Eli Lilly Upgraded, NVIDIA Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 67 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BK
|Bank of New York Mellon Corp
|A
|C
|A
|BWA
|BorgWarner Inc.
|A
|C
|A
|ED
|Consolidated Edison, Inc.
|A
|C
|A
|FIVE
|Five Below, Inc.
|A
|B
|A
|FOXA
|Fox Corporation Class A
|A
|C
|A
|LLY
|Eli Lilly and Company
|A
|B
|A
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|A
|C
|A
|RIO
|Rio Tinto plc Sponsored ADR
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|B
|IX
|ORIX Corporation Sponsored ADR
|A
|B
|B
|NTR
|Nutrien Ltd.
|A
|B
|B
|RNA
|Avidity Biosciences Inc
|A
|C
|B
|SGI
|Somnigroup International Inc.
|A
|B
|B
|TRV
|Travelers Companies, Inc.
|B
|B
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALAB
|Astera Labs, Inc.
|B
|B
|B
|BA
|Boeing Company
|B
|C
|B
|CRH
|CRH public limited company
|B
|C
|B
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|B
|C
|B
|LMT
|Lockheed Martin Corporation
|B
|C
|B
|PBR.A
|Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd
|B
|B
|B
|PLD
|Prologis, Inc.
|B
|C
|B
|SE
|Sea Limited Sponsored ADR Class A
|B
|C
|B
|TCOM
|trip.com Group Ltd. Sponsored ADR
|C
|A
|B
|TEF
|Telefonica SA Sponsored ADR
|B
|B
|B
|VMC
|Vulcan Materials Company
|B
|C
|B
|WES
|Western Midstream Partners, LP
|B
|C
|B
|XEL
|Xcel Energy Inc.
|B
|D
|B
|XOM
|Exxon Mobil Corporation
|B
|C
|B
|ZTO
|ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A
|B
|B
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BIP
|Brookfield Infrastructure Partners L.P.
|C
|C
|C
|CRWD
|CrowdStrike Holdings, Inc. Class A
|C
|C
|C
|CYBR
|CyberArk Software Ltd.
|B
|C
|C
|DASH
|DoorDash, Inc. Class A
|C
|C
|C
|FHN
|First Horizon Corporation
|C
|B
|C
|GWRE
|Guidewire Software, Inc.
|C
|B
|C
|NVDA
|NVIDIA Corporation
|C
|B
|C
|RIVN
|Rivian Automotive, Inc. Class A
|B
|C
|C
|SSNC
|SS&C Technologies Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|VRSN
|VeriSign, Inc.
|B
|C
|C
|ZS
|Zscaler, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMCR
|Amcor PLC
|D
|C
|C
|AVY
|Avery Dennison Corporation
|C
|C
|C
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|D
|C
|C
|BLK
|BlackRock, Inc.
|C
|C
|C
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|D
|C
|C
|COP
|ConocoPhillips
|C
|C
|C
|DKNG
|DraftKings, Inc. Class A
|C
|D
|C
|EMR
|Emerson Electric Co.
|C
|C
|C
|ICLR
|ICON Plc
|C
|D
|C
|LOW
|Lowe's Companies, Inc.
|C
|D
|C
|SCI
|Service Corporation International
|C
|C
|C
|STLA
|Stellantis N.V.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMZN
|Amazon.com, Inc.
|D
|B
|D
|ELS
|Equity LifeStyle Properties, Inc.
|D
|C
|D
|PCOR
|Procore Technologies Inc
|D
|B
|D
|SJM
|J.M. Smucker Company
|D
|C
|D
|TOST
|Toast, Inc. Class A
|D
|B
|D
|XPO
|XPO, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APD
|Air Products and Chemicals, Inc.
|D
|D
|D
|CMG
|Chipotle Mexican Grill, Inc.
|F
|C
|D
|DEO
|Diageo plc Sponsored ADR
|F
|C
|D
|DOW
|Dow, Inc.
|F
|C
|D
|IP
|International Paper Company
|D
|D
|D
|STZ
|Constellation Brands, Inc. Class A
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|GIS
|General Mills, Inc.
|F
|D
|F
|GPN
|Global Payments Inc.
|F
|C
|F
|TYL
|Tyler Technologies, Inc.
|F
|C
|F
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360