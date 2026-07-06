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Meet Louis Navellier

Planet Labs Upgraded, Royal Caribbean Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 116 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jul 6, 2026, 4:06 pm EDT
Planet Labs Upgraded, Royal Caribbean Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 116 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARGXargenx SE Sponsored ADRACA
BAPCredicorp Ltd.ABA
CBChubb LimitedACA
CSXCSX CorporationABA
EQNREquinor ASA Sponsored ADRABA
GHGuardant Health, Inc.ABA
GLGlobe Life Inc.ACA
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRABA
MUSAMurphy USA, Inc.ABA
PAAPlains All American Pipeline, L.P.ACA
PLPlanet Labs PBC Class AACA
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.ABA
TWLOTwilio, Inc. Class AABA
VSATViaSat, Inc.ACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyACB
AEEAmeren CorporationACB
AEISAdvanced Energy Industries, Inc.ABB
ATIATI IncABB
IESCIES Holdings, Inc.ABB
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRACB
KLACKLA CorporationACB
LFUSLittelfuse, Inc.ABB
MLIMueller Industries, Inc.BBB
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.ABB
PWRQuanta Services, Inc.ABB
STTState Street CorporationACB
TTMITTM Technologies, Inc.ABB
VIKViking Holdings LtdACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class ABDB
BCSBarclays PLC Sponsored ADRBCB
CNACNA Financial CorporationBDB
CNCCentene CorporationABB
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ABCB
EGEverest Group, Ltd.BBB
EQTEQT CorporationBBB
ESEversource EnergyBCB
HUMHumana Inc.BCB
INGING Groep N.V. Sponsored ADRBBB
INSMInsmed IncorporatedBCB
LMTLockheed Martin CorporationBCB
LYGLloyds Banking Group plc Sponsored ADRBBB
MDBMongoDB, Inc. Class ABCB
NOCNorthrop Grumman Corp.BCB
OKTAOkta, Inc. Class ABCB
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRCBB
PANWPalo Alto Networks, Inc.BCB
PEGPublic Service Enterprise Group IncBCB
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRBCB
UDRUDR, Inc.CBB
UNHUnitedHealth Group IncorporatedBCB
WRBW. R. Berkley CorporationBCB
YUMYum! Brands, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
DOWDow, Inc.CCC
ENTGEntegris, Inc.CBC
EWBCEast West Bancorp, Inc.CCC
FHNFirst Horizon CorporationCCC
FSLRFirst Solar, Inc.CBC
HUBBHubbell IncorporatedCCC
IEXIDEX CorporationCCC
IRMIron Mountain, Inc.CBC
LTMLATAM Airlines Group SA Sponsored ADRCBC
MGMMGM Resorts InternationalBCC
ORealty Income CorporationBCC
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.CCC
PKGPackaging Corporation of AmericaBCC
RCIRogers Communications Inc. Class BCCC
RSReliance, Inc.CBC
SNSharkNinja, Inc.CCC
TFIITFI International Inc.BCC
TIMBTIM S.A. Sponsored ADRCCC
URIUnited Rentals, Inc.BCC
VZVerizon Communications Inc.CCC
WSMWilliams-Sonoma, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AONAon Plc Class ADCC
AXONAxon Enterprise IncDBC
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.CCC
BXPBXP IncDBC
CACICACI International Inc Class ACCC
CBRECBRE Group, Inc. Class ADBC
CPAYCorpay, Inc.DBC
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftCCC
FOXAFox Corporation Class ACCC
GENGen Digital Inc.DAC
GPCGenuine Parts CompanyCCC
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDCC
HEI.AHEICO Corporation Class ADBC
HLNHaleon PLC Sponsored ADRCCC
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.CCC
JBSJBS N.V. Class ACCC
KSPIKaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegSDCC
PUKPrudential plc Sponsored ADRDCC
SCIService Corporation InternationalCCC
WATWaters CorporationCCC
WCNWaste Connections, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLEAllegion Public Limited CompanyDCD
APTVAptiv PLCDCD
BF.ABrown-Forman Corporation Class ADDD
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRDBD
CRHCRH public limited companyDCD
DKSDick's Sporting Goods, Inc.DCD
FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. Class ADCD
FERGFerguson Enterprises Inc.DCD
MLMMartin Marietta Materials, Inc.DCD
PAGPenske Automotive Group, Inc.DCD
PFEPfizer Inc.DCD
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRDBD
RCLRoyal Caribbean GroupDCD
RPMRPM International Inc.DCD
SWSmurfit Westrock PLCDDD
SYFSynchrony FinancialDCD
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CTASCintas CorporationFCD
MELIMercadoLibre, Inc.FCD
NKENIKE, Inc. Class BFBD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
GISGeneral Mills, Inc.FDF
PNRPentair plcFCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/07/20260706-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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