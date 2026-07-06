Planet Labs Upgraded, Royal Caribbean Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

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During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 116 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ARGX
|argenx SE Sponsored ADR
|A
|C
|A
|BAP
|Credicorp Ltd.
|A
|B
|A
|CB
|Chubb Limited
|A
|C
|A
|CSX
|CSX Corporation
|A
|B
|A
|EQNR
|Equinor ASA Sponsored ADR
|A
|B
|A
|GH
|Guardant Health, Inc.
|A
|B
|A
|GL
|Globe Life Inc.
|A
|C
|A
|MFG
|Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR
|A
|B
|A
|MUSA
|Murphy USA, Inc.
|A
|B
|A
|PAA
|Plains All American Pipeline, L.P.
|A
|C
|A
|PL
|Planet Labs PBC Class A
|A
|C
|A
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|A
|B
|A
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|A
|B
|A
|VSAT
|ViaSat, Inc.
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ADM
|Archer-Daniels-Midland Company
|A
|C
|B
|AEE
|Ameren Corporation
|A
|C
|B
|AEIS
|Advanced Energy Industries, Inc.
|A
|B
|B
|ATI
|ATI Inc
|A
|B
|B
|IESC
|IES Holdings, Inc.
|A
|B
|B
|IHG
|InterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADR
|A
|C
|B
|KLAC
|KLA Corporation
|A
|C
|B
|LFUS
|Littelfuse, Inc.
|A
|B
|B
|MLI
|Mueller Industries, Inc.
|B
|B
|B
|MTSI
|MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
|A
|B
|B
|PWR
|Quanta Services, Inc.
|A
|B
|B
|STT
|State Street Corporation
|A
|C
|B
|TTMI
|TTM Technologies, Inc.
|A
|B
|B
|VIK
|Viking Holdings Ltd
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ASTS
|AST SpaceMobile, Inc. Class A
|B
|D
|B
|BCS
|Barclays PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
|CNA
|CNA Financial Corporation
|B
|D
|B
|CNC
|Centene Corporation
|A
|B
|B
|CRWD
|CrowdStrike Holdings, Inc. Class A
|B
|C
|B
|EG
|Everest Group, Ltd.
|B
|B
|B
|EQT
|EQT Corporation
|B
|B
|B
|ES
|Eversource Energy
|B
|C
|B
|HUM
|Humana Inc.
|B
|C
|B
|ING
|ING Groep N.V. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|INSM
|Insmed Incorporated
|B
|C
|B
|LMT
|Lockheed Martin Corporation
|B
|C
|B
|LYG
|Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR
|B
|B
|B
|MDB
|MongoDB, Inc. Class A
|B
|C
|B
|NOC
|Northrop Grumman Corp.
|B
|C
|B
|OKTA
|Okta, Inc. Class A
|B
|C
|B
|ONC
|BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR
|C
|B
|B
|PANW
|Palo Alto Networks, Inc.
|B
|C
|B
|PEG
|Public Service Enterprise Group Inc
|B
|C
|B
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|B
|C
|B
|UDR
|UDR, Inc.
|C
|B
|B
|UNH
|UnitedHealth Group Incorporated
|B
|C
|B
|WRB
|W. R. Berkley Corporation
|B
|C
|B
|YUM
|Yum! Brands, Inc.
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|DOW
|Dow, Inc.
|C
|C
|C
|ENTG
|Entegris, Inc.
|C
|B
|C
|EWBC
|East West Bancorp, Inc.
|C
|C
|C
|FHN
|First Horizon Corporation
|C
|C
|C
|FSLR
|First Solar, Inc.
|C
|B
|C
|HUBB
|Hubbell Incorporated
|C
|C
|C
|IEX
|IDEX Corporation
|C
|C
|C
|IRM
|Iron Mountain, Inc.
|C
|B
|C
|LTM
|LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR
|C
|B
|C
|MGM
|MGM Resorts International
|B
|C
|C
|O
|Realty Income Corporation
|B
|C
|C
|ODFL
|Old Dominion Freight Line, Inc.
|C
|C
|C
|PKG
|Packaging Corporation of America
|B
|C
|C
|RCI
|Rogers Communications Inc. Class B
|C
|C
|C
|RS
|Reliance, Inc.
|C
|B
|C
|SN
|SharkNinja, Inc.
|C
|C
|C
|TFII
|TFI International Inc.
|B
|C
|C
|TIMB
|TIM S.A. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|URI
|United Rentals, Inc.
|B
|C
|C
|VZ
|Verizon Communications Inc.
|C
|C
|C
|WSM
|Williams-Sonoma, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AON
|Aon Plc Class A
|D
|C
|C
|AXON
|Axon Enterprise Inc
|D
|B
|C
|BJ
|BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|BXP
|BXP Inc
|D
|B
|C
|CACI
|CACI International Inc Class A
|C
|C
|C
|CBRE
|CBRE Group, Inc. Class A
|D
|B
|C
|CPAY
|Corpay, Inc.
|D
|B
|C
|DB
|Deutsche Bank Aktiengesellschaft
|C
|C
|C
|FOXA
|Fox Corporation Class A
|C
|C
|C
|GEN
|Gen Digital Inc.
|D
|A
|C
|GPC
|Genuine Parts Company
|C
|C
|C
|HBAN
|Huntington Bancshares Incorporated
|D
|C
|C
|HEI.A
|HEICO Corporation Class A
|D
|B
|C
|HLN
|Haleon PLC Sponsored ADR
|C
|C
|C
|IFF
|International Flavors & Fragrances Inc.
|C
|C
|C
|JBS
|JBS N.V. Class A
|C
|C
|C
|KSPI
|Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS
|D
|C
|C
|PUK
|Prudential plc Sponsored ADR
|D
|C
|C
|SCI
|Service Corporation International
|C
|C
|C
|WAT
|Waters Corporation
|C
|C
|C
|WCN
|Waste Connections, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALLE
|Allegion Public Limited Company
|D
|C
|D
|APTV
|Aptiv PLC
|D
|C
|D
|BF.A
|Brown-Forman Corporation Class A
|D
|D
|D
|BSBR
|Banco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADR
|D
|B
|D
|CRH
|CRH public limited company
|D
|C
|D
|DKS
|Dick's Sporting Goods, Inc.
|D
|C
|D
|FCNCA
|First Citizens BancShares, Inc. Class A
|D
|C
|D
|FERG
|Ferguson Enterprises Inc.
|D
|C
|D
|MLM
|Martin Marietta Materials, Inc.
|D
|C
|D
|PAG
|Penske Automotive Group, Inc.
|D
|C
|D
|PFE
|Pfizer Inc.
|D
|C
|D
|PKX
|POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR
|D
|B
|D
|RCL
|Royal Caribbean Group
|D
|C
|D
|RPM
|RPM International Inc.
|D
|C
|D
|SW
|Smurfit Westrock PLC
|D
|D
|D
|SYF
|Synchrony Financial
|D
|C
|D
|ZBH
|Zimmer Biomet Holdings, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CTAS
|Cintas Corporation
|F
|C
|D
|MELI
|MercadoLibre, Inc.
|F
|C
|D
|NKE
|NIKE, Inc. Class B
|F
|B
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|GIS
|General Mills, Inc.
|F
|D
|F
|PNR
|Pentair plc
|F
|C
|F
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Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360