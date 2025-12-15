Ford Upgraded, Amazon Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 110 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABEV
|Ambev SA Sponsored ADR
|A
|B
|A
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|A
|ASND
|Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR
|A
|C
|A
|BK
|Bank of New York Mellon Corp
|A
|C
|A
|BMO
|Bank of Montreal
|A
|C
|A
|F
|Ford Motor Company
|A
|B
|A
|FIVE
|Five Below, Inc.
|A
|B
|A
|GE
|GE Aerospace
|A
|B
|A
|GEV
|GE Vernova Inc.
|A
|C
|A
|IX
|ORIX Corporation Sponsored ADR
|A
|B
|A
|MT
|ArcelorMittal SA ADR
|A
|C
|A
|ONC
|BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|RGLD
|Royal Gold, Inc.
|A
|C
|A
|RTX
|RTX Corporation
|A
|B
|A
|RYAAY
|Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR
|A
|B
|A
|ULS
|UL Solutions Inc. Class A
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CRDO
|Credo Technology Group Holding Ltd.
|B
|B
|B
|GILD
|Gilead Sciences, Inc.
|A
|B
|B
|GOOGL
|Alphabet Inc. Class A
|A
|B
|B
|IDXX
|IDEXX Laboratories, Inc.
|A
|C
|B
|MOB
|Mobilicom Ltd.
|A
|B
|B
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|A
|C
|B
|OHI
|Omega Healthcare Investors, Inc.
|A
|B
|B
|WPC
|W. P. Carey Inc.
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AIG
|American International Group, Inc.
|B
|B
|B
|ALL
|Allstate Corporation
|C
|B
|B
|ALLY
|Ally Financial Inc
|B
|C
|B
|AWK
|American Water Works Company, Inc.
|B
|C
|B
|BCE
|BCE Inc.
|B
|B
|B
|BLD
|TopBuild Corp.
|B
|C
|B
|BRK.A
|Berkshire Hathaway Inc. Class A
|B
|C
|B
|HMC
|Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|JLL
|Jones Lang LaSalle Incorporated
|B
|B
|B
|MGA
|Magna International Inc.
|B
|C
|B
|MMM
|3M Company
|B
|C
|B
|NDAQ
|Nasdaq, Inc.
|B
|C
|B
|NSC
|Norfolk Southern Corporation
|B
|D
|B
|NTRS
|Northern Trust Corporation
|B
|C
|B
|NUE
|Nucor Corporation
|B
|C
|B
|SCHW
|Charles Schwab Corp
|B
|B
|B
|STN
|Stantec Inc
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALAB
|Astera Labs, Inc.
|C
|B
|C
|AR
|Antero Resources Corporation
|B
|D
|C
|AZO
|AutoZone, Inc.
|C
|D
|C
|BA
|Boeing Company
|C
|C
|C
|BKR
|Baker Hughes Company Class A
|C
|C
|C
|CBRE
|CBRE Group, Inc. Class A
|C
|B
|C
|CCK
|Crown Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|CNQ
|Canadian Natural Resources Limited
|B
|D
|C
|CTVA
|Corteva Inc
|C
|C
|C
|EHC
|Encompass Health Corporation
|C
|C
|C
|EXEL
|Exelixis, Inc.
|C
|B
|C
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|C
|C
|C
|KR
|Kroger Co.
|B
|D
|C
|PDD
|PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|B
|C
|PODD
|Insulet Corporation
|C
|C
|C
|RBRK
|Rubrik, Inc. Class A
|C
|B
|C
|RIVN
|Rivian Automotive, Inc. Class A
|B
|C
|C
|TCOM
|Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR
|C
|A
|C
|TS
|Tenaris S.A. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|WDS
|Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR
|C
|C
|C
|WES
|Western Midstream Partners, LP
|C
|C
|C
|WYNN
|Wynn Resorts, Limited
|B
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CFLT
|Confluent, Inc. Class A
|C
|B
|C
|COP
|ConocoPhillips
|C
|C
|C
|CSGP
|CoStar Group, Inc.
|D
|C
|C
|DIS
|Walt Disney Company
|D
|C
|C
|KVUE
|Kenvue, Inc.
|D
|C
|C
|MTB
|M&T Bank Corporation
|C
|C
|C
|NDSN
|Nordson Corporation
|D
|C
|C
|NTAP
|NetApp, Inc.
|D
|C
|C
|PGR
|Progressive Corporation
|D
|C
|C
|PNC
|PNC Financial Services Group, Inc.
|C
|C
|C
|PRU
|Prudential Financial, Inc.
|D
|B
|C
|SJM
|J.M. Smucker Company
|C
|C
|C
|TOL
|Toll Brothers, Inc.
|C
|C
|C
|TPG
|TPG Inc Class A
|D
|B
|C
|TSN
|Tyson Foods, Inc. Class A
|C
|D
|C
|TXT
|Textron Inc.
|C
|C
|C
|URI
|United Rentals, Inc.
|C
|C
|C
|WCN
|Waste Connections, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMZN
|Amazon.com, Inc.
|D
|B
|D
|ARCC
|Ares Capital Corporation
|D
|C
|D
|ARM
|ARM Holdings PLC Sponsored ADR
|D
|B
|D
|BLK
|BlackRock, Inc.
|D
|C
|D
|CQP
|Cheniere Energy Partners, L.P.
|D
|C
|D
|DHR
|Danaher Corporation
|D
|C
|D
|DKS
|Dick's Sporting Goods, Inc.
|D
|D
|D
|EMR
|Emerson Electric Co.
|D
|C
|D
|FTNT
|Fortinet, Inc.
|D
|B
|D
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|D
|C
|D
|ILMN
|Illumina, Inc.
|D
|C
|D
|J
|Jacobs Solutions Inc.
|D
|C
|D
|LNG
|Cheniere Energy, Inc.
|D
|B
|D
|META
|Meta Platforms Inc Class A
|D
|D
|D
|MRVL
|Marvell Technology, Inc.
|D
|C
|D
|STLA
|Stellantis N.V.
|D
|C
|D
|TXN
|Texas Instruments Incorporated
|D
|C
|D
|YPF
|YPF SA Sponsored ADR Class D
|C
|F
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BAH
|Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A
|F
|D
|D
|BRO
|Brown & Brown, Inc.
|F
|C
|D
|EG
|Everest Group, Ltd.
|D
|D
|D
|GPN
|Global Payments Inc.
|F
|C
|D
|OMC
|Omnicom Group Inc
|D
|C
|D
|RPM
|RPM International Inc.
|F
|C
|D
|WSO.B
|Watsco, Inc. Class B
|F
|D
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|DEO
|Diageo plc Sponsored ADR
|F
|C
|F
|OWL
|Blue Owl Capital, Inc. Class A
|F
|C
|F
|ROP
|Roper Technologies, Inc.
|F
|C
|F
|WIT
|Wipro Limited Sponsored ADR
|F
|C
|F
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360