An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Palantir Upgraded, Microsoft Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 126 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Feb 23, 2026, 11:24 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 126 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRABA
BWXTBWX Technologies, Inc.ABA
CASYCasey's General Stores, Inc.ACA
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.ACA
CLSCelestica Inc.ABA
CNQCanadian Natural Resources LimitedACA
COHRCoherent Corp.ABA
EAElectronic Arts Inc.ACA
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRABA
HWMHowmet Aerospace Inc.ABA
IESCIES Holdings, Inc.ABA
MODModine Manufacturing CompanyACA
NUNu Holdings Ltd. Class AABA
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMATApplied Materials, Inc.ABB
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.BBB
APGAPi Group CorporationACB
ATOAtmos Energy CorporationACB
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.ABB
BCSBarclays PLC Sponsored ADRABB
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADRACB
DUKDuke Energy CorporationACB
EDConsolidated Edison, Inc.ACB
FEFirstEnergy Corp.ADB
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACB
GILDGilead Sciences, Inc.ACB
HASHasbro, Inc.ABB
ORealty Income CorporationACB
WPCW. P. Carey Inc.ABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRBCB
CCLCarnival CorporationBBB
CLHClean Harbors, Inc.BCB
CVNACarvana Co. Class ABAB
EQTEQT CorporationBBB
EWBCEast West Bancorp, Inc.BCB
FLSFlowserve CorporationBCB
IRMIron Mountain, Inc.BCB
KEYSKeysight Technologies IncBCB
MSMorgan StanleyBBB
PHGKoninklijke Philips N.V. Sponsored ADRBBB
PLTRPalantir Technologies Inc. Class ACAB
PRPermian Resources Corporation Class ABDB
QSRRestaurant Brands International, Inc.BCB
RGAReinsurance Group of America, IncorporatedBBB
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRBCB
STNStantec IncBBB
THGHanover Insurance Group, Inc.BBB
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class ABCB
TRGPTarga