McDonald’s Upgraded, Netflix Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 125 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AGNC
|AGNC Investment Corp.
|A
|C
|A
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|A
|CASY
|Casey's General Stores, Inc.
|A
|C
|A
|IX
|ORIX Corporation Sponsored ADR
|A
|B
|A
|MFG
|Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR
|A
|B
|A
|ONC
|BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|ULTA
|Ulta Beauty Inc.
|A
|C
|A
|WTRG
|Essential Utilities, Inc.
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AZN
|AstraZeneca PLC Sponsored ADR
|A
|B
|B
|BK
|Bank of New York Mellon Corp
|A
|C
|B
|BWA
|BorgWarner Inc.
|A
|C
|B
|FIVE
|Five Below, Inc.
|B
|B
|B
|FOXA
|Fox Corporation Class A
|A
|C
|B
|GE
|GE Aerospace
|A
|B
|B
|GLW
|Corning Inc
|A
|C
|B
|HWM
|Howmet Aerospace Inc.
|A
|C
|B
|LLY
|Eli Lilly and Company
|B
|B
|B
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|A
|C
|B
|NU
|Nu Holdings Ltd. Class A
|B
|B
|B
|NXT
|Nextpower Inc. Class A
|A
|B
|B
|RIO
|Rio Tinto plc Sponsored ADR
|A
|C
|B
|RYAAY
|Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR
|A
|B
|B
|TSEM
|Tower Semiconductor Ltd
|A
|C
|B
|WWD
|Woodward, Inc.
|A
|B
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ADI
|Analog Devices, Inc.
|B
|B
|B
|APTV
|Aptiv PLC
|B
|C
|B
|BRK.B
|Berkshire Hathaway Inc. Class B
|B
|C
|B
|DRS
|Leonardo DRS, Inc.
|B
|B
|B
|HAL
|Halliburton Company
|B
|C
|B
|ICE
|Intercontinental Exchange, Inc.
|B
|C
|B
|JOBY
|Joby Aviation, Inc.
|B
|D
|B
|MCD
|McDonald's Corporation
|B
|D
|B
|NDSN
|Nordson Corporation
|B
|C
|B
|SLF
|Sun Life Financial Inc.
|B
|C
|B
|TM
|Toyota Motor Corp. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|TU
|TELUS Corporation
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AIG
|American International Group, Inc.
|C
|B
|C
|ALAB
|Astera Labs, Inc.
|C
|B
|C
|BA
|Boeing Company
|C
|C
|C
|BAC
|Bank of America Corp
|C
|C
|C
|BJ
|BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|CNQ
|Canadian Natural Resources Limited
|C
|D
|C
|CRH
|CRH public limited company
|B
|C
|C
|CVE
|Cenovus Energy Inc.
|C
|B
|C
|EHC
|Encompass Health Corporation
|C
|C
|C
|EQT
|EQT Corporation
|C
|B
|C
|EXE
|Expand Energy Corporation
|C
|C
|C
|EXEL
|Exelixis, Inc.
|C
|B
|C
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|C
|C
|C
|LH
|Labcorp Holdings Inc.
|C
|C
|C
|NSC
|Norfolk Southern Corporation
|B
|D
|C
|PAA
|Plains All American Pipeline, L.P.
|C
|B
|C
|PBR.A
|Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd
|C
|B
|C
|PLD
|Prologis, Inc.
|B
|C
|C
|PSKY
|Paramount Skydance Corporation Class B
|B
|D
|C
|RBLX
|Roblox Corp. Class A
|C
|C
|C
|ROKU
|Roku, Inc. Class A
|C
|B
|C
|SE
|Sea Limited Sponsored ADR Class A
|C
|C
|C
|SNX
|TD SYNNEX Corporation
|C
|C
|C
|TEF
|Telefonica SA Sponsored ADR
|C
|B
|C
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|C
|C
|C
|UHS
|Universal Health Services, Inc. Class B
|C
|B
|C
|VRT
|Vertiv Holdings Co. Class A
|C
|B
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMZN
|Amazon.com, Inc.
