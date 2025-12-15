Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Ford Upgraded, Amazon Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 110 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Dec 15, 2025, 9:42 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 110 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABEVAmbev SA Sponsored ADRABA
APGAPi Group CorporationACA
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACA
BKBank of New York Mellon CorpACA
BMOBank of MontrealACA
FFord Motor CompanyABA
FIVEFive Below, Inc.ABA
GEGE AerospaceABA
GEVGE Vernova Inc.ACA
IXORIX Corporation Sponsored ADRABA
MTArcelorMittal SA ADRACA
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRACA
RGLDRoyal Gold, Inc.ACA
RTXRTX CorporationABA
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRABA
ULSUL Solutions Inc. Class AABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd.BBB
GILDGilead Sciences, Inc.ABB
GOOGLAlphabet Inc. Class AABB
IDXXIDEXX Laboratories, Inc.ACB
MOBMobilicom Ltd.ABB
NTESNetease Inc Sponsored ADRACB
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.ABB
WPCW. P. Carey Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIGAmerican International Group, Inc.BBB
ALLAllstate CorporationCBB
ALLYAlly Financial IncBCB
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCB
BCEBCE Inc.BBB
BLDTopBuild Corp.BCB
BRK.ABerkshire Hathaway Inc. Class ABCB
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRBCB
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedBBB
MGAMagna International Inc.BCB
MMM3M CompanyBCB
NDAQNasdaq, Inc.BCB
NSCNorfolk Southern CorporationBDB
NTRSNorthern Trust CorporationBCB
NUENucor CorporationBCB
SCHWCharles Schwab CorpBBB
STNStantec IncBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALABAstera Labs, Inc.CBC
ARAntero Resources CorporationBDC
AZOAutoZone, Inc.CDC
BABoeing CompanyCCC
BKRBaker Hughes Company Class ACCC
CBRECBRE Group, Inc. Class ACBC
CCKCrown Holdings, Inc.CCC
CNQCanadian Natural Resources LimitedBDC
CTVACorteva IncCCC
EHCEncompass Health CorporationCCC
EXELExelixis, Inc.CBC
IQVIQVIA Holdings IncCCC
KRKroger Co.BDC
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ACBC
PODDInsulet CorporationCCC
RBRKRubrik, Inc. Class ACBC
RIVNRivian Automotive, Inc. Class ABCC
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRCAC
TSTenaris S.A. Sponsored ADRCCC
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRCCC
WESWestern Midstream Partners, LPCCC
WYNNWynn Resorts, LimitedBCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CFLTConfluent, Inc. Class ACBC
COPConocoPhillipsCCC
CSGPCoStar Group, Inc.DCC
DISWalt Disney CompanyDCC
KVUEKenvue, Inc.DCC
MTBM&T Bank CorporationCCC
NDSNNordson CorporationDCC
NTAPNetApp, Inc.DCC
PGRProgressive CorporationDCC
PNCPNC Financial Services Group, Inc.CCC
PRUPrudential Financial, Inc.DBC
SJMJ.M. Smucker CompanyCCC
TOLToll Brothers, Inc.CCC
TPGTPG Inc Class ADBC
TSNTyson Foods, Inc. Class ACDC
TXTTextron Inc.CCC
URIUnited Rentals, Inc.CCC
WCNWaste Connections, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMZNAmazon.com, Inc.DBD
ARCCAres Capital CorporationDCD
ARMARM Holdings PLC Sponsored ADRDBD
BLKBlackRock, Inc.DCD
CQPCheniere Energy Partners, L.P.DCD
DHRDanaher CorporationDCD
DKSDick's Sporting Goods, Inc.DDD
EMREmerson Electric Co.DCD
FTNTFortinet, Inc.DBD
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRDCD
ILMNIllumina, Inc.DCD
JJacobs Solutions Inc.DCD
LNGCheniere Energy, Inc.DBD
METAMeta Platforms Inc Class ADDD
MRVLMarvell Technology, Inc.DCD
STLAStellantis N.V.DCD
TXNTexas Instruments IncorporatedDCD
YPFYPF SA Sponsored ADR Class DCFD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation Class AFDD
BROBrown & Brown, Inc.FCD
EGEverest Group, Ltd.DDD
GPNGlobal Payments Inc.FCD
OMCOmnicom Group IncDCD
RPMRPM International Inc.FCD
WSO.BWatsco, Inc. Class BFDD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
DEODiageo plc Sponsored ADRFCF
OWLBlue Owl Capital, Inc. Class AFCF
ROPRoper Technologies, Inc.FCF
WITWipro Limited Sponsored ADRFCF

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

