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Meet Louis Navellier

Berkshire Hathaway Upgraded, Carvana Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 196 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Aug 3, 2026, 9:39 am EDT
Berkshire Hathaway Upgraded, Carvana Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: Shutterstock

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 196 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFLAflac IncorporatedABA
ARWArrow Electronics, Inc.ABA
ATIATI IncACA
BEBloom Energy Corporation Class AABA
BMYBristol-Myers Squibb CompanyABA
CFRCullen/Frost Bankers, Inc.ACA
CNCCentene CorporationABA
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.ACA
EEni S.p.A. Sponsored ADRABA
EIXEdison InternationalACA
ENBEnbridge Inc.ACA
EPDEnterprise Products Partners L.P.ABA
IESCIES Holdings, Inc.ABA
IMOImperial Oil LimitedABA
KOCoca-Cola CompanyACA
LFUSLittelfuse, Inc.ABA
MFCManulife Financial CorporationABA
PWRQuanta Services, Inc.ABA
SPGSimon Property Group, Inc.ACA
VTRSViatris, Inc.ACA
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIZAssurant, Inc.ABB
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.ABB
AMKRAmkor Technology, Inc.BBB
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRABB
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.ACB
BGBunge Global SAACB
BWABorgWarner Inc.ABB
CASYCasey's General Stores, Inc.ABB
CMICummins Inc.ACB
COHRCoherent Corp.ACB
CRSCarpenter Technology CorporationABB
CSXCSX CorporationABB
DELLDell Technologies, Inc. Class CABB
DTMDT Midstream, Inc.ACB
EMAEmera IncorporatedACB
EVRGEvergy, Inc.ACB
FEFirstEnergy Corp.ACB
GLWCorning IncACB
INCYIncyte CorporationABB
INTCIntel CorporationACB
KMIKinder Morgan Inc Class PABB
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class AABB
LLYEli Lilly and CompanyABB
LRCXLam Research CorporationABB
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRBBB
MOG.BMoog Inc. Class BABB
MTZMasTec, Inc.BCB
NVTnVent Electric plcBBB
RBCRBC Bearings IncorporatedBBB
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.ACB
STRLSterling Infrastructure, Inc.BBB
UNPUnion Pacific CorporationACB
VRTVertiv Holdings Co. Class ABBB
WELLWelltower Inc.ACB
WMBWilliams Companies, Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALBAlbemarle CorporationBBB
BALLBall CorporationBCB
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class BBCB
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADRACB
CCKCrown Holdings, Inc.BBB
CLColgate-Palmolive CompanyBCB
CORTCorcept Therapeutics Incorporated.BBB
CPCanadian Pacific Kansas City LimitedBCB
DOVDover CorporationBCB
EMEEMCOR Group, Inc.BBB
EXELExelixis, Inc.BBB
FCXFreeport-McMoRan, Inc.BBB
FHNFirst Horizon CorporationBCB
GRMNGarmin Ltd.BBB
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.BCB
IEXIDEX CorporationACB
ITWIllinois Tool Works Inc.BCB
MDBMongoDB, Inc. Class ABCB
MGMMGM Resorts InternationalBBB
MRNAModerna, Inc.BDB
NWGNatWest Group Plc Sponsored ADRBBB
PRUPrudential Financial, Inc.BCB
ROKRockwell Automation, Inc.BBB
SNOWSnowflake, Inc.BCB
SOSouthern CompanyBCB
SWKStanley Black & Decker, Inc.BBB
TFCTruist Financial CorporationBCB
UNMUnum GroupBCB
WFWoori Financial Group, Inc. Sponsored ADRBCB
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.BCB
ZMZoom Communications, Inc. Class ABBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ANETArista Networks IncCBC
BBDBanco Bradesco SA Sponsored ADR PfdCBC
BCSBarclays PLC Sponsored ADRCBC
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.CBC
CLSCelestica Inc.CBC
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd.CBC
EBAYeBay Inc.CCC
EGEverest Group, Ltd.BCC
ESEversource EnergyBDC
EXCExelon CorporationBCC
FFord Motor CompanyCBC
