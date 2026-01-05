Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Eli Lilly Upgraded, NVIDIA Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 67 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jan 5, 2026, 9:50 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 67 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BKBank of New York Mellon CorpACA
BWABorgWarner Inc.ACA
EDConsolidated Edison, Inc.ACA
FIVEFive Below, Inc.ABA
FOXAFox Corporation Class AACA
LLYEli Lilly and CompanyABA
NTESNetease Inc Sponsored ADRACA
RIORio Tinto plc Sponsored ADRACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APGAPi Group CorporationACB
IXORIX Corporation Sponsored ADRABB
NTRNutrien Ltd.ABB
RNAAvidity Biosciences IncACB
SGISomnigroup International Inc.ABB
TRVTravelers Companies, Inc.BBB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALABAstera Labs, Inc.BBB
BABoeing CompanyBCB
CRHCRH public limited companyBCB
IQVIQVIA Holdings IncBCB
LMTLockheed Martin CorporationBCB
PBR.APetroleo Brasileiro SA Sponsored ADR PfdBBB
PLDPrologis, Inc.BCB
SESea Limited Sponsored ADR Class ABCB
TCOMtrip.com Group Ltd. Sponsored ADRCAB
TEFTelefonica SA Sponsored ADRBBB
VMCVulcan Materials CompanyBCB
WESWestern Midstream Partners, LPBCB
XELXcel Energy Inc.BDB
XOMExxon Mobil CorporationBCB
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class ABBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.CCC
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ACCC
CYBRCyberArk Software Ltd.BCC
DASHDoorDash, Inc. Class ACCC
FHNFirst Horizon CorporationCBC
GWREGuidewire Software, Inc.CBC
NVDANVIDIA CorporationCBC
RIVNRivian Automotive, Inc. Class ABCC
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.CCC
VRSNVeriSign, Inc.BCC
ZSZscaler, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMCRAmcor PLCDCC
AVYAvery Dennison CorporationCCC
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ADCC
BLKBlackRock, Inc.CCC
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDCC
COPConocoPhillipsCCC
DKNGDraftKings, Inc. Class ACDC
EMREmerson Electric Co.CCC
ICLRICON PlcCDC
LOWLowe's Companies, Inc.CDC
SCIService Corporation InternationalCCC
STLAStellantis N.V.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMZNAmazon.com, Inc.DBD
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.DCD
PCORProcore Technologies IncDBD
SJMJ.M. Smucker CompanyDCD
TOSTToast, Inc. Class ADBD
XPOXPO, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APDAir Products and Chemicals, Inc.DDD
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.FCD
DEODiageo plc Sponsored ADRFCD
DOWDow, Inc.FCD
IPInternational Paper CompanyDDD
STZConstellation Brands, Inc. Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
GISGeneral Mills, Inc.FDF
GPNGlobal Payments Inc.FCF
TYLTyler Technologies, Inc.FCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

