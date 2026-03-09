NVIDIA Upgraded, Eli Lilly Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 217 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|A
|BBIO
|BridgeBio Pharma, Inc.
|A
|C
|A
|BIP
|Brookfield Infrastructure Partners L.P.
|A
|B
|A
|CF
|CF Industries Holdings, Inc.
|A
|B
|A
|CNQ
|Canadian Natural Resources Limited
|A
|B
|A
|CRDO
|Credo Technology Group Holding Ltd.
|A
|B
|A
|CVE
|Cenovus Energy Inc.
|A
|B
|A
|DTM
|DT Midstream, Inc.
|A
|C
|A
|EQNR
|Equinor ASA Sponsored ADR
|A
|C
|A
|HWM
|Howmet Aerospace Inc.
|A
|B
|A
|KRMN
|Karman Holdings Inc.
|A
|B
|A
|NTR
|Nutrien Ltd.
|A
|C
|A
|NXT
|Nextpower Inc. Class A
|A
|B
|A
|PBR.A
|Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd
|A
|C
|A
|RKLB
|Rocket Lab Corporation
|A
|C
|A
|ROST
|Ross Stores, Inc.
|A
|B
|A
|RTX
|RTX Corporation
|A
|C
|A
|SU
|Suncor Energy Inc.
|A
|C
|A
|TJX
|TJX Companies Inc
|A
|C
|A
|VTR
|Ventas, Inc.
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ASML
|ASML Holding NV Sponsored ADR
|A
|C
|B
|CACI
|CACI International Inc Class A
|A
|C
|B
|RBC
|RBC Bearings Incorporated
|A
|C
|B
|TSM
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
|A
|B
|B
|AMAT
|Applied Materials, Inc.
|A
|B
|B
|WTS
|Watts Water Technologies, Inc. Class A
|A
|B
|B
|GOOGL
|Alphabet Inc. Class A
|A
|B
|B
|KEYS
|Keysight Technologies Inc
|B
|B
|B
|MTSI
|MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
|A
|B
|B
|LRCX
|Lam Research Corporation
|A
|B
|B
|SCCO
|Southern Copper Corporation
|A
|B
|B
|EXAS
|Exact Sciences Corporation
|A
|C
|B
|HAS
|Hasbro, Inc.
|B
|B
|B
|RIO
|Rio Tinto plc Sponsored ADR
|A
|C
|B
|MNST
|Monster Beverage Corporation
|A
|B
|B
|BHP
|BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs
|B
|B
|B
|UL
|Unilever PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
|FER
|Ferrovial SE
|A
|C
|B
|MGA
|Magna International Inc.
|A
|C
|B
|MT
|ArcelorMittal SA ADR
|B
|C
|B
|HTHT
|H World Group Limited Sponsored ADR
|A
|B
|B
|LTM
|LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR
|A
|B
|B
|AMKR
|Amkor Technology, Inc.
|B
|B
|B
|BCH
|Banco de Chile Sponsored ADR
|A
|C
|B
|BSAC
|Banco Santander-Chile Sponsored ADR
|A
|C
|B
|PUK
|Prudential plc Sponsored ADR
|A
|C
|B
|ELAN
|Elanco Animal Health, Inc.
|A
|C
|B
|KT
|KT Corporation Sponsored ADR
|A
|C
|B
|BBVA
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR
|A
|B
|B
|HMY
|Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR
|A
|B
|B
|TLK
|PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B
|B
|C
|B
|KEP
|Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR
|A
|C
|B
|UMC
|United Microelectronics Corp. Sponsored ADR
|A
|B
|B
|LYG
|Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR
|B
|B
|B
|ABEV
|Ambev SA Sponsored ADR
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ANET
|Arista Networks, Inc.
|B
|B
|B
|APP
|AppLovin Corp. Class A
|B
|B
|B
|AR
|Antero Resources Corporation
|B
|C
|B
|AVAV
|AeroVironment, Inc.
|B
|D
|B
|BA
|Boeing Company
|B
|C
|B
|C
|Citigroup Inc.
|B
|C
|B
|CINF
|Cincinnati Financial Corporation
|B
|B
|B
|COP
|ConocoPhillips
|B
|D
|B
|DELL
|Dell Technologies, Inc. Class C
|B
|C
|B
|DLR
|Digital Realty Trust, Inc.
|B
|C
|B
|DVN
|Devon Energy Corporation
|B
|D
|B
|ET
|Energy Transfer LP
|B
|C
|B
|EXPE
|Expedia Group, Inc.
|B
|C
|B
|HOOD
|Robinhood Markets, Inc. Class A
|B
|C
|B
|IRM
|Iron Mountain, Inc.
|B
|C
|B
|KEY
|KeyCorp
|B
|B
|B
|KR
|Kroger Co.
