Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

DoorDash Upgraded, Microsoft Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 111 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Dec 8, 2025, 10:31 am EST
DoorDash Upgraded, Microsoft Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 111 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ATOAtmos Energy CorporationACA
CBOECboe Global Markets IncABA
FOXAFox Corporation Class AACA
JBLJabil Inc.ABA
NVSNovartis AG Sponsored ADRACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABEVAmbev SA Sponsored ADRBBB
APGAPi Group CorporationACB
ARGXargenx SE Sponsored ADRABB
AVGOBroadcom Inc.ACB
AZNAstraZeneca PLC Sponsored ADRABB
BMOBank of MontrealACB
LLYEli Lilly and CompanyBBB
NBISNebius Group N.V. Class AACB
NOKNokia Oyj Sponsored ADRABB
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRABB
UIUbiquiti Inc.BBB
ULSUL Solutions Inc. Class AABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARAntero Resources CorporationBDB
BABoeing CompanyBCB
BGBunge Global SABCB
BHPBHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 ShsBCB
CBChubb LimitedBBB
CCKCrown Holdings, Inc.BCB
CFGCitizens Financial Group, Inc.BCB
CHWYChewy, Inc. Class ABCB
CMAComerica IncorporatedBCB
CNQCanadian Natural Resources LimitedBCB
COFCapital One Financial CorpBBB
CTVACorteva IncBCB
DASHDoorDash, Inc. Class ABCB
DRIDarden Restaurants, Inc.BCB
ESEversource EnergyBCB
LECOLincoln Electric Holdings, Inc.BCB
MDBMongoDB, Inc. Class ABCB
PEGAPegasystems Inc.BBB
STLDSteel Dynamics, Inc.BCB
TSTenaris S.A. Sponsored ADRBCB
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRBCB
WESWestern Midstream Partners, LPBCB
WFCWells Fargo & CompanyBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAPLApple Inc.CBC
ALLAllstate CorporationCBC
ANETArista Networks, Inc.CCC
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRCBC
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRBDC
HSYHershey CompanyBCC
MMM3M CompanyBCC
MRKMerck & Co., Inc.CBC
MSFTMicrosoft CorporationCCC
NFLXNetflix, Inc.CCC
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRCBC
PSTGPure Storage, Inc. Class ACCC
QGENQIAGEN NVCBC
ROKURoku, Inc. Class ACBC
SESea Limited Sponsored ADR Class ACCC
STNStantec IncCCC
TWLOTwilio, Inc. Class ACCC
USFDUS Foods Holding Corp.CCC
YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADRCCC
ZSZscaler, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARCCAres Capital CorporationCCC
ARESAres Management CorporationDBC
CPCanadian Pacific Kansas City LimitedCCC
CSXCSX CorporationCCC
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Class ACCC
DHRDanaher CorporationCCC
EMREmerson Electric Co.CCC
FITBFifth Third BancorpDCC
HALHalliburton CompanyCCC
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDBC
HLIHoulihan Lokey, Inc. Class ADBC
HUMHumana Inc.CCC
IOTSamsara, Inc. Class ADBC
JJacobs Solutions Inc.CCC
LYVLive Nation Entertainment, Inc.CDC
MCHPMicrochip Technology IncorporatedCCC
NXPINXP Semiconductors NVCCC
PCARPACCAR IncCDC
PFGPrincipal Financial Group, Inc.CCC
RJFRaymond James Financial, Inc.DCC
SLBSLB LimitedCCC
STLAStellantis N.V.CCC
TFCTruist Financial CorporationCCC
TOSTToast, Inc. Class ADBC
TXNTexas Instruments IncorporatedCCC
UNPUnion Pacific CorporationCCC
USBU.S. BancorpDCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ADCD
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDCD
DOCUDocuSign, Inc.FBD
NTAPNetApp, Inc.DCD
PINSPinterest, Inc. Class ADBD
PNRPentair plcDCD
RACEFerrari NVDCD
SJMJ.M. Smucker CompanyDCD
SYYSysco CorporationDCD
TTTrane Technologies plcDCD
WSMWilliams-Sonoma, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACNAccenture Plc Class AFCD
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.DCD
OKEONEOK, Inc.FCD
OWLBlue Owl Capital, Inc. Class AFCD
PAYXPaychex, Inc.FCD
ROPRoper Technologies, Inc.FCD
TPLTexas Pacific Land CorporationFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
DOCHealthpeak Properties, Inc.FDF
EQIXEquinix, Inc.FCF
LULUlululemon athletica inc.FCF
RPMRPM International Inc.FCF
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCF
ZTSZoetis, Inc. Class AFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2025/12/20251208-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2025 InvestorPlace Media, LLC