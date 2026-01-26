Allstate Upgraded, Amazon Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 99 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ASND
|Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR
|A
|C
|A
|ED
|Consolidated Edison, Inc.
|A
|C
|A
|ERIC
|Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B
|A
|B
|A
|FTAI
|FTAI Aviation Ltd.
|A
|C
|A
|NXT
|Nextpower Inc. Class A
|A
|B
|A
|PAC
|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B
|A
|C
|A
|RIO
|Rio Tinto plc Sponsored ADR
|A
|C
|A
|SCCO
|Southern Copper Corporation
|A
|B
|A
|UMC
|United Microelectronics Corp. Sponsored ADR
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|B
|CASY
|Casey's General Stores, Inc.
|A
|C
|B
|CIEN
|Ciena Corporation
|A
|B
|B
|CW
|Curtiss-Wright Corporation
|A
|C
|B
|FUTU
|Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A
|B
|B
|B
|GLW
|Corning Inc
|A
|C
|B
|RKLB
|Rocket Lab Corporation
|A
|B
|B
|TEL
|TE Connectivity plc
|B
|B
|B
|TJX
|TJX Companies Inc
|A
|C
|B
|WELL
|Welltower Inc.
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALL
|Allstate Corporation
|C
|B
|B
|BKR
|Baker Hughes Company Class A
|B
|C
|B
|DD
|DuPont de Nemours, Inc.
|B
|D
|B
|DTM
|DT Midstream, Inc.
|B
|C
|B
|GPC
|Genuine Parts Company
|B
|C
|B
|HAL
|Halliburton Company
|B
|C
|B
|HST
|Host Hotels & Resorts, Inc.
|B
|B
|B
|JBHT
|J.B. Hunt Transport Services, Inc.
|B
|C
|B
|KEY
|KeyCorp
|B
|B
|B
|PBA
|Pembina Pipeline Corporation
|B
|D
|B
|PBR
|Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR
|B
|B
|B
|PKX
|POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR
|B
|D
|B
|QGEN
|QIAGEN NV
|B
|B
|B
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|B
|C
|B
|SLF
|Sun Life Financial Inc.
|B
|C
|B
|TDY
|Teledyne Technologies Incorporated
|B
|C
|B
|TS
|Tenaris S.A. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|TXT
|Textron Inc.
|B
|C
|B
|VRTX
|Vertex Pharmaceuticals Incorporated
|B
|B
|B
|WM
|Waste Management, Inc.
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AVGO
|Broadcom Inc.
|C
|B
|C
|BIP
|Brookfield Infrastructure Partners L.P.
|C
|C
|C
|C
|Citigroup Inc.
|B
|C
|C
|DRI
|Darden Restaurants, Inc.
|B
|C
|C
|DRS
|Leonardo DRS, Inc.
|C
|B
|C
|GMED
|Globus Medical Inc Class A
|C
|B
|C
|HOLX
|Hologic, Inc.
|C
|C
|C
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|C
|C
|C
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|C
|C
|C
|JOBY
|Joby Aviation, Inc.
|B
|D
|C
|LH
|Labcorp Holdings Inc.
|C
|C
|C
|MCD
|McDonald's Corporation
|B
|D
|C
|RBLX
|Roblox Corp. Class A
|C
|C
|C
|SCI
|Service Corporation International
|C
|C
|C
|SYY
|Sysco Corporation
|C
|C
|C
|XYL
|Xylem Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AOS
|A. O. Smith Corporation
|C
|C
|C
|COP
|ConocoPhillips
|C
|C
|C
|CTRA
|Coterra Energy Inc.
|C
|C
|C
|DDOG
|Datadog, Inc. Class A
|D
|C
|C
|GME
|GameStop Corp. Class A
|D
|B
|C
|GRAB
|Grab Holdings Limited Class A
|D
|C
|C
|ICLR
|ICON Plc
|C
|D
|C
|KMI
|Kinder Morgan Inc Class P
|C
|B
|C
|PR
|Permian Resources Corporation Class A
|C
|D
|C
|STZ
|Constellation Brands, Inc. Class A
|D
|C
|C
|TFC
|Truist Financial Corporation
|C
|C
|C
|TRGP
|Targa Resources Corp.
|D
|C
|C
|TSLA
|Tesla, Inc.
|C
|C
|C
|UAL
|United Airlines Holdings, Inc.
|D
|C
|C
|VLTO
|Veralto Corporation
|D
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABT
|Abbott Laboratories
|D
|D
|D
|AMZN
|Amazon.com, Inc.
|D
|B
|D
|COF
|Capital One Financial Corp
|D
|C
|D
|EXR
|Extra Space Storage Inc.
|D
|D
|D
|FMS
|Fresenius Medical Care AG Sponsored ADR
|D
|B
|D
|GWRE
|Guidewire Software, Inc.
|D
|B
|D
|HBAN
|Huntington Bancshares Incorporated
|D
|C
|D
|HUM
|Humana Inc.
|D
|C
|D
|LPLA
|LPL Financial Holdings Inc.
|D
|C
|D
|MA
|Mastercard Incorporated Class A
|D
|C
|D
|MTD
|Mettler-Toledo International Inc.
|D
|D
|D
|PANW
|Palo Alto Networks, Inc.
|D
|B
|D
|RJF
|Raymond James Financial, Inc.
|D
|C
|D
|RMD
|ResMed Inc.
|D
|C
|D
|SEIC
|SEI Investments Company
|D
|C
|D
|SHW
|Sherwin-Williams Company
|D
|C
|D
|SMMT
|Summit Therapeutics Inc
|D
|C
|D
|ZG
|Zillow Group, Inc. Class A
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|IFF
|International Flavors & Fragrances Inc.
|D
|D
|D
|OKE
|ONEOK, Inc.
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BRO
|Brown & Brown, Inc.
|F
|C
|F
|FLUT
|Flutter Entertainment Plc
|F
|C
|F
|GIB
|CGI Inc. Class A
|F
|C
|F
|GIS
|General Mills, Inc.
|F
|D
|F
|MANH
|Manhattan Associates, Inc.
|F
|C
|F
|MSTR
|Strategy Inc Class A
|F
|C
|F
|VRSK
|Verisk Analytics, Inc.
|F
|C
|F
|WIT
|Wipro Limited Sponsored ADR
|F
|C
|F
|ZTS
|Zoetis, Inc. Class A
|F
|C
|F
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360