Five Below Upgraded, Spotify Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 115 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CW
|Curtiss-Wright Corporation
|A
|C
|A
|EC
|Ecopetrol SA Sponsored ADR
|A
|C
|A
|FIVE
|Five Below, Inc.
|A
|B
|A
|GLW
|Corning Inc
|A
|C
|A
|MLI
|Mueller Industries, Inc.
|A
|C
|A
|RKLB
|Rocket Lab Corporation
|A
|B
|A
|TSEM
|Tower Semiconductor Ltd
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AEP
|American Electric Power Company, Inc.
|A
|C
|B
|ALNY
|Alnylam Pharmaceuticals, Inc
|B
|B
|B
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|B
|ED
|Consolidated Edison, Inc.
|A
|C
|B
|EXC
|Exelon Corporation
|A
|C
|B
|HOOD
|Robinhood Markets, Inc. Class A
|B
|B
|B
|ONC
|BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|B
|ORI
|Old Republic International Corporation
|A
|C
|B
|PAC
|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B
|A
|C
|B
|ULS
|UL Solutions Inc. Class A
|A
|B
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALAB
|Astera Labs, Inc.
|B
|B
|B
|AME
|AMETEK, Inc.
|B
|C
|B
|BA
|Boeing Company
|B
|C
|B
|BIP
|Brookfield Infrastructure Partners L.P.
|B
|C
|B
|BJ
|BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
|B
|C
|B
|CNQ
|Canadian Natural Resources Limited
|B
|D
|B
|CRL
|Charles River Laboratories International, Inc.
|B
|C
|B
|CVE
|Cenovus Energy Inc.
|B
|B
|B
|DRI
|Darden Restaurants, Inc.
|B
|C
|B
|EXEL
|Exelixis, Inc.
|C
|B
|B
|HOLX
|Hologic, Inc.
|B
|C
|B
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|B
|C
|B
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|B
|C
|B
|KR
|Kroger Co.
|B
|D
|B
|LH
|Labcorp Holdings Inc.
|B
|C
|B
|PBR.A
|Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd
|B
|B
|B
|RBLX
|Roblox Corp. Class A
|B
|C
|B
|SCI
|Service Corporation International
|B
|C
|B
|SYY
|Sysco Corporation
|B
|C
|B
|USFD
|US Foods Holding Corp.
|B
|C
|B
|VRT
|Vertiv Holdings Co. Class A
|C
|B
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALL
|Allstate Corporation
|C
|B
|C
|ALLY
|Ally Financial Inc
|C
|C
|C
|APTV
|Aptiv PLC
|B
|C
|C
|BRK.B
|Berkshire Hathaway Inc. Class B
|C
|C
|C
|COF
|Capital One Financial Corp
|C
|B
|C
|CTVA
|Corteva Inc
|C
|C
|C
|DTM
|DT Midstream, Inc.
|C
|C
|C
|HAL
|Halliburton Company
|C
|C
|C
|JPM
|JPMorgan Chase & Co.
|C
|C
|C
|KEY
|KeyCorp
|C
|B
|C
|PDD
|PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|B
|C
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|C
|C
|C
|SLF
|Sun Life Financial Inc.
|B
|C
|C
|SNOW
|Snowflake, Inc.
|C
|C
|C
|SOLV
|Solventum Corporation
|C
|B
|C
|SONY
|Sony Group Corporation Sponsored ADR
|C
|C
|C
|SPOT
|Spotify Technology SA
|C
|B
|C
|TCOM
|trip.com Group Ltd. Sponsored ADR
|D
|A
|C
|VMC
|Vulcan Materials Company
|C
|C
|C
|VRTX
|Vertex Pharmaceuticals Incorporated
|C
|B
|C
|VZ
|Verizon Communications Inc.
|C
|C
|C
|WES
|Western Midstream Partners, LP
|C
|C
|C
|WFC
|Wells Fargo & Company
|C
|C
|C
|WM
|Waste Management, Inc.
|B
|C
|C
|WYNN
|Wynn Resorts, Limited
|B
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMH
|American Homes 4 Rent Class A
|D
|B
|C
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|D
|C
|C
|COST
|Costco Wholesale Corporation
|C
|C
|C
|CSGP
|CoStar Group, Inc.
|D
|C
|C
|ENTG
|Entegris, Inc.
|C
|D
|C
|EQNR
|Equinor ASA Sponsored ADR
|B
|D
|C
|ESS
|Essex Property Trust, Inc.
|D
|B
|C
|GFL
|GFL Environmental Inc
|C
|C
|C
|GFS
|GlobalFoundries Inc.
|D
|B
|C
|LPLA
|LPL Financial Holdings Inc.
|C
|C
|C
|MRNA
|Moderna, Inc.
|B
|C
|C
|SEIC
|SEI Investments Company
|D
|C
|C
|TXN
|Texas Instruments Incorporated
|C
|C
|C
|UDR
|UDR, Inc.
|D
|C
|C
|XPO
|XPO, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|A
|Agilent Technologies, Inc.
|D
|C
|D
|AMCR
|Amcor PLC
|F
|C
|D
|AVY
|Avery Dennison Corporation
|D
|C
|D
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|D
|B
|D
|BKNG
|Booking Holdings Inc.
|D
|C
|D
|BR
|Broadridge Financial Solutions, Inc.
|D
|B
|D
|CNC
|Centene Corporation
|D
|D
|D
|COIN
|Coinbase Global, Inc. Class A
|D
|B
|D
|CPNG
|Coupang, Inc. Class A
|D
|B
|D
|DPZ
|Domino's Pizza, Inc.
|D
|C
|D
|FWONK
|Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One
|D
|C
|D
|GEN
|Gen Digital Inc.
|D
|C
|D
|GRAB
|Grab Holdings Limited Class A
|D
|C
|D
|ISRG
|Intuitive Surgical, Inc.
|D
|B
|D
|ONON
|On Holding AG Class A
|F
|A
|D
|PEG
|Public Service Enterprise Group Inc
|D
|C
|D
|PRU
|Prudential Financial, Inc.
|D
|B
|D
|PTC
|PTC Inc.
|F
|B
|D
|SNPS
|Synopsys, Inc.
|D
|C
|D
|TFC
|Truist Financial Corporation
|D
|C
|D
|TOST
|Toast, Inc. Class A
|D
|B
|D
|TRGP
|Targa Resources Corp.
|D
|C
|D
|TRMB
|Trimble Inc.
|D
|B
|D
|TSLA
|Tesla, Inc.
|D
|C
|D
|V
|Visa Inc. Class A
|D
|C
|D
|VLTO
|Veralto Corporation
|D
|C
|D
|WAT
|Waters Corporation
|D
|C
|D
|WST
|West Pharmaceutical Services, Inc.
|D
|C
|D
|WY
|Weyerhaeuser Company
|D
|B
|D
|Z
|Zillow Group, Inc. Class C
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|TGT
|Target Corporation
|F
|D
|D
|UHAL.B
|U-Haul Holding Company Series N Non-Voting
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|GPN
|Global Payments Inc.
|F
|C
|F
|IP
|International Paper Company
|F
|D
|F
|JD
|JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A
|F
|C
|F
|PAYX
|Paychex, Inc.
|F
|C
|F
|ROP
|Roper Technologies, Inc.
|F
|C
|F
