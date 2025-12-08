DoorDash Upgraded, Microsoft Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 111 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|A
|CBOE
|Cboe Global Markets Inc
|A
|B
|A
|FOXA
|Fox Corporation Class A
|A
|C
|A
|JBL
|Jabil Inc.
|A
|B
|A
|NVS
|Novartis AG Sponsored ADR
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABEV
|Ambev SA Sponsored ADR
|B
|B
|B
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|B
|ARGX
|argenx SE Sponsored ADR
|A
|B
|B
|AVGO
|Broadcom Inc.
|A
|C
|B
|AZN
|AstraZeneca PLC Sponsored ADR
|A
|B
|B
|BMO
|Bank of Montreal
|A
|C
|B
|LLY
|Eli Lilly and Company
|B
|B
|B
|NBIS
|Nebius Group N.V. Class A
|A
|C
|B
|NOK
|Nokia Oyj Sponsored ADR
|A
|B
|B
|RYAAY
|Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR
|A
|B
|B
|UI
|Ubiquiti Inc.
|B
|B
|B
|ULS
|UL Solutions Inc. Class A
|A
|B
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AR
|Antero Resources Corporation
|B
|D
|B
|BA
|Boeing Company
|B
|C
|B
|BG
|Bunge Global SA
|B
|C
|B
|BHP
|BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs
|B
|C
|B
|CB
|Chubb Limited
|B
|B
|B
|CCK
|Crown Holdings, Inc.
|B
|C
|B
|CFG
|Citizens Financial Group, Inc.
|B
|C
|B
|CHWY
|Chewy, Inc. Class A
|B
|C
|B
|CMA
|Comerica Incorporated
|B
|C
|B
|CNQ
|Canadian Natural Resources Limited
|B
|C
|B
|COF
|Capital One Financial Corp
|B
|B
|B
|CTVA
|Corteva Inc
|B
|C
|B
|DASH
|DoorDash, Inc. Class A
|B
|C
|B
|DRI
|Darden Restaurants, Inc.
|B
|C
|B
|ES
|Eversource Energy
|B
|C
|B
|LECO
|Lincoln Electric Holdings, Inc.
|B
|C
|B
|MDB
|MongoDB, Inc. Class A
|B
|C
|B
|PEGA
|Pegasystems Inc.
|B
|B
|B
|STLD
|Steel Dynamics, Inc.
|B
|C
|B
|TS
|Tenaris S.A. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|WDS
|Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR
|B
|C
|B
|WES
|Western Midstream Partners, LP
|B
|C
|B
|WFC
|Wells Fargo & Company
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AAPL
|Apple Inc.
|C
|B
|C
|ALL
|Allstate Corporation
|C
|B
|C
|ANET
|Arista Networks, Inc.
|C
|C
|C
|FMS
|Fresenius Medical Care AG Sponsored ADR
|C
|B
|C
|HMC
|Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR
|B
|D
|C
|HSY
|Hershey Company
|B
|C
|C
|MMM
|3M Company
|B
|C
|C
|MRK
|Merck & Co., Inc.
|C
|B
|C
|MSFT
|Microsoft Corporation
|C
|C
|C
|NFLX
|Netflix, Inc.
|C
|C
|C
|PBR
|Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR
|C
|B
|C
|PSTG
|Pure Storage, Inc. Class A
|C
|C
|C
|QGEN
|QIAGEN NV
|C
|B
|C
|ROKU
|Roku, Inc. Class A
|C
|B
|C
|SE
|Sea Limited Sponsored ADR Class A
|C
|C
|C
|STN
|Stantec Inc
|C
|C
|C
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|C
|C
|C
|USFD
|US Foods Holding Corp.
|C
|C
|C
|YMM
|Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|ZS
|Zscaler, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ARCC
|Ares Capital Corporation
|C
|C
|C
|ARES
|Ares Management Corporation
|D
|B
|C
|CP
|Canadian Pacific Kansas City Limited
|C
|C
|C
|CSX
|CSX Corporation
|C
|C
|C
|CTSH
|Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
|C
|C
|C
|DHR
|Danaher Corporation
|C
|C
|C
|EMR
|Emerson Electric Co.
|C
|C
|C
|FITB
|Fifth Third Bancorp
|D
|C
|C
|HAL
|Halliburton Company
|C
|C
|C
|HBAN
|Huntington Bancshares Incorporated
|D
|B
|C
|HLI
|Houlihan Lokey, Inc. Class A
|D
|B
|C
|HUM
|Humana Inc.
|C
|C
|C
|IOT
|Samsara, Inc. Class A
|D
|B
|C
|J
|Jacobs Solutions Inc.
|C
|C
|C
|LYV
|Live Nation Entertainment, Inc.
|C
|D
|C
|MCHP
|Microchip Technology Incorporated
|C
|C
|C
|NXPI
|NXP Semiconductors NV
|C
|C
|C
|PCAR
|PACCAR Inc
|C
|D
|C
|PFG
|Principal Financial Group, Inc.
|C
|C
|C
|RJF
|Raymond James Financial, Inc.
|D
|C
|C
|SLB
|SLB Limited
|C
|C
|C
|STLA
|Stellantis N.V.
|C
|C
|C
|TFC
|Truist Financial Corporation
|C
|C
|C
|TOST
|Toast, Inc. Class A
|D
|B
|C
|TXN
|Texas Instruments Incorporated
|C
|C
|C
|UNP
|Union Pacific Corporation
|C
|C
|C
|USB
|U.S. Bancorp
|D
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|D
|C
|D
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|D
|C
|D
|DOCU
|DocuSign, Inc.
|F
|B
|D
|NTAP
|NetApp, Inc.
|D
|C
|D
|PINS
|Pinterest, Inc. Class A
|D
|B
|D
|PNR
|Pentair plc
|D
|C
|D
|RACE
|Ferrari NV
|D
|C
|D
|SJM
|J.M. Smucker Company
|D
|C
|D
|SYY
|Sysco Corporation
|D
|C
|D
|TT
|Trane Technologies plc
|D
|C
|D
|WSM
|Williams-Sonoma, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ACN
|Accenture Plc Class A
|F
|C
|D
|ODFL
|Old Dominion Freight Line, Inc.
|D
|C
|D
|OKE
|ONEOK, Inc.
|F
|C
|D
|OWL
|Blue Owl Capital, Inc. Class A
|F
|C
|D
|PAYX
|Paychex, Inc.
|F
|C
|D
|ROP
|Roper Technologies, Inc.
|F
|C
|D
|TPL
|Texas Pacific Land Corporation
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|DOC
|Healthpeak Properties, Inc.
|F
|D
|F
|EQIX
|Equinix, Inc.
|F
|C
|F
|LULU
|lululemon athletica inc.
|F
|C
|F
|RPM
|RPM International Inc.
|F
|C
|F
|VRSK
|Verisk Analytics, Inc.
|F
|C
|F
|ZTS
|Zoetis, Inc. Class A
|F
|C
|F
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360