|Prologis, Inc.
|C
|C
|C
|REXR
|Rexford Industrial Realty, Inc.
|D
|B
|C
|TTE
|TotalEnergies SE Sponsored ADR
|C
|D
|C
|TXN
|Texas Instruments Incorporated
|D
|C
|C
|TXRH
|Texas Roadhouse, Inc.
|C
|C
|C
|UMC
|United Microelectronics Corp. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|WAB
|Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
|D
|C
|C
|WDS
|Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR
|D
|C
|C
|YUMC
|Yum China Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|ZBH
|Zimmer Biomet Holdings, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AJG
|Arthur J. Gallagher & Co.
|D
|C
|D
|BIP
|Brookfield Infrastructure Partners L.P.
|D
|D
|D
|BMY
|Bristol-Myers Squibb Company
|D
|C
|D
|BX
|Blackstone Inc.
|D
|B
|D
|CB
|Chubb Limited
|D
|C
|D
|CHKP
|Check Point Software Technologies Ltd.
|D
|C
|D
|CRBG
|Corebridge Financial, Inc.
|D
|D
|D
|CSGP
|CoStar Group, Inc.
|D
|C
|D
|ICE
|Intercontinental Exchange, Inc.
|D
|C
|D
|MCO
|Moody's Corporation
|D
|C
|D
|MSI
|Motorola Solutions, Inc.
|D
|C
|D
|PGR
|Progressive Corporation
|D
|C
|D
|PNC
|PNC Financial Services Group, Inc.
|D
|C
|D
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|D
|B
|D
|SYK
|Stryker Corporation
|D
|C
|D
|TFC
|Truist Financial Corporation
|D
|C
|D
|TLK
|PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B
|D
|C
|D
|UHS
|Universal Health Services, Inc. Class B
|D
|B
|D
|USB
|U.S. Bancorp
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALC
|Alcon AG
|F
|C
|D
|AVTR
|Avantor, Inc.
|F
|D
|D
|BAX
|Baxter International Inc.
|F
|C
|D
|CL
|Colgate-Palmolive Company
|F
|C
|D
|CNC
|Centene Corporation
|D
|D
|D
|CNI
|Canadian National Railway Company
|F
|C
|D
|DEO
|Diageo plc Sponsored ADR
|F
|C
|D
|EIX
|Edison International
|F
|C
|D
|FTV
|Fortive Corp.
|F
|C
|D
|HPQ
|HP Inc.
|F
|C
|D
|IEX
|IDEX Corporation
|F
|C
|D
|PKX
|POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR
|D
|D
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APD
|Air Products and Chemicals, Inc.
|F
|C
|F
|LEN.B
|Lennar Corporation Class B
|F
|D
|F
|NVR
|NVR, Inc.
|F
|C
|F
|OWL
|Blue Owl Capital, Inc. Class A
|F
|C
|F
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360