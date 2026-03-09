An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

NVIDIA Upgraded, Eli Lilly Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 217 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Mar 9, 2026, 9:55 am EDT
NVIDIA Upgraded, Eli Lilly Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 217 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APGAPi Group CorporationACA
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.ACA
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.ABA
CFCF Industries Holdings, Inc.ABA
CNQCanadian Natural Resources LimitedABA
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd.ABA
CVECenovus Energy Inc.ABA
DTMDT Midstream, Inc.ACA
EQNREquinor ASA Sponsored ADRACA
HWMHowmet Aerospace Inc.ABA
KRMNKarman Holdings Inc.ABA
NTRNutrien Ltd.ACA
NXTNextpower Inc. Class AABA
PBR.APetroleo Brasileiro SA Sponsored ADR PfdACA
RKLBRocket Lab CorporationACA
ROSTRoss Stores, Inc.ABA
RTXRTX CorporationACA
SUSuncor Energy Inc.ACA
TJXTJX Companies IncACA
VTRVentas, Inc.ABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRACB
CACICACI International Inc Class AACB
RBCRBC Bearings IncorporatedACB
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRABB
AMATApplied Materials, Inc.ABB
WTSWatts Water Technologies, Inc. Class AABB
GOOGLAlphabet Inc. Class AABB
KEYSKeysight Technologies IncBBB
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.ABB
LRCXLam Research CorporationABB
SCCOSouthern Copper CorporationABB
EXASExact Sciences CorporationACB
HASHasbro, Inc.BBB
RIORio Tinto plc Sponsored ADRACB
MNSTMonster Beverage CorporationABB
BHPBHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 ShsBBB
ULUnilever PLC Sponsored ADRBCB
FERFerrovial SEACB
MGAMagna International Inc.ACB
MTArcelorMittal SA ADRBCB
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRABB
LTMLATAM Airlines Group SA Sponsored ADRABB
AMKRAmkor Technology, Inc.BBB
BCHBanco de Chile Sponsored ADRACB
BSACBanco Santander-Chile Sponsored ADRACB
PUKPrudential plc Sponsored ADRACB
ELANElanco Animal Health, Inc.ACB
KTKT Corporation Sponsored ADRACB
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADRABB
HMYHarmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADRABB
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BBCB
KEPKorea Electric Power Corporation Sponsored ADRACB
UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADRABB
LYGLloyds Banking Group plc Sponsored ADRBBB
ABEVAmbev SA Sponsored ADRACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ANETArista Networks, Inc.BBB
APPAppLovin Corp. Class ABBB
ARAntero Resources CorporationBCB
AVAVAeroVironment, Inc.BDB
BABoeing CompanyBCB
CCitigroup Inc.BCB
CINFCincinnati Financial CorporationBBB
COPConocoPhillipsBDB
DELLDell Technologies, Inc. Class CBCB
DLRDigital Realty Trust, Inc.BCB
DVNDevon Energy CorporationBDB
ETEnergy Transfer LPBCB
EXPEExpedia Group, Inc.BCB
HOODRobinhood Markets, Inc. Class ABCB
IRMIron Mountain, Inc.BCB
KEYKeyCorpBBB
KRKroger Co.BCB
LNGCheniere Energy, Inc.BBB
MDBMongoDB, Inc. Class ABCB
NDAQNasdaq, Inc.BBB
NETCloudflare Inc Class ABCB
NVDANVIDIA CorporationBBB
OVVOvintiv IncBBB
PAAPlains All American Pipeline, L.P.BCB
PSXPhillips 66BBB
REGRegency Centers CorporationBBB
RIVNRivian Automotive, Inc. Class ABDB
SCHWCharles Schwab CorpBBB
SOFISoFi Technologies IncBCB
TAT&T IncBCB
VGVenture Global, Inc. Class ABBB
WBSWebster Financial CorporationBBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.CCC
ADIAnalog Devices, Inc.CBC
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRCCC
ALLEAllegion Public Limited CompanyCCC
AMEAMETEK, Inc.CCC
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCC
BIDUBaidu, Inc. Sponsored ADR Class ACDC
BIIBBiogen Inc.BDC
BLDTopBuild Corp.BCC
CCKCrown Holdings, Inc.CDC
CLColgate-Palmolive CompanyCCC
CNICanadian National Railway CompanyCCC
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftCBC
DEDeere & CompanyCCC
DHID.R. Horton, Inc.CDC
ECLEcolab Inc.CCC
ELEstee Lauder Companies Inc. Class ACBC
EMBJEmbraer S.A. Sponsored ADRBCC
