Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Alphabet Upgraded, Costco Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 131 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Nov 24, 2025, 10:13 am EST
Alphabet Upgraded, Costco Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 131 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASAmer Sports, Inc.ABA
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACA
AVGOBroadcom Inc.ACA
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRACA
EEni S.p.A. Sponsored ADRABA
GOOGLAlphabet Inc. Class AABA
IDXXIDEXX Laboratories, Inc.ACA
JBLJabil Inc.ABA
RLRalph Lauren Corporation Class AABA
RYRoyal Bank of CanadaACA
TJXTJX Companies IncACA
ULTAUlta Beauty Inc.ACA
VRSNVeriSign, Inc.ACA
VTRVentas, Inc.ABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ATOAtmos Energy CorporationACB
CBOECboe Global Markets IncABB
ECEcopetrol SA Sponsored ADRACB
EMBJEmbraer S.A. Sponsored ADRACB
ETREntergy CorporationACB
HMYHarmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADRACB
IBMInternational Business Machines CorporationACB
NETCloudflare Inc Class AABB
NOKNokia Oyj Sponsored ADRABB
PAASPan American Silver Corp.ABB
RBLXRoblox Corp. Class AACB
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADRACB
SOFISoFi Technologies IncBBB
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class AACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAgilent Technologies, Inc.BCB
AMATApplied Materials, Inc.BCB
BIIBBiogen Inc.BCB
BKRBaker Hughes Company Class ABCB
CBChubb LimitedBBB
CBRECBRE Group, Inc. Class ABBB
CMICummins Inc.BCB
DCIDonaldson Company, Inc.BCB
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRBBB
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BBDB
HLNHaleon PLC Sponsored ADRBCB
HSYHershey CompanyBCB
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedBBB
MCDMcDonald's CorporationBDB
MMM3M CompanyBCB
MSMorgan StanleyBBB
PHParker-Hannifin CorporationBCB
QGENQIAGEN NVBBB
QSRRestaurant Brands International, Inc.BCB
RVMDRevolution Medicines, Inc.BDB
SESea Limited Sponsored ADR Class ABCB
SYYSysco CorporationBCB
THCTenet Healthcare CorporationBCB
WCCWESCO International, Inc.BCB
YUMYum! Brands, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABTAbbott LaboratoriesBCC
ANETArista Networks, Inc.CCC
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.CCC
BSXBoston Scientific CorporationCBC
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.CBC
CTVACorteva IncCCC
DDOGDatadog, Inc. Class ACCC
EMEEMCOR Group, Inc.CCC
ESEversource EnergyBCC
FWONALiberty Media Corporation Series A Liberty Formula OneBCC
HEIHEICO CorporationCBC
MDBMongoDB, Inc. Class ACCC
OKTAOkta, Inc. Class ACBC
ORCLOracle CorporationCCC
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRCBC
QXOQXO, Inc.CCC
SMCISuper Micro Computer, Inc.BDC
SNYSanofi SA Sponsored ADRCCC
TUTELUS CorporationCCC
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRCCC
WSMWilliams-Sonoma, Inc.CCC
XYLXylem Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ADCC
DHID.R. Horton, Inc.CDC
DHRDanaher CorporationCCC
DISWalt Disney CompanyDCC
DXCMDexCom, Inc.DBC
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.DCC
GEHCGE Healthcare Technologies Inc.DCC
ICEIntercontinental Exchange, Inc.CCC
ILMNIllumina, Inc.CCC
JDJD.com, Inc. Sponsored ADR Class ADCC
KEYKeyCorpDBC
LMTLockheed Martin CorporationDCC
PFGPrincipal Financial Group, Inc.CCC
PHMPulteGroup, Inc.CCC
PNRPentair plcDCC
REGRegency Centers CorporationCCC
RFRegions Financial CorporationDCC
USBU.S. BancorpDCC
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationCCC
WMGWarner Music Group Corp. Class ACBC
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class ACBC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACMAECOMDCD
BMYBristol-Myers Squibb CompanyDBD
BSYBentley Systems, Incorporated Class BDBD
COSTCostco Wholesale CorporationDCD
CSGPCoStar Group, Inc.DCD
DELLDell Technologies, Inc. Class CDCD
ETEnergy Transfer LPDDD
GLPIGaming and Leisure Properties, Inc.DCD
HHyatt Hotels Corporation Class ACDD
HALHalliburton CompanyDCD
ICLRICON PlcDDD
JJacobs Solutions Inc.DCD
LYVLive Nation Entertainment, Inc.DDD
NTNXNutanix, Inc. Class ADCD
PBAPembina Pipeline CorporationDDD
PEGPublic Service Enterprise Group IncDCD
PRPermian Resources Corporation Class ADDD
RELXRELX PLC Sponsored ADRDCD
SNAPSnap, Inc. Class ADCD
TRIThomson Reuters CorporationDCD
VICIVICI Properties IncDCD
ZGZillow Group, Inc. Class ADCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AVBAvalonBay Communities, Inc.FCD
BLDRBuilders FirstSource, Inc.FCD
FDSFactSet Research Systems Inc.FCD
GWWW.W. Grainger, Inc.FCD
IEXIDEX CorporationFCD
IRIngersoll Rand Inc.FCD
JHXJames Hardie Industries PLCFCD
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CPRTCopart, Inc.FCF
EGEverest Group, Ltd.FDF
ROPRoper Technologies, Inc.FCF
SWSmurfit Westrock PLCFDF
TPLTexas Pacific Land CorporationFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2025/11/20251124-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2025 InvestorPlace Media, LLC