|D
|B
|C
|AXON
|Axon Enterprise Inc
|C
|D
|C
|CL
|Colgate-Palmolive Company
|C
|C
|C
|CNC
|Centene Corporation
|C
|D
|C
|EIX
|Edison International
|C
|C
|C
|ELS
|Equity LifeStyle Properties, Inc.
|C
|C
|C
|EXR
|Extra Space Storage Inc.
|C
|D
|C
|GGG
|Graco Inc.
|D
|C
|C
|HON
|Honeywell International Inc.
|D
|B
|C
|MDLZ
|Mondelez International, Inc. Class A
|C
|C
|C
|ON
|ON Semiconductor Corporation
|C
|C
|C
|PCG
|PG&E Corporation
|D
|B
|C
|PSA
|Public Storage
|C
|C
|C
|REG
|Regency Centers Corporation
|C
|C
|C
|SHW
|Sherwin-Williams Company
|C
|C
|C
|SJM
|J.M. Smucker Company
|C
|C
|C
|TOST
|Toast, Inc. Class A
|D
|B
|C
|TXRH
|Texas Roadhouse, Inc.
|C
|C
|C
|VLTO
|Veralto Corporation
|D
|C
|C
|WY
|Weyerhaeuser Company
|D
|B
|C
|Z
|Zillow Group, Inc. Class C
|D
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AAL
|American Airlines Group Inc.
|D
|C
|D
|ADSK
|Autodesk, Inc.
|D
|B
|D
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|D
|C
|D
|BSX
|Boston Scientific Corporation
|D
|B
|D
|CEG
|Constellation Energy Corporation
|D
|C
|D
|COP
|ConocoPhillips
|D
|C
|D
|CP
|Canadian Pacific Kansas City Limited
|D
|C
|D
|CQP
|Cheniere Energy Partners, L.P.
|D
|C
|D
|CSGP
|CoStar Group, Inc.
|D
|C
|D
|CTRA
|Coterra Energy Inc.
|D
|C
|D
|DDOG
|Datadog, Inc. Class A
|D
|C
|D
|DELL
|Dell Technologies, Inc. Class C
|D
|C
|D
|DKNG
|DraftKings, Inc. Class A
|D
|D
|D
|EQNR
|Equinor ASA Sponsored ADR
|C
|D
|D
|ESS
|Essex Property Trust, Inc.
|D
|B
|D
|FANG
|Diamondback Energy, Inc.
|D
|C
|D
|FWONA
|Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One
|D
|C
|D
|GEHC
|GE Healthcare Technologies Inc.
|D
|C
|D
|HPE
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|D
|C
|D
|ICLR
|ICON Plc
|D
|D
|D
|KMI
|Kinder Morgan Inc Class P
|D
|C
|D
|LPLA
|LPL Financial Holdings Inc.
|D
|C
|D
|META
|Meta Platforms Inc Class A
|D
|D
|D
|NFLX
|Netflix, Inc.
|D
|C
|D
|PR
|Permian Resources Corporation Class A
|D
|D
|D
|QCOM
|QUALCOMM Incorporated
|D
|D
|D
|SAP
|SAP SE Sponsored ADR
|D
|C
|D
|STLA
|Stellantis N.V.
|D
|C
|D
|TT
|Trane Technologies plc
|D
|C
|D
|UAL
|United Airlines Holdings, Inc.
|D
|C
|D
|UNP
|Union Pacific Corporation
|D
|C
|D
|VST
|Vistra Corp.
|D
|D
|D
|WCN
|Waste Connections, Inc.
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|DOC
|Healthpeak Properties, Inc.
|D
|D
|D
|GIS
|General Mills, Inc.
|F
|D
|D
|GPN
|Global Payments Inc.
|F
|C
|D
|LEN.B
|Lennar Corporation Class B
|D
|D
|D
|UHAL
|U-Haul Holding Company
|F
|D
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APD
|Air Products and Chemicals, Inc.
|F
|D
|F
|CDW
|CDW Corporation
|F
|C
|F
|OKE
|ONEOK, Inc.
|F
|C
|F
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360