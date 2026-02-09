An image of Louis Navellier
Hershey Upgraded, Robinhood Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 202 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Feb 9, 2026, 10:27 am EST
Hershey Upgraded, Robinhood Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 202 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEISAdvanced Energy Industries, Inc.ACA
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.ABA
APGAPi Group CorporationACA
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACA
ASXASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADRAAA
ATOAtmos Energy CorporationACA
BWABorgWarner Inc.ACA
CACICACI International Inc Class AACA
CORCencora, Inc.ACA
DLTRDollar Tree, Inc.ACA
ELANElanco Animal Health, Inc.ACA
ENSGEnsign Group, Inc.ACA
FNFabrinetACA
FTITechnipFMC plcABA
HSYHershey CompanyACA
INTCIntel CorporationACA
KBKB Financial Group Inc. Sponsored ADRACA
KOCoca-Cola CompanyACA
KTKT Corporation Sponsored ADRACA
LMTLockheed Martin CorporationABA
NYTNew York Times Company Class AACA
TERTeradyne, Inc.ABA
WWDWoodward, Inc.ABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ACB
AERAerCap Holdings NVACB
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRABB
CXCemex SAB de CV Sponsored ADRADB
ECEcopetrol SA Sponsored ADRACB
EMBJEmbraer S.A. Sponsored ADRACB
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACB
GHGuardant Health, Inc.ACB
GMABGenmab A/S Sponsored ADRABB
INSMInsmed IncorporatedACB
IRENIREN LimitedADB
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRABB
MLIMueller Industries, Inc.ACB
NVSNovartis AG Sponsored ADRACB
PAASPan American Silver Corp.ABB
PMPhilip Morris International Inc.ACB
RTXRTX CorporationACB
SQMSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series BACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AOSA. O. Smith CorporationBCB
BALLBall CorporationACB
BKRBaker Hughes Company Class ABCB
BMYBristol-Myers Squibb CompanyBBB
BURLBurlington Stores, Inc.BCB
CFCF Industries Holdings, Inc.BCB
CLColgate-Palmolive CompanyBCB
CNACNA Financial CorporationBBB
CSXCSX CorporationBCB
CTRACoterra Energy Inc.BCB
DDDuPont de Nemours, Inc.BDB
DEDeere & CompanyBCB
DHID.R. Horton, Inc.BDB
DVNDevon Energy CorporationBCB
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.BCB
EPDEnterprise Products Partners L.P.BCB
FITBFifth Third BancorpBCB
GAPGap, Inc.BCB
HOLXHologic, Inc.BCB
HONHoneywell International Inc.BCB
HUBBHubbell IncorporatedBCB
ITTITT, Inc.BCB
ITWIllinois Tool Works Inc.BCB
KEYKeyCorpBBB
LVSLas Vegas Sands Corp.BBB
MCHPMicrochip Technology IncorporatedBBB
MPCMarathon Petroleum CorporationBBB
MTBM&T Bank CorporationBCB
NSCNorfolk Southern CorporationBCB
NVRNVR, Inc.BCB
OSKOshkosh CorpBDB
PEPPepsiCo, Inc.ACB
PHMPulteGroup, Inc.BDB
PLDPrologis, Inc.BBB
PNCPNC Financial Services Group, Inc.BBB
PSXPhillips 66BBB
REGRegency Centers CorporationCBB
RFRegions Financial CorporationBCB
RRXRegal Rexnord CorporationBCB
RSReliance, Inc.BCB
SCIService Corporation InternationalBCB
SJMJ.M. Smucker CompanyBCB
THCTenet Healthcare CorporationBCB
TTEKTetra Tech, Inc.BBB
TXNTexas Instruments IncorporatedBCB
TXTTextron Inc.BCB
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BBBB
USBU.S. BancorpBCB
VMCVulcan Materials CompanyBBB
VTRSViatris, Inc.BDB
WTFCWintrust Financial CorporationBCB
WYNNWynn Resorts, LimitedBCB
YUMCYum China Holdings, Inc.BBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLAllstate CorporationCBC
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, IncCBC
CCICrown Castle Inc.CDC
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd.CBC
