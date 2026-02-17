An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Toll Brothers Upgraded, Super Micro Computer Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 162 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Feb 17, 2026, 11:25 am EST
Toll Brothers Upgraded, Super Micro Computer Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: Shutterstock

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 162 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMATApplied Materials, Inc.ABA
AMKRAmkor Technology, Inc.ABA
ATIATI Inc.ACA
CCJCameco CorporationACA
DUKDuke Energy CorporationACA
EIXEdison InternationalACA
EMEEMCOR Group, Inc.ACA
ENBEnbridge Inc.ACA
FEFirstEnergy Corp.ACA
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACA
HASHasbro, Inc.ABA
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRABA
MTZMasTec, Inc.ACA
ORealty Income CorporationACA
PAASPan American Silver Corp.ABA
PWRQuanta Services, Inc.ACA
RTXRTX CorporationACA
SLFSun Life Financial Inc.ABA
TRPTC Energy CorporationACA
UIUbiquiti Inc.ABA
ULUnilever PLC Sponsored ADRACA
VRTVertiv Holdings Co. Class AABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRABB
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACB
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.ACB
CLSCelestica Inc.BBB
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftABB
FFord Motor CompanyADB
FNFabrinetACB
HSYHershey CompanyACB
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRABB
INCYIncyte CorporationACB
INTCIntel CorporationACB
KOCoca-Cola CompanyACB
MPMP Materials Corp Class AACB
NLYAnnaly Capital Management, Inc.BBB
NWGNatWest Group Plc Sponsored ADRABB
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BABB
ROIVRoivant Sciences Ltd.ACB
ROLRollins, Inc.BCB
WELLWelltower Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACGLArch Capital Group Ltd.BBB
AFGAmerican Financial Group, Inc.BCB
AGCOAGCO CorporationBCB
ALLAllstate CorporationBBB
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, IncBCB
AMTAmerican Tower CorporationBCB
ASAmer Sports, Inc.BBB
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd.BBB
DRSLeonardo DRS, Inc.BBB
ECLEcolab Inc.BCB
ETNEaton Corp. PlcBCB
GNRCGenerac Holdings Inc.BDB
KRKroger Co.BDB
LSCCLattice Semiconductor CorporationBCB
MDBMongoDB, Inc. Class ABCB
MPLXMPLX LPBBB
NUNu Holdings Ltd. Class ACBB
PCGPG&E CorporationBCB
QGENQIAGEN NVBCB
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.BCB
TECKTeck Resources Limited Class BBBB
TOLToll Brothers, Inc.BCB
TTTrane Technologies plcBCB
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationBCB
WESWestern Midstream Partners, LPBCB
WMWaste Management, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRCCC
AIZAssurant, Inc.CCC
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRBDC
BPBP PLC Sponsored ADRBCC
CCitigroup Inc.BCC
CNACNA Financial CorporationCCC
CVNACarvana Co. Class ACCC
EXEExpand Energy CorporationCBC
EXELExelixis, Inc.CBC
FOXAFox Corporation Class ACCC
IBMInternational Business Machines CorporationCBC
MCDMcDonald's CorporationBCC
MDTMedtronic PlcCCC
MTBM&T Bank CorporationCCC
NTESNetease Inc Sponsored ADRBDC
NVDANVIDIA CorporationCBC
NVRNVR, Inc.CCC
PLTRPalantir Technologies Inc. Class ACAC
QSRRestaurant Brands International, Inc.CCC
RBARB Global, Inc.CCC
RSReliance, Inc.BCC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRCCC
SCHWCharles Schwab CorpCBC
SCIService Corporation InternationalCCC
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class ACCC
WTFCWintrust Financial CorporationCCC
WYNNWynn Resorts, LimitedBDC
YUMYum! Brands, Inc.BCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ADBC
ARAntero Resources CorporationDCC
BDXBecton, Dickinson and CompanyCCC
BLKBlackRock, Inc.CCC
CDNSCadence Design Systems, Inc.DBC
CQPCheniere Energy Partners, L.P.CCC
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ADCC
DDOGDatadog, Inc. Class ADCC
DVADaVita Inc.CCC
EQIXEquinix, Inc.CCC
ETEnergy Transfer LPCCC
EXRExtra Space Storage Inc.CDC
HHyatt Hotels Corporation Class ACCC
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.CCC
IRMIron Mountain, Inc.CCC
JHXJames Hardie Industries PLCDCC
KIMKimco Realty CorporationCCC
LENLennar Corporation Class ACDC
LINLinde plcCCC
LYVLive Nation Entertainment, Inc.CDC
MKC.VMcCormick & Company, IncorporatedCCC
MSFTMicrosoft CorporationDBC
MSIMotorola Solutions, Inc.CCC
MTDMettler-Toledo International Inc.CCC
NXPINXP Semiconductors NVCCC
OKEONEOK, Inc.DCC
ONONOn Holding AG Class ADAC
ORCLOracle CorporationDBC
RDYDr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADRCCC
SBACSBA Communications Corp. Class ACCC
SHWSherwin-Williams CompanyCCC
SUZSuzano S.A. Sponsored ADRCCC
SWSmurfit Westrock PLCCDC
SYFSynchrony FinancialCCC
TPLTexas Pacific Land CorporationCCC
TWLOTwilio, Inc. Class ADCC
VSTVistra Corp.CDC
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APPAppLovin Corp. Class ADBD
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ADCD
CBRECBRE Group, Inc. Class ADCD
CHWYChewy, Inc. Class AFBD
DELLDell Technologies, Inc. Class CDCD
EWEdwards Lifesciences CorporationDCD
ICEIntercontinental Exchange, Inc.DCD
LPLALPL Financial Holdings Inc.DCD
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.DCD
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ADBD
RSGRepublic Services, Inc.DCD
SESea Limited Sponsored ADR Class ADCD
SMCISuper Micro Computer, Inc.DBD
TSCOTractor Supply CompanyDCD
TUTELUS CorporationDDD
UALUnited Airlines Holdings, Inc.DCD
VRSNVeriSign, Inc.DCD
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyDCD
XYLXylem Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CLXClorox CompanyDDD
GPNGlobal Payments Inc.FCD
KKRKKR & Co IncFCD
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.DDD
NTNXNutanix, Inc. Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AJGArthur J. Gallagher & Co.FCF
CDWCDW CorporationFCF
DTDynatrace, Inc.FCF
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.FCF
PINSPinterest, Inc. Class AFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/02/20260217-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2026 InvestorPlace Media, LLC