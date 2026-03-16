Tesla Upgraded, Super Micro Computer Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 114 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Mar 16, 2026, 3:23 pm EDT
Tesla Upgraded, Super Micro Computer Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 114 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMKRAmkor Technology, Inc.ABA
AXIAAXIA Energia SA Sponsored ADRABA
CLHClean Harbors, Inc.ACA
ELANElanco Animal Health, Inc.ACA
GOOGLAlphabet Inc. Class AABA
HASHasbro, Inc.ABA
KEYSKeysight Technologies IncABA
LRCXLam Research CorporationABA
NBISNebius Group N.V. Class AACA
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRACA
RBCRBC Bearings IncorporatedACA
UTHRUnited Therapeutics CorporationACA
VLOValero Energy CorporationABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APGAPi Group CorporationACB
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd.BBB
FNFabrinetACB
GSKGSK plc Sponsored ADRABB
HWMHowmet Aerospace Inc.ABB
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.ABB
LMTLockheed Martin CorporationABB
RGLDRoyal Gold, Inc.ACB
RTXRTX CorporationACB
SANBanco Santander S.A. Sponsored ADRBBB
SLFSun Life Financial Inc.BBB
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRABB
ULTAUlta Beauty Inc.ACB
VALEVale S.A. Sponsored ADRACB
WFWoori Financial Group, Inc. Sponsored ADRACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADIAnalog Devices, Inc.BBB
AKAMAkamai Technologies, Inc.BCB
COSTCostco Wholesale CorporationBCB
DEDeere & CompanyBCB
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.BCB
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.BCB
HPEHewlett Packard Enterprise Co.BCB
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class ABBB
LLYEli Lilly and CompanyBBB
LYVLive Nation Entertainment, Inc.BDB
MSIMotorola Solutions, Inc.BCB
NDSNNordson CorporationBCB
OXYOccidental Petroleum CorporationBCB
PLDPrologis, Inc.BCB
STTState Street CorporationBCB
TSLATesla, Inc.BCB
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class ABBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AESAES CorporationCCC
APPAppLovin Corp. Class ACBC
ARAntero Resources CorporationCCC
ASAmer Sports, Inc.CBC
AVAVAeroVironment, Inc.BCC
BABoeing CompanyCCC
BCSBarclays PLC Sponsored ADRCBC
CINFCincinnati Financial CorporationCBC
COPConocoPhillipsBDC
CTRACoterra Energy Inc.BCC
ETEnergy Transfer LPCCC
FCXFreeport-McMoRan, Inc.CBC
KEYKeyCorpCBC
LNGCheniere Energy, Inc.CBC
LUVSouthwest Airlines Co.CCC
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRCBC
NDAQNasdaq, Inc.CCC
NSCNorfolk Southern CorporationBCC
NUNu Holdings Ltd. Class ACBC
ROLRollins, Inc.CCC
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRBDC
SCHWCharles Schwab CorpCBC
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group Inc Sponsored ADRCBC
SOFISoFi Technologies IncCCC
TECKTeck Resources Limited Class BCBC
VMCVulcan Materials CompanyCDC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.CCC
DOWDow, Inc.CCC
EXRExtra Space Storage Inc.CCC
FWONALiberty Media Corporation Series A Liberty Formula OneDBC
GGGGraco Inc.DCC
LYBLyondellBasell Industries NVCDC
PTCPTC Inc.DBC
RSReliance, Inc.CCC
TXRHTexas Roadhouse, Inc.CDC
UALUnited Airlines Holdings, Inc.CCC
UBSUBS Group AGDCC
WLKWestlake CorporationCDC
YUMYum! Brands, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACMAECOMDCD
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRDCD
AFLAflac IncorporatedDCD
AFRMAffirm Holdings, Inc. Class ADBD
AIZAssurant, Inc.DCD
AXONAxon Enterprise IncDCD
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDFD
CCICrown Castle Inc.DDD
COFCapital One Financial CorpDCD
CSLCarlisle Companies IncorporatedDCD
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRDCD
ICEIntercontinental Exchange, Inc.DCD
KVUEKenvue, Inc.DBD
MCOMoody's CorporationDBD
METAMeta Platforms Inc Class ADCD
OKEONEOK, Inc.DCD
OMCOmnicom Group IncDDD
PFGPrincipal Financial Group, Inc.DCD
PODDInsulet CorporationDCD
RBRKRubrik, Inc. Class ADBD
SMCISuper Micro Computer, Inc.DBD
SMMTSummit Therapeutics IncDDD
TFCTruist Financial CorporationDCD
TWTradeweb Markets, Inc. Class ADBD
VRSNVeriSign, Inc.DCD
WFCWells Fargo & CompanyDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

No stocks were upgraded from Very Weak to Weak this week.

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADBEAdobe Inc.FCF
CRBGCorebridge Financial, Inc.FCF
CSGPCoStar Group, Inc.FCF
KHCKraft Heinz CompanyFDF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