|B
|C
|B
|LNG
|Cheniere Energy, Inc.
|B
|B
|B
|MDB
|MongoDB, Inc. Class A
|B
|C
|B
|NDAQ
|Nasdaq, Inc.
|B
|B
|B
|NET
|Cloudflare Inc Class A
|B
|C
|B
|NVDA
|NVIDIA Corporation
|B
|B
|B
|OVV
|Ovintiv Inc
|B
|B
|B
|PAA
|Plains All American Pipeline, L.P.
|B
|C
|B
|PSX
|Phillips 66
|B
|B
|B
|REG
|Regency Centers Corporation
|B
|B
|B
|RIVN
|Rivian Automotive, Inc. Class A
|B
|D
|B
|SCHW
|Charles Schwab Corp
|B
|B
|B
|SOFI
|SoFi Technologies Inc
|B
|C
|B
|T
|AT&T Inc
|B
|C
|B
|VG
|Venture Global, Inc. Class A
|B
|B
|B
|WBS
|Webster Financial Corporation
|B
|B
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABBV
|AbbVie, Inc.
|C
|C
|C
|ADI
|Analog Devices, Inc.
|C
|B
|C
|AEG
|Aegon Ltd. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|ALLE
|Allegion Public Limited Company
|C
|C
|C
|AME
|AMETEK, Inc.
|C
|C
|C
|AWK
|American Water Works Company, Inc.
|B
|C
|C
|BIDU
|Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|D
|C
|BIIB
|Biogen Inc.
|B
|D
|C
|BLD
|TopBuild Corp.
|B
|C
|C
|CCK
|Crown Holdings, Inc.
|C
|D
|C
|CL
|Colgate-Palmolive Company
|C
|C
|C
|CNI
|Canadian National Railway Company
|C
|C
|C
|DB
|Deutsche Bank Aktiengesellschaft
|C
|B
|C
|DE
|Deere & Company
|C
|C
|C
|DHI
|D.R. Horton, Inc.
|C
|D
|C
|ECL
|Ecolab Inc.
|C
|C
|C
|EL
|Estee Lauder Companies Inc. Class A
|C
|B
|C
|EMBJ
|Embraer S.A. Sponsored ADR
|B
|C
|C
|ETN
|Eaton Corp. Plc
|C
|C
|C
|EXPD
|Expeditors International of Washington, Inc.
|C
|C
|C
|F
|Ford Motor Company
|B
|D
|C
|FUTU
|Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A
|C
|B
|C
|GL
|Globe Life Inc.
|C
|C
|C
|HLN
|Haleon PLC Sponsored ADR
|C
|C
|C
|LH
|Labcorp Holdings Inc.
|C
|C
|C
|LLY
|Eli Lilly and Company
|C
|B
|C
|LSCC
|Lattice Semiconductor Corporation
|C
|C
|C
|LVS
|Las Vegas Sands Corp.
|C
|B
|C
|MCD
|McDonald's Corporation
|C
|C
|C
|MRK
|Merck & Co., Inc.
|B
|C
|C
|MRNA
|Moderna, Inc.
|B
|C
|C
|MUFG
|Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|NDSN
|Nordson Corporation
|C
|C
|C
|NMR
|Nomura Holdings, Inc. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|NUE
|Nucor Corporation
|C
|C
|C
|PEG
|Public Service Enterprise Group Inc
|B
|C
|C
|PHG
|Koninklijke Philips N.V. Sponsored ADR
|D
|B
|C
|PHM
|PulteGroup, Inc.
|B
|D
|C
|PKX
|POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|QSR
|Restaurant Brands International, Inc.
|C
|C
|C
|RKT
|Rocket Companies, Inc. Class A
|C
|C
|C
|SJM
|J.M. Smucker Company
|C
|C
|C
|SNN
|Smith & Nephew plc Sponsored ADR
|C
|C
|C
|TM
|Toyota Motor Corp. Sponsored ADR
|C
|C
|C
|TXT
|Textron Inc.
|C
|C
|C
|UHS
|Universal Health Services, Inc. Class B
|C
|C
|C
|WAB
|Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
|B
|C
|C
|WMS
|Advanced Drainage Systems, Inc.
|C
|C
|C
|YUMC
|Yum China Holdings, Inc.
|C
|B
|C
|ZTO
|ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|B
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ACM
|AECOM
|D
|C
|C
|ADSK
|Autodesk, Inc.
