An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Allstate Upgraded, Amazon Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 99 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Jan 26, 2026, 10:14 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 99 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACA
EDConsolidated Edison, Inc.ACA
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BABA
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACA
NXTNextpower Inc. Class AABA
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BACA
RIORio Tinto plc Sponsored ADRACA
SCCOSouthern Copper CorporationABA
UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADRABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APGAPi Group CorporationACB
CASYCasey's General Stores, Inc.ACB
CIENCiena CorporationABB
CWCurtiss-Wright CorporationACB
FUTUFutu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class ABBB
GLWCorning IncACB
RKLBRocket Lab CorporationABB
TELTE Connectivity plcBBB
TJXTJX Companies IncACB
WELLWelltower Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLAllstate CorporationCBB
BKRBaker Hughes Company Class ABCB
DDDuPont de Nemours, Inc.BDB
DTMDT Midstream, Inc.BCB
GPCGenuine Parts CompanyBCB
HALHalliburton CompanyBCB
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.BBB
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.BCB
KEYKeyCorpBBB
PBAPembina Pipeline CorporationBDB
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRBBB
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRBDB
QGENQIAGEN NVBBB
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.BCB
SLFSun Life Financial Inc.BCB
TDYTeledyne Technologies IncorporatedBCB
TSTenaris S.A. Sponsored ADRBCB
TXTTextron Inc.BCB
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporatedBBB
WMWaste Management, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AVGOBroadcom Inc.CBC
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.CCC
CCitigroup Inc.BCC
DRIDarden Restaurants, Inc.BCC
DRSLeonardo DRS, Inc.CBC
GMEDGlobus Medical Inc Class ACBC
HOLXHologic, Inc.CCC
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRCCC
IQVIQVIA Holdings IncCCC
JOBYJoby Aviation, Inc.BDC
LHLabcorp Holdings Inc.CCC
MCDMcDonald's CorporationBDC
RBLXRoblox Corp. Class ACCC
SCIService Corporation InternationalCCC
SYYSysco CorporationCCC
XYLXylem Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AOSA. O. Smith CorporationCCC
COPConocoPhillipsCCC
CTRACoterra Energy Inc.CCC
DDOGDatadog, Inc. Class ADCC
GMEGameStop Corp. Class ADBC
GRABGrab Holdings Limited Class ADCC
ICLRICON PlcCDC
KMIKinder Morgan Inc Class PCBC
PRPermian Resources Corporation Class ACDC
STZConstellation Brands, Inc. Class ADCC
TFCTruist Financial CorporationCCC
TRGPTarga Resources Corp.DCC
TSLATesla, Inc.CCC
UALUnited Airlines Holdings, Inc.DCC
VLTOVeralto CorporationDCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABTAbbott LaboratoriesDDD
AMZNAmazon.com, Inc.DBD
COFCapital One Financial CorpDCD
EXRExtra Space Storage Inc.DDD
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRDBD
GWREGuidewire Software, Inc.DBD
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDCD
HUMHumana Inc.DCD
LPLALPL Financial Holdings Inc.DCD
MAMastercard Incorporated Class ADCD
MTDMettler-Toledo International Inc.DDD
PANWPalo Alto Networks, Inc.DBD
RJFRaymond James Financial, Inc.DCD
RMDResMed Inc.DCD
SEICSEI Investments CompanyDCD
SHWSherwin-Williams CompanyDCD
SMMTSummit Therapeutics IncDCD
ZGZillow Group, Inc. Class ADCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.DDD
OKEONEOK, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BROBrown & Brown, Inc.FCF
FLUTFlutter Entertainment PlcFCF
GIBCGI Inc. Class AFCF
GISGeneral Mills, Inc.FDF
MANHManhattan Associates, Inc.FCF
MSTRStrategy Inc Class AFCF
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCF
WITWipro Limited Sponsored ADRFCF
ZTSZoetis, Inc. Class AFCF

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

