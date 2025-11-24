Alphabet Upgraded, Costco Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 131 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AS
|Amer Sports, Inc.
|A
|B
|A
|ASND
|Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR
|A
|C
|A
|AVGO
|Broadcom Inc.
|A
|C
|A
|BABA
|Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR
|A
|C
|A
|E
|Eni S.p.A. Sponsored ADR
|A
|B
|A
|GOOGL
|Alphabet Inc. Class A
|A
|B
|A
|IDXX
|IDEXX Laboratories, Inc.
|A
|C
|A
|JBL
|Jabil Inc.
|A
|B
|A
|RL
|Ralph Lauren Corporation Class A
|A
|B
|A
|RY
|Royal Bank of Canada
|A
|C
|A
|TJX
|TJX Companies Inc
|A
|C
|A
|ULTA
|Ulta Beauty Inc.
|A
|C
|A
|VRSN
|VeriSign, Inc.
|A
|C
|A
|VTR
|Ventas, Inc.
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|B
|CBOE
|Cboe Global Markets Inc
|A
|B
|B
|EC
|Ecopetrol SA Sponsored ADR
|A
|C
|B
|EMBJ
|Embraer S.A. Sponsored ADR
|A
|C
|B
|ETR
|Entergy Corporation
|A
|C
|B
|HMY
|Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|B
|IBM
|International Business Machines Corporation
|A
|C
|B
|NET
|Cloudflare Inc Class A
|A
|B
|B
|NOK
|Nokia Oyj Sponsored ADR
|A
|B
|B
|PAAS
|Pan American Silver Corp.
|A
|B
|B
|RBLX
|Roblox Corp. Class A
|A
|C
|B
|SHG
|Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|B
|SOFI
|SoFi Technologies Inc
|B
|B
|B
|XPEV
|XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|A
|Agilent Technologies, Inc.
|B
|C
|B
|AMAT
|Applied Materials, Inc.
|B
|C
|B
|BIIB
|Biogen Inc.
|B
|C
|B
|BKR
|Baker Hughes Company Class A
|B
|C
|B
|CB
|Chubb Limited
|B
|B
|B
|CBRE
|CBRE Group, Inc. Class A
|B
|B
|B
|CMI
|Cummins Inc.
|B
|C
|B
|DCI
|Donaldson Company, Inc.
|B
|C
|B
|FMS
|Fresenius Medical Care AG Sponsored ADR
|B
|B
|B
|FMX
|Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B
|B
|D
|B
|HLN
|Haleon PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
|HSY
|Hershey Company
|B
|C
|B
|JLL
|Jones Lang LaSalle Incorporated
|B
|B
|B
|MCD
|McDonald's Corporation
|B
|D
|B
|MMM
|3M Company
|B
|C
|B
|MS
|Morgan Stanley
|B
|B
|B
|PH
|Parker-Hannifin Corporation
|B
|C
|B
|QGEN
|QIAGEN NV
|B
|B
|B
|QSR
|Restaurant Brands International, Inc.
|B
|C
|B
|RVMD
|Revolution Medicines, Inc.
|B
|D
|B
|SE
|Sea Limited Sponsored ADR Class A
|B
|C
|B
|SYY
|Sysco Corporation
|B
|C
|B
|THC
|Tenet Healthcare Corporation
|B
|C
|B
|WCC
|WESCO International, Inc.
|B
|C
|B
|YUM
|Yum! Brands, Inc.
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABT
|Abbott Laboratories
|B
|C
|C
|ANET
|Arista Networks, Inc.
|C
|C
|C
|BJ
|BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|BSX
|Boston Scientific Corporation
|C
|B
|C
|CHKP
|Check Point Software Technologies Ltd.
|C
|B
|C
|CTVA
|Corteva Inc
|C
|C
|C
|DDOG
|Datadog, Inc. Class A
|C
|C
|C
|EME
|EMCOR Group, Inc.
|C
|C
|C
|ES
|Eversource Energy
|B
|C
|C
|FWONA
|Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One
|B
|C
|C
|HEI
|HEICO Corporation
|C
|B
|C
|MDB
|MongoDB, Inc. Class A
|C
|C
|C
|OKTA
|Okta, Inc. Class A
|C
|B
|C
|ORCL
|Oracle Corporation
|C
|C
|C
|PBR
|Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR
|C
|B
|C
|QXO
|QXO, Inc.
