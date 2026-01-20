Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Five Below Upgraded, Spotify Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 115 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jan 20, 2026, 11:57 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 115 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CWCurtiss-Wright CorporationACA
ECEcopetrol SA Sponsored ADRACA
FIVEFive Below, Inc.ABA
GLWCorning IncACA
MLIMueller Industries, Inc.ACA
RKLBRocket Lab CorporationABA
TSEMTower Semiconductor LtdACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ACB
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, IncBBB
ATOAtmos Energy CorporationACB
EDConsolidated Edison, Inc.ACB
EXCExelon CorporationACB
HOODRobinhood Markets, Inc. Class ABBB
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRACB
ORIOld Republic International CorporationACB
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BACB
ULSUL Solutions Inc. Class AABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALABAstera Labs, Inc.BBB
AMEAMETEK, Inc.BCB
BABoeing CompanyBCB
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.BCB
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BCB
CNQCanadian Natural Resources LimitedBDB
CRLCharles River Laboratories International, Inc.BCB
CVECenovus Energy Inc.BBB
DRIDarden Restaurants, Inc.BCB
EXELExelixis, Inc.CBB
HOLXHologic, Inc.BCB
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRBCB
IQVIQVIA Holdings IncBCB
KRKroger Co.BDB
LHLabcorp Holdings Inc.BCB
PBR.APetroleo Brasileiro SA Sponsored ADR PfdBBB
RBLXRoblox Corp. Class ABCB
SCIService Corporation InternationalBCB
SYYSysco CorporationBCB
USFDUS Foods Holding Corp.BCB
VRTVertiv Holdings Co. Class ACBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLAllstate CorporationCBC
ALLYAlly Financial IncCCC
APTVAptiv PLCBCC
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class BCCC
COFCapital One Financial CorpCBC
CTVACorteva IncCCC
DTMDT Midstream, Inc.CCC
HALHalliburton CompanyCCC
JPMJPMorgan Chase & Co.CCC
KEYKeyCorpCBC
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ACBC
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.CCC
SLFSun Life Financial Inc.BCC
SNOWSnowflake, Inc.CCC
SOLVSolventum CorporationCBC
SONYSony Group Corporation Sponsored ADRCCC
SPOTSpotify Technology SACBC
TCOMtrip.com Group Ltd. Sponsored ADRDAC
VMCVulcan Materials CompanyCCC
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporatedCBC
VZVerizon Communications Inc.CCC
WESWestern Midstream Partners, LPCCC
WFCWells Fargo & CompanyCCC
WMWaste Management, Inc.BCC
WYNNWynn Resorts, LimitedBCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ADBC
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDCC
COSTCostco Wholesale CorporationCCC
CSGPCoStar Group, Inc.DCC
ENTGEntegris, Inc.CDC
EQNREquinor ASA Sponsored ADRBDC
ESSEssex Property Trust, Inc.DBC
GFLGFL Environmental IncCCC
GFSGlobalFoundries Inc.DBC
LPLALPL Financial Holdings Inc.CCC
MRNAModerna, Inc.BCC
SEICSEI Investments CompanyDCC
TXNTexas Instruments IncorporatedCCC
UDRUDR, Inc.DCC
XPOXPO, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAgilent Technologies, Inc.DCD
AMCRAmcor PLCFCD
AVYAvery Dennison CorporationDCD
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ADBD
BKNGBooking Holdings Inc.DCD
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.DBD
CNCCentene CorporationDDD
COINCoinbase Global, Inc. Class ADBD
CPNGCoupang, Inc. Class ADBD
DPZDomino's Pizza, Inc.DCD
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneDCD
GENGen Digital Inc.DCD
GRABGrab Holdings Limited Class ADCD
ISRGIntuitive Surgical, Inc.DBD
ONONOn Holding AG Class AFAD
PEGPublic Service Enterprise Group IncDCD
PRUPrudential Financial, Inc.DBD
PTCPTC Inc.FBD
SNPSSynopsys, Inc.DCD
TFCTruist Financial CorporationDCD
TOSTToast, Inc. Class ADBD
TRGPTarga Resources Corp.DCD
TRMBTrimble Inc.DBD
TSLATesla, Inc.DCD
VVisa Inc. Class ADCD
VLTOVeralto CorporationDCD
WATWaters CorporationDCD
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.DCD
WYWeyerhaeuser CompanyDBD
ZZillow Group, Inc. Class CDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
TGTTarget CorporationFDD
UHAL.BU-Haul Holding Company Series N Non-VotingFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
GPNGlobal Payments Inc.FCF
IPInternational Paper CompanyFDF
JDJD.com, Inc. Sponsored ADR Class AFCF
PAYXPaychex, Inc.FCF
ROPRoper Technologies, Inc.FCF

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