|D
|B
|C
|AFRM
|Affirm Holdings, Inc. Class A
|D
|B
|C
|AXP
|American Express Company
|D
|C
|C
|BSY
|Bentley Systems, Incorporated Class B
|D
|B
|C
|COF
|Capital One Financial Corp
|D
|C
|C
|COST
|Costco Wholesale Corporation
|C
|C
|C
|CRWD
|CrowdStrike Holdings, Inc. Class A
|C
|C
|C
|CTAS
|Cintas Corporation
|D
|C
|C
|DDOG
|Datadog, Inc. Class A
|C
|C
|C
|FFIV
|F5, Inc.
|D
|B
|C
|GWRE
|Guidewire Software, Inc.
|C
|B
|C
|HPE
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|C
|C
|C
|ICE
|Intercontinental Exchange, Inc.
|D
|C
|C
|IOT
|Samsara, Inc. Class A
|C
|B
|C
|MCO
|Moody's Corporation
|D
|B
|C
|META
|Meta Platforms Inc Class A
|D
|C
|C
|MRVL
|Marvell Technology, Inc.
|C
|B
|C
|MSFT
|Microsoft Corporation
|D
|B
|C
|NTAP
|NetApp, Inc.
|D
|B
|C
|OKE
|ONEOK, Inc.
|C
|C
|C
|RSG
|Republic Services, Inc.
|C
|C
|C
|SHOP
|Shopify, Inc. Class A
|C
|C
|C
|SMMT
|Summit Therapeutics Inc
|C
|D
|C
|SYF
|Synchrony Financial
|C
|C
|C
|TFC
|Truist Financial Corporation
|C
|C
|C
|TGT
|Target Corporation
|C
|C
|C
|TW
|Tradeweb Markets, Inc. Class A
|D
|B
|C
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|C
|C
|C
|VRSN
|VeriSign, Inc.
|C
|C
|C
|WFC
|Wells Fargo & Company
|C
|C
|C
|XYZ
|Block, Inc. Class A
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMCR
|Amcor PLC
|D
|C
|D
|AVY
|Avery Dennison Corporation
|D
|C
|D
|BABA
|Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR
|D
|D
|D
|BJ
|BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
|D
|C
|D
|CI
|Cigna Group
|D
|C
|D
|CNC
|Centene Corporation
|D
|D
|D
|CRH
|CRH public limited company
|D
|C
|D
|ENTG
|Entegris, Inc.
|D
|C
|D
|EXR
|Extra Space Storage Inc.
|D
|C
|D
|GGG
|Graco Inc.
|D
|C
|D
|GRAB
|Grab Holdings Limited Class A
|F
|B
|D
|HMC
|Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR
|D
|D
|D
|HRL
|Hormel Foods Corporation
|D
|C
|D
|IFF
|International Flavors & Fragrances Inc.
|D
|C
|D
|IR
|Ingersoll Rand Inc.
|D
|C
|D
|ITW
|Illinois Tool Works Inc.
|D
|C
|D
|KDP
|Keurig Dr Pepper Inc.
|D
|C
|D
|MDLZ
|Mondelez International, Inc. Class A
|D
|C
|D
|MDT
|Medtronic Plc
|D
|C
|D
|NVR
|NVR, Inc.
|D
|C
|D
|NXPI
|NXP Semiconductors NV
|D
|C
|D
|ONON
|On Holding AG Class A
|D
|B
|D
|PDD
|PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
|D
|B
|D
|PG
|Procter & Gamble Company
|D
|C
|D
|PPG
|PPG Industries, Inc.
|D
|C
|D
|RS
|Reliance, Inc.
|D
|C
|D
|SBAC
|SBA Communications Corp. Class A
|D
|C
|D
|STE
|STERIS plc
|D
|C
|D
|STZ
|Constellation Brands, Inc. Class A
|F
|B
|D
|SYK
|Stryker Corporation
|D
|C
|D
|TCOM
|Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR
|D
|B
|D
|TXRH
|Texas Roadhouse, Inc.
|D
|D
|D
|UBS
|UBS Group AG
|D
|C
|D
|UNP
|Union Pacific Corporation
|D
|C
|D
|YUM
|Yum! Brands, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ARES
|Ares Management Corporation
|F
|C
|D
|DT
|Dynatrace, Inc.
|F
|C
|D
|ESS
|Essex Property Trust, Inc.
|F
|D
|D
|KKR
|KKR & Co Inc
|F
|C
|D
|NVO
|Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B
|F
|C
|D
|PINS
|Pinterest, Inc. Class A
|F
|C
|D
|TRI
|Thomson Reuters Corporation
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BLDR
|Builders FirstSource, Inc.
|F
|D
|F
|CHTR
|Charter Communications, Inc. Class A
|F
|C
|F
|GIB
|CGI Inc. Class A
|F
|C
|F
|GIS
|General Mills, Inc.
|F
|D
|F
|MRSH
|Marsh & McLennan Companies, Inc.
|F
|C
|F
|MSTR
|Strategy Inc Class A
|F
|D
|F
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360