|C
|C
|C
|SMCI
|Super Micro Computer, Inc.
|B
|D
|C
|SNY
|Sanofi SA Sponsored ADR
|C
|C
|C
|TU
|TELUS Corporation
|C
|C
|C
|WDS
|Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR
|C
|C
|C
|WSM
|Williams-Sonoma, Inc.
|C
|C
|C
|XYL
|Xylem Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|D
|C
|C
|DHI
|D.R. Horton, Inc.
|C
|D
|C
|DHR
|Danaher Corporation
|C
|C
|C
|DIS
|Walt Disney Company
|D
|C
|C
|DXCM
|DexCom, Inc.
|D
|B
|C
|ELS
|Equity LifeStyle Properties, Inc.
|D
|C
|C
|GEHC
|GE Healthcare Technologies Inc.
|D
|C
|C
|ICE
|Intercontinental Exchange, Inc.
|C
|C
|C
|ILMN
|Illumina, Inc.
|C
|C
|C
|JD
|JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A
|D
|C
|C
|KEY
|KeyCorp
|D
|B
|C
|LMT
|Lockheed Martin Corporation
|D
|C
|C
|PFG
|Principal Financial Group, Inc.
|C
|C
|C
|PHM
|PulteGroup, Inc.
|C
|C
|C
|PNR
|Pentair plc
|D
|C
|C
|REG
|Regency Centers Corporation
|C
|C
|C
|RF
|Regions Financial Corporation
|D
|C
|C
|USB
|U.S. Bancorp
|D
|C
|C
|WAB
|Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
|C
|C
|C
|WMG
|Warner Music Group Corp. Class A
|C
|B
|C
|ZTO
|ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|B
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ACM
|AECOM
|D
|C
|D
|BMY
|Bristol-Myers Squibb Company
|D
|B
|D
|BSY
|Bentley Systems, Incorporated Class B
|D
|B
|D
|COST
|Costco Wholesale Corporation
|D
|C
|D
|CSGP
|CoStar Group, Inc.
|D
|C
|D
|DELL
|Dell Technologies, Inc. Class C
|D
|C
|D
|ET
|Energy Transfer LP
|D
|D
|D
|GLPI
|Gaming and Leisure Properties, Inc.
|D
|C
|D
|H
|Hyatt Hotels Corporation Class A
|C
|D
|D
|HAL
|Halliburton Company
|D
|C
|D
|ICLR
|ICON Plc
|D
|D
|D
|J
|Jacobs Solutions Inc.
|D
|C
|D
|LYV
|Live Nation Entertainment, Inc.
|D
|D
|D
|NTNX
|Nutanix, Inc. Class A
|D
|C
|D
|PBA
|Pembina Pipeline Corporation
|D
|D
|D
|PEG
|Public Service Enterprise Group Inc
|D
|C
|D
|PR
|Permian Resources Corporation Class A
|D
|D
|D
|RELX
|RELX PLC Sponsored ADR
|D
|C
|D
|SNAP
|Snap, Inc. Class A
|D
|C
|D
|TRI
|Thomson Reuters Corporation
|D
|C
|D
|VICI
|VICI Properties Inc
|D
|C
|D
|ZG
|Zillow Group, Inc. Class A
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AVB
|AvalonBay Communities, Inc.
|F
|C
|D
|BLDR
|Builders FirstSource, Inc.
|F
|C
|D
|FDS
|FactSet Research Systems Inc.
|F
|C
|D
|GWW
|W.W. Grainger, Inc.
|F
|C
|D
|IEX
|IDEX Corporation
|F
|C
|D
|IR
|Ingersoll Rand Inc.
|F
|C
|D
|JHX
|James Hardie Industries PLC
|F
|C
|D
|VRSK
|Verisk Analytics, Inc.
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CPRT
|Copart, Inc.
|F
|C
|F
|EG
|Everest Group, Ltd.
|F
|D
|F
|ROP
|Roper Technologies, Inc.
|F
|C
|F
|SW
|Smurfit Westrock PLC
|F
|D
|F
|TPL
|Texas Pacific Land Corporation
|F
|C
|F
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360