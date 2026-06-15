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Meet Louis Navellier

Verizon Upgraded, Oracle Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 99 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jun 15, 2026, 9:51 am EDT
Verizon Upgraded, Oracle Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 99 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ATIATI IncABA
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.ACA
INCYIncyte CorporationABA
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.ACA
KLACKLA CorporationACA
RBCRBC Bearings IncorporatedACA
STTState Street CorporationACA
TJXTJX Companies IncABA
VODVodafone Group Public Limited Company Sponsored ADRACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAAlcoa CorporationACB
ARWArrow Electronics, Inc.BBB
BBarrick Mining CorporationBBB
CWCurtiss-Wright CorporationACB
EOGEOG Resources, Inc.ABB
FNFabrinetACB
LLYEli Lilly and CompanyBBB
MRVLMarvell Technology, Inc.ACB
NEMNewmont CorporationBBB
OXYOccidental Petroleum CorporationACB
RCIRogers Communications Inc. Class BACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFGAmerican Financial Group, Inc.BCB
BSACBanco Santander-Chile Sponsored ADRBCB
ENTGEntegris, Inc.BBB
FCXFreeport-McMoRan, Inc.BBB
FHNFirst Horizon CorporationBCB
FITBFifth Third BancorpBDB
GEGE AerospaceBCB
GWWW.W. Grainger, Inc.BCB
LINLinde plcBCB
MFCManulife Financial CorporationBBB
MRNAModerna, Inc.BCB
MTBM&T Bank CorporationBCB
PHParker-Hannifin CorporationBCB
ROKRockwell Automation, Inc.BBB
ROKURoku, Inc. Class ABBB
SJMJ.M. Smucker CompanyBCB
SLFSun Life Financial Inc.BCB
SNSharkNinja, Inc.BCB
SNASnap-on IncorporatedBCB
TFCTruist Financial CorporationBCB
TGTTarget CorporationBCB
UBSUBS Group AGBBB
UMBFUMB Financial CorporationBBB
USBU.S. BancorpBCB
USFDUS Foods Holding Corp.BCB
VZVerizon Communications Inc.BCB
WSMWilliams-Sonoma, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AGNCAGNC Investment Corp.CCC
BMYBristol-Myers Squibb CompanyCCC
CCJCameco CorporationCBC
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ACCC
FASTFastenal CompanyCCC
GFIGold Fields Limited Sponsored ADRCCC
HASHasbro, Inc.CBC
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.BCC
ILMNIllumina, Inc.BCC
INSMInsmed IncorporatedCCC
MCKMcKesson CorporationBCC
NTRANatera, Inc.CCC
NXPINXP Semiconductors NVCBC
PAASPan American Silver Corp.CBC
SAIASaia, Inc.BCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIGAmerican International Group, Inc.DCC
AXPAmerican Express CompanyDCC
BF.BBrown-Forman Corporation Class BCDC
CHDChurch & Dwight Co., Inc.CCC
JBSJBS N.V. Class ACCC
KHCKraft Heinz CompanyDCC
MASMasco CorporationCCC
PRUPrudential Financial, Inc.CCC
SWSmurfit Westrock PLCCDC
TTTrane Technologies plcCCC
TXRHTexas Roadhouse, Inc.DCC
ULUnilever PLC Sponsored ADRDCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMTAmerican Tower CorporationDBD
BDXBecton, Dickinson and CompanyCDD
CBRECBRE Group, Inc. Class ADBD
CCICrown Castle Inc.DDD
EQREquity ResidentialDDD
ESSEssex Property Trust, Inc.DCD
GENGen Digital Inc.FAD
HEI.AHEICO Corporation Class ADBD
ICLRICON PlcDDD
INVHInvitation Homes, Inc.DCD
ORCLOracle CorporationDBD
RKTRocket Companies, Inc. Class ADBD
UPSUnited Parcel Service, Inc. Class BDCD
VSTVistra Corp.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AJGArthur J. Gallagher & Co.FCD
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class AFCD
MKLMarkel Group Inc.DDD
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.FCD
PNRPentair plcFCD
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABTAbbott LaboratoriesFCF
ADBEAdobe Inc.FCF
DASHDoorDash, Inc. Class AFCF
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRFDF
MSFTMicrosoft CorporationFCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/06/20260615-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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