Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

McDonald’s Upgraded, Netflix Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 125 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jan 12, 2026, 9:50 am EST
McDonald’s Upgraded, Netflix Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 125 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AGNCAGNC Investment Corp.ACA
APGAPi Group CorporationACA
CASYCasey's General Stores, Inc.ACA
IXORIX Corporation Sponsored ADRABA
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRABA
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRACA
ULTAUlta Beauty Inc.ACA
WTRGEssential Utilities, Inc.ACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AZNAstraZeneca PLC Sponsored ADRABB
BKBank of New York Mellon CorpACB
BWABorgWarner Inc.ACB
FIVEFive Below, Inc.BBB
FOXAFox Corporation Class AACB
GEGE AerospaceABB
GLWCorning IncACB
HWMHowmet Aerospace Inc.ACB
LLYEli Lilly and CompanyBBB
NTESNetease Inc Sponsored ADRACB
NUNu Holdings Ltd. Class ABBB
NXTNextpower Inc. Class AABB
RIORio Tinto plc Sponsored ADRACB
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRABB
TSEMTower Semiconductor LtdACB
WWDWoodward, Inc.ABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADIAnalog Devices, Inc.BBB
APTVAptiv PLCBCB
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class BBCB
DRSLeonardo DRS, Inc.BBB
HALHalliburton CompanyBCB
ICEIntercontinental Exchange, Inc.BCB
JOBYJoby Aviation, Inc.BDB
MCDMcDonald's CorporationBDB
NDSNNordson CorporationBCB
SLFSun Life Financial Inc.BCB
TMToyota Motor Corp. Sponsored ADRBBB
TUTELUS CorporationBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIGAmerican International Group, Inc.CBC
ALABAstera Labs, Inc.CBC
BABoeing CompanyCCC
BACBank of America CorpCCC
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.CCC
CNQCanadian Natural Resources LimitedCDC
CRHCRH public limited companyBCC
CVECenovus Energy Inc.CBC
EHCEncompass Health CorporationCCC
EQTEQT CorporationCBC
EXEExpand Energy CorporationCCC
EXELExelixis, Inc.CBC
IQVIQVIA Holdings IncCCC
LHLabcorp Holdings Inc.CCC
NSCNorfolk Southern CorporationBDC
PAAPlains All American Pipeline, L.P.CBC
PBR.APetroleo Brasileiro SA Sponsored ADR PfdCBC
PLDPrologis, Inc.BCC
PSKYParamount Skydance Corporation Class BBDC
RBLXRoblox Corp. Class ACCC
ROKURoku, Inc. Class ACBC
SESea Limited Sponsored ADR Class ACCC
SNXTD SYNNEX CorporationCCC
TEFTelefonica SA Sponsored ADRCBC
TWLOTwilio, Inc. Class ACCC
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BCBC
VRTVertiv Holdings Co. Class ACBC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMZNAmazon.com, Inc.DBC
AXONAxon Enterprise IncCDC
CLColgate-Palmolive CompanyCCC
CNCCentene CorporationCDC
EIXEdison InternationalCCC
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.CCC
EXRExtra Space Storage Inc.CDC
GGGGraco Inc.DCC
HONHoneywell International Inc.DBC
MDLZMondelez International, Inc. Class ACCC
ONON Semiconductor CorporationCCC
PCGPG&E CorporationDBC
PSAPublic StorageCCC
REGRegency Centers CorporationCCC
SHWSherwin-Williams CompanyCCC
SJMJ.M. Smucker CompanyCCC
TOSTToast, Inc. Class ADBC
TXRHTexas Roadhouse, Inc.CCC
VLTOVeralto CorporationDCC
WYWeyerhaeuser CompanyDBC
ZZillow Group, Inc. Class CDCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AALAmerican Airlines Group Inc.DCD
ADSKAutodesk, Inc.DBD
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDCD
BSXBoston Scientific CorporationDBD
CEGConstellation Energy CorporationDCD
COPConocoPhillipsDCD
CPCanadian Pacific Kansas City LimitedDCD
CQPCheniere Energy Partners, L.P.DCD
CSGPCoStar Group, Inc.DCD
CTRACoterra Energy Inc.DCD
DDOGDatadog, Inc. Class ADCD
DELLDell Technologies, Inc. Class CDCD
DKNGDraftKings, Inc. Class ADDD
EQNREquinor ASA Sponsored ADRCDD
ESSEssex Property Trust, Inc.DBD
FANGDiamondback Energy, Inc.DCD
FWONALiberty Media Corporation Series A Liberty Formula OneDCD
GEHCGE Healthcare Technologies Inc.DCD
HPEHewlett Packard Enterprise Co.DCD
ICLRICON PlcDDD
KMIKinder Morgan Inc Class PDCD
LPLALPL Financial Holdings Inc.DCD
METAMeta Platforms Inc Class ADDD
NFLXNetflix, Inc.DCD
PRPermian Resources Corporation Class ADDD
QCOMQUALCOMM IncorporatedDDD
SAPSAP SE Sponsored ADRDCD
STLAStellantis N.V.DCD
TTTrane Technologies plcDCD
UALUnited Airlines Holdings, Inc.DCD
UNPUnion Pacific CorporationDCD
VSTVistra Corp.DDD
WCNWaste Connections, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
DOCHealthpeak Properties, Inc.DDD
GISGeneral Mills, Inc.FDD
GPNGlobal Payments Inc.FCD
LEN.BLennar Corporation Class BDDD
UHALU-Haul Holding CompanyFDD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APDAir Products and Chemicals, Inc.FDF
CDWCDW CorporationFCF
OKEONEOK, Inc.FCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/01/20260112-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2026 InvestorPlace Media, LLC