Are your holdings on the move? See my updated ratings for 137 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Feb 2, 2026, 10:41 am EST
FedEx Upgraded, Costco Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 137 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ACA
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRACA
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADRACA
CATCaterpillar Inc.ACA
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.ACA
CIENCiena CorporationABA
CWCurtiss-Wright CorporationACA
DCIDonaldson Company, Inc.ACA
FTSFortis Inc.ACA
GEVGE Vernova Inc.ABA
GLWCorning IncABA
GMGeneral Motors CompanyACA
INSMInsmed IncorporatedACA
LYGLloyds Banking Group plc Sponsored ADRABA
NOCNorthrop Grumman Corp.ACA
STRLSterling Infrastructure, Inc.ABA
TAKTakeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRABA
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRACA
WELLWelltower Inc.ACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AGNCAGNC Investment Corp.ABB
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACB
DLTRDollar Tree, Inc.ACB
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BABB
HMYHarmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADRABB
HSBCHSBC Holdings PLC Sponsored ADRACB
LHXL3Harris Technologies IncADB
PLTRPalantir Technologies Inc. Class ABAB
RBCRBC Bearings IncorporatedACB
RKTRocket Companies, Inc. Class AACB
WTRGEssential Utilities, Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AVGOBroadcom Inc.BBB
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.BBB
CCitigroup Inc.BDB
CVXChevron CorporationBDB
EIXEdison InternationalBCB
EQNREquinor ASA Sponsored ADRBDB
EQTEQT CorporationBBB
EXEExpand Energy CorporationBBB
FDXFedEx CorporationBCB
KMIKinder Morgan Inc Class PBBB
LHLabcorp Holdings Inc.BCB
LUVSouthwest Airlines Co.BBB
MCDMcDonald's CorporationBDB
NVDANVIDIA CorporationBBB
PPCPilgrim's Pride CorporationBCB
SKMSK Telecom Co., Ltd. Sponsored ADRADB
SYYSysco CorporationBCB
TECKTeck Resources Limited Class BBBB
TSNTyson Foods, Inc. Class ABCB
VZVerizon Communications Inc.BDB
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRBCB
WMBWilliams Companies, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APPAppLovin Corp. Class ACBC
ASAmer Sports, Inc.CBC
AVAVAeroVironment, Inc.BDC
BABoeing CompanyCCC
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.CCC
BKRBaker Hughes Company Class ABCC
CBRECBRE Group, Inc. Class ACBC
CRCrane CompanyCCC
DDDuPont de Nemours, Inc.BDC
EWEdwards Lifesciences CorporationCBC
ICEIntercontinental Exchange, Inc.CCC
KEYKeyCorpCBC
KRKroger Co.BDC
LVSLas Vegas Sands Corp.CBC
MKLMarkel Group Inc.CCC
NETCloudflare Inc Class ACBC
RDDTReddit, Inc. Class ADBC
SAROStandardAero, Inc.CCC
TEMTempus AI, Inc. Class ACCC
THCTenet Healthcare CorporationBCC
TXTTextron Inc.CCC
UUnity Software, Inc.BCC
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporatedCBC
WMWaste Management, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARAntero Resources CorporationCCC
AVYAvery Dennison CorporationCCC
DELLDell Technologies, Inc. Class CCCC
DLRDigital Realty Trust, Inc.CCC
ETNEaton Corp. PlcCCC
FANGDiamondback Energy, Inc.CCC
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRDBC
LNGCheniere Energy, Inc.DBC
LPLALPL Financial Holdings Inc.DCC
MSCIMSCI Inc. Class ACDC
OVVOvintiv IncCDC
OXYOccidental Petroleum CorporationCCC
PEGPublic Service Enterprise Group IncCCC
PKGPackaging Corporation of AmericaCDC
PPGPPG Industries, Inc.DCC
RMDResMed Inc.CCC
SEICSEI Investments CompanyDBC
TTTrane Technologies plcCCC
YPFYPF SA Sponsored ADR Class DCFC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARMKAramarkDCD
AXONAxon Enterprise IncDDD
BLKBlackRock, Inc.DCD
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.FBD
COSTCostco Wholesale CorporationDCD
CSGPCoStar Group, Inc.DCD
CTASCintas CorporationDCD
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Class ADCD
ESSEssex Property Trust, Inc.DBD
FFIVF5, Inc.DBD
GRABGrab Holdings Limited Class ADCD
HLIHoulihan Lokey, Inc. Class ADCD
ICLRICON PlcDDD
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRDCD
INTUIntuit Inc.DBD
LOGILogitech International S.A.DBD
LYVLive Nation Entertainment, Inc.DDD
MMM3M CompanyDCD
PAGPenske Automotive Group, Inc.DDD
RBRKRubrik, Inc. Class ADBD
SNYSanofi SA Sponsored ADRDCD
SYFSynchrony FinancialDCD
TMOThermo Fisher Scientific Inc.DCD
TSCOTractor Supply CompanyDCD
TWLOTwilio, Inc. Class ADCD
UDRUDR, Inc.DCD
UNMUnum GroupDDD
URIUnited Rentals, Inc.DCD
VEEVVeeva Systems Inc Class ADCD
VLTOVeralto CorporationDCD
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APDAir Products and Chemicals, Inc.FCD
GISGeneral Mills, Inc.FDD
IPInternational Paper CompanyFDD
LYBLyondellBasell Industries NVFDD
MSTRStrategy Inc Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACNAccenture Plc Class AFCF
ADPAutomatic Data Processing, Inc.FCF
FISFidelity National Information Services, Inc.FCF
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.FDF
KKRKKR & Co IncFCF
NTNXNutanix, Inc. Class AFCF