ETNEaton Corp. PlcCCC
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.CCC
FFord Motor CompanyBDC
FUTUFutu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class ACBC
GLGlobe Life Inc.CCC
HLNHaleon PLC Sponsored ADRCCC
LHLabcorp Holdings Inc.CCC
LLYEli Lilly and CompanyCBC
LSCCLattice Semiconductor CorporationCCC
LVSLas Vegas Sands Corp.CBC
MCDMcDonald's CorporationCCC
MRKMerck & Co., Inc.BCC
MRNAModerna, Inc.BCC
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADRCCC
NDSNNordson CorporationCCC
NMRNomura Holdings, Inc. Sponsored ADRCCC
NUENucor CorporationCCC
PEGPublic Service Enterprise Group IncBCC
PHGKoninklijke Philips N.V. Sponsored ADRDBC
PHMPulteGroup, Inc.BDC
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRCCC
QSRRestaurant Brands International, Inc.CCC
RKTRocket Companies, Inc. Class ACCC
SJMJ.M. Smucker CompanyCCC
SNNSmith & Nephew plc Sponsored ADRCCC
TMToyota Motor Corp. Sponsored ADRCCC
TXTTextron Inc.CCC
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BCCC
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationBCC
WMSAdvanced Drainage Systems, Inc.CCC
YUMCYum China Holdings, Inc.CBC
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class ACBC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACMAECOMDCC
ADSKAutodesk, Inc.DBC
AFRMAffirm Holdings, Inc. Class ADBC
AXPAmerican Express CompanyDCC
BSYBentley Systems, Incorporated Class BDBC
COFCapital One Financial CorpDCC
COSTCostco Wholesale CorporationCCC
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ACCC
CTASCintas CorporationDCC
DDOGDatadog, Inc. Class ACCC
FFIVF5, Inc.DBC
GWREGuidewire Software, Inc.CBC
HPEHewlett Packard Enterprise Co.CCC
ICEIntercontinental Exchange, Inc.DCC
IOTSamsara, Inc. Class ACBC
MCOMoody's CorporationDBC
METAMeta Platforms Inc Class ADCC
MRVLMarvell Technology, Inc.CBC
MSFTMicrosoft CorporationDBC
NTAPNetApp, Inc.DBC
OKEONEOK, Inc.CCC
RSGRepublic Services, Inc.CCC
SHOPShopify, Inc. Class ACCC
SMMTSummit Therapeutics IncCDC
SYFSynchrony FinancialCCC
TFCTruist Financial CorporationCCC
TGTTarget CorporationCCC
TWTradeweb Markets, Inc. Class ADBC
TWLOTwilio, Inc. Class ACCC
VRSNVeriSign, Inc.CCC
WFCWells Fargo & CompanyCCC
XYZBlock, Inc. Class ACCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMCRAmcor PLCDCD
AVYAvery Dennison CorporationDCD
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRDDD
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.DCD
CICigna GroupDCD
CNCCentene CorporationDDD
CRHCRH public limited companyDCD
ENTGEntegris, Inc.DCD
EXRExtra Space Storage Inc.DCD
GGGGraco Inc.DCD
GRABGrab Holdings Limited Class AFBD
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRDDD
HRLHormel Foods CorporationDCD
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.DCD
IRIngersoll Rand Inc.DCD
ITWIllinois Tool Works Inc.DCD
KDPKeurig Dr Pepper Inc.DCD
MDLZMondelez International, Inc. Class ADCD
MDTMedtronic PlcDCD
NVRNVR, Inc.DCD
NXPINXP Semiconductors NVDCD
ONONOn Holding AG Class ADBD
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ADBD
PGProcter & Gamble CompanyDCD
PPGPPG Industries, Inc.DCD
RSReliance, Inc.DCD
SBACSBA Communications Corp. Class ADCD
STESTERIS plcDCD
STZConstellation Brands, Inc. Class AFBD
SYKStryker CorporationDCD
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRDBD
TXRHTexas Roadhouse, Inc.DDD
UBSUBS Group AGDCD
UNPUnion Pacific CorporationDCD
YUMYum! Brands, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARESAres Management CorporationFCD
DTDynatrace, Inc.FCD
ESSEssex Property Trust, Inc.FDD
KKRKKR & Co IncFCD
NVONovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BFCD
PINSPinterest, Inc. Class AFCD
TRIThomson Reuters CorporationFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BLDRBuilders FirstSource, Inc.FDF
CHTRCharter Communications, Inc. Class AFCF
GIBCGI Inc. Class AFCF
GISGeneral Mills, Inc.FDF
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.FCF
MSTRStrategy Inc Class AFDF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/03/20260309-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2026 InvestorPlace Media, LLC