EGPEastGroup Properties, Inc.BCC
EQTEQT CorporationCBC
EXPEExpedia Group, Inc.CBC
FOXFox Corporation Class BCCC
HOODRobinhood Markets, Inc. Class ACBC
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class ACBC
JKHYJack Henry & Associates, Inc.CBC
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedCBC
MDBMongoDB, Inc. Class ACCC
MPLXMPLX LPCCC
MSMorgan StanleyCBC
NDAQNasdaq, Inc.DBC
NTRANatera, Inc.CCC
NUNu Holdings Ltd. Class ACBC
OKLOOklo Inc. Class ABCC
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.BDC
PPCPilgrim's Pride CorporationCCC
QGENQIAGEN NVBCC
SOFISoFi Technologies IncCCC
STESTERIS plcBCC
TECKTeck Resources Limited Class BCBC
TSNTyson Foods, Inc. Class ABCC
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class ACCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AITApplied Industrial Technologies, Inc.CCC
ALGNAlign Technology, Inc.DBC
AMCRAmcor PLCCCC
ARMKAramarkCCC
BF.BBrown-Forman Corporation Class BCCC
CGCarlyle Group IncCCC
CHDChurch & Dwight Co., Inc.CCC
CMCSAComcast Corporation Class ACDC
CNICanadian National Railway CompanyCCC
CPCanadian Pacific Kansas City LimitedCCC
CSLCarlisle Companies IncorporatedCCC
DHRDanaher CorporationCCC
DOVDover CorporationCCC
EGEverest Group, Ltd.CCC
GWWW.W. Grainger, Inc.BCC
HBANHuntington Bancshares IncorporatedCCC
HPEHewlett Packard Enterprise Co.CCC
IEXIDEX CorporationCCC
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRCCC
IRIngersoll Rand Inc.CCC
JJacobs Solutions Inc.CCC
MMM3M CompanyCCC
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.CCC
ONTOOnto Innovation, Inc.CCC
PAGPenske Automotive Group, Inc.CCC
PGProcter & Gamble CompanyCCC
RGAReinsurance Group of America, IncorporatedCBC
SWKStanley Black & Decker, Inc.CCC
TECHBio-Techne CorporationDCC
TSCOTractor Supply CompanyCCC
UNPUnion Pacific CorporationCCC
UPSUnited Parcel Service, Inc. Class BCCC
URIUnited Rentals, Inc.CCC
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyCCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFRMAffirm Holdings, Inc. Class ADBD
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ADBD
AONAon Plc Class ADBD
ARAntero Resources CorporationDCD
CDNSCadence Design Systems, Inc.DCD
CPTCamden Property TrustDBD
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ADCD
DASHDoorDash, Inc. Class ADCD
DDOGDatadog, Inc. Class ADCD
DISWalt Disney CompanyDCD
ELVElevance Health, Inc.DCD
GFLGFL Environmental IncDCD
LINLinde plcDCD
MCOMoody's CorporationFCD
MELIMercadoLibre, Inc.DCD
MSCIMSCI Inc. Class ADDD
MSFTMicrosoft CorporationDBD
NXPINXP Semiconductors NVDCD
ORCLOracle CorporationDBD
PNRPentair plcDCD
PODDInsulet CorporationDCD
RDDTReddit, Inc. Class ADBD
SBACSBA Communications Corp. Class ADCD
SEICSEI Investments CompanyDBD
SHOPShopify, Inc. Class ADCD
SONYSony Group Corporation Sponsored ADRDCD
SPGIS&P Global, Inc.FCD
SPOTSpotify Technology SAFBD
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.FCD
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.DBD
UBERUber Technologies, Inc.DDD
WMGWarner Music Group Corp. Class ADCD
ZSZscaler, Inc.DBD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CDWCDW CorporationFCD
CHTRCharter Communications, Inc. Class AFCD
GIBCGI Inc. Class AFCD
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.DDD
WLKWestlake CorporationDFD
ZBRAZebra Technologies Corporation Class AFCD
ZTSZoetis, Inc. Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AVBAvalonBay Communities, Inc.FDF
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.FDF
MSTRStrategy Inc Class AFDF
PYPLPayPal Holdings, Inc.FCF
TEAMAtlassian Corp Class AFCF
TRIThomson Reuters CorporationFCF
ZZillow Group, Inc. Class CFCF