FNFabrinetCCC
FNVFranco-Nevada CorporationCBC
FTAIFTAI Aviation Ltd.CCC
GNRCGenerac Holdings Inc.CBC
KGCKinross Gold CorporationCBC
LHXL3Harris Technologies IncCCC
LTMLATAM Airlines Group SA Sponsored ADRCBC
NINiSource IncBCC
NVMINova Ltd.CCC
ORealty Income CorporationBCC
ONON Semiconductor CorporationCBC
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRCBC
PSOPearson PLC Sponsored ADRCCC
RGLDRoyal Gold, Inc.CCC
RLRalph Lauren Corporation Class ACCC
SJMJ.M. Smucker CompanyCCC
SPXCSPX Technologies, Inc.CBC
TXTTextron Inc.CCC
UDRUDR, Inc.CBC
WECWEC Energy Group IncBCC
WMWaste Management, Inc.BCC
WSMWilliams-Sonoma, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALGNAlign Technology, Inc.CCC
AMZNAmazon.com, Inc.DBC
AVBAvalonBay Communities, Inc.CDC
AVYAvery Dennison CorporationDCC
BAXBaxter International Inc.CBC
BCEBCE Inc.CCC
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ADBC
BF.BBrown-Forman Corporation Class BCDC
CNHCNH Industrial NVDCC
CSLCarlisle Companies IncorporatedCCC
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftDCC
DECKDeckers Outdoor CorporationDCC
DTDynatrace, Inc.DCC
DXCMDexCom, Inc.CBC
ECLEcolab Inc.CCC
EXRExtra Space Storage Inc.CCC
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRCCC
GILGildan Activewear Inc.CCC
JDJD.com, Inc. Sponsored ADR Class ACCC
KDPKeurig Dr Pepper Inc.CCC
MAMastercard Incorporated Class ADCC
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.CCC
MANHManhattan Associates, Inc.DCC
MKLMarkel Group Inc.DCC
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.CCC
NTESNetease Inc Sponsored ADRDCC
NVONovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BDBC
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRDBC
PPGPPG Industries, Inc.CCC
RCLRoyal Caribbean GroupCCC
RSGRepublic Services, Inc.CCC
RVTYRevvity, Inc.CCC
SHWSherwin-Williams CompanyDCC
SNYSanofi SA Sponsored ADRDCC
STESTERIS plcCCC
VRSNVeriSign, Inc.CCC
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyCCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APPAppLovin Corp. Class ADBD
AXONAxon Enterprise IncDBD
CBRECBRE Group, Inc. Class ADCD
CCJCameco CorporationDDD
CDNSCadence Design Systems, Inc.DBD
CEGConstellation Energy CorporationDBD
CHTChunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADRDCD
CVNACarvana Co. Class AFBD
EVREvercore Inc. Class ADCD
FERGFerguson Enterprises Inc.DCD
HEI.AHEICO Corporation Class ADBD
JEFJefferies Financial Group Inc.DBD
JHXJames Hardie Industries PLCDCD
MASMasco CorporationDCD
MSCIMSCI Inc. Class ADCD
NOCNorthrop Grumman Corp.DCD
NRGNRG Energy, Inc.DCD
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BDCD
PHGKoninklijke Philips N.V. Sponsored ADRDBD
QCOMQUALCOMM IncorporatedDCD
RDDTReddit, Inc. Class AFBD
SGISomnigroup International Inc.DCD
SHOPShopify, Inc. Class ADCD
SMCISuper Micro Computer, Inc.FAD
SUISun Communities, Inc.CFD
TELTE Connectivity plcDCD
TLNTalen Energy CorpDCD
VMCVulcan Materials CompanyDCD
VSTVistra Corp.FBD
WCNWaste Connections, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CHTRCharter Communications, Inc. Class AFCD
ERIEErie Indemnity Company Class AFCD
GIBCGI Inc. Class AFCD
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRDDD
UBERUber Technologies, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, IncFCF
BSXBoston Scientific CorporationFCF
METAMeta Platforms Inc Class AFCF
PTCPTC Inc.FCF

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Sincerely,

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Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

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Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/08/20260803-blue-chip-upgrades-downgrades/.

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