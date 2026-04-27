Intel Upgraded, Toyota Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 120 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Apr 27, 2026, 2:05 pm EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 120 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APGAPi Group CorporationACA
BKRBaker Hughes Company Class AACA
CBOECboe Global Markets IncABA
CTRACoterra Energy Inc.ACA
CXCemex SAB de CV Sponsored ADRABA
EMEEMCOR Group, Inc.ABA
EQTEQT CorporationABA
HALHalliburton CompanyABA
INTCIntel CorporationACA
KLACKLA CorporationACA
NXTNextpower Inc. Class AABA
RCIRogers Communications Inc. Class BACA

Downgraded: Very Strong to Strong

AGIAlamos Gold Inc.BBB
BWXTBWX Technologies, Inc.ABB
EEni S.p.A. Sponsored ADRACB
ELANElanco Animal Health, Inc.ACB
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACB
GSKGSK plc Sponsored ADRBBB
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.ACB
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRBBB
ITUBItau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR PfdBBB
JNJJohnson & JohnsonACB
RIORio Tinto plc Sponsored ADRACB
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRABB
TIMBTIM S.A. Sponsored ADRABB
UTHRUnited Therapeutics CorporationACB
VALEVale S.A. Sponsored ADRACB
VIKViking Holdings LtdBBB
WWDWoodward, Inc.ABB

Upgraded: Neutral to Strong

ARMARM Holdings PLC Sponsored ADRBCB
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCB
CEGConstellation Energy CorporationBDB
CQPCheniere Energy Partners, L.P.BBB
DOVDover CorporationBCB
DOWDow, Inc.BCB
EGPEastGroup Properties, Inc.BCB
EWBCEast West Bancorp, Inc.BCB
EXCExelon CorporationBCB
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class ABDB
KOCoca-Cola CompanyBCB
OKEONEOK, Inc.BCB
ONTOOnto Innovation, Inc.BDB
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BBBB
PFGPrincipal Financial Group, Inc.BCB
TRVTravelers Companies, Inc.BBB
TXNTexas Instruments IncorporatedBBB
UNPUnion Pacific CorporationBCB
VFSVinFast Auto Ltd.BCB
VZVerizon Communications Inc.BCB
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationBCB
WMWaste Management, Inc.BCB
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.BBB

Downgraded: Strong to Neutral

ABBVAbbVie, Inc.BCC
ASAmer Sports, Inc.CBC
CORCencora, Inc.CCC
DALDelta Air Lines, Inc.BDC
DEDeere & CompanyCCC
GDGeneral Dynamics CorporationBCC
GEGE AerospaceCBC
HHyatt Hotels Corporation Class ACCC
HCAHCA Healthcare IncBCC
HIGHartford Insurance Group, Inc.CCC
ILMNIllumina, Inc.CBC
INGING Groep N.V. Sponsored ADRCBC
KTKT Corporation Sponsored ADRCCC
LMTLockheed Martin CorporationBCC
LUVSouthwest Airlines Co.CCC
MCKMcKesson CorporationBCC
MEDPMedpace Holdings, Inc.CCC
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADRCCC
NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.CCC
NMRNomura Holdings, Inc. Sponsored ADRCCC
NTRANatera, Inc.CCC
ORealty Income CorporationCCC
PNCPNC Financial Services Group, Inc.CCC
TAT&T IncBCC
TELTE Connectivity plcCBC
THCTenet Healthcare CorporationCBC
TXTTextron Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

AMZNAmazon.com, Inc.CCC
APTVAptiv PLCCCC
CBRECBRE Group, Inc. Class ADBC
CNICanadian National Railway CompanyCCC
COSTCostco Wholesale CorporationCCC
CPCanadian Pacific Kansas City LimitedCCC
DHID.R. Horton, Inc.CCC
EWEdwards Lifesciences CorporationDCC
FTVFortive Corp.CCC
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDCC
MSCIMSCI Inc. Class ACCC
NWSNews Corporation Class BDCC
NXPINXP Semiconductors NVCCC
SEICSEI Investments CompanyDBC
WRBW. R. Berkley CorporationDCC

Downgraded: Neutral to Weak

AXPAmerican Express CompanyDCD
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRDDD
BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd. Class ADCD
CCKCrown Holdings, Inc.DCD
CGCarlyle Group IncDCD
CRHCRH public limited companyDCD
HEIHEICO CorporationDCD
HONHoneywell International Inc.DCD
IBMInternational Business Machines CorporationDCD
IRIngersoll Rand Inc.DCD
MKLMarkel Group Inc.DCD
OMCOmnicom Group IncDDD
PSKYParamount Skydance Corporation Class BDDD
RCLRoyal Caribbean GroupDCD
SUZSuzano S.A. Sponsored ADRDCD
TMToyota Motor Corp. Sponsored ADRDCD
TMOThermo Fisher Scientific Inc.DCD
WSMWilliams-Sonoma, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

CDWCDW CorporationFCD
HRLHormel Foods CorporationFCD
KMBKimberly-Clark CorporationFCD
ROPRoper Technologies, Inc.FCD
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

CRBGCorebridge Financial, Inc.FCF
RACEFerrari NVFCF
TSCOTractor Supply CompanyFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

Louis Navellier

Editor, Market 360

Louis Navellier is one of Wall Street's renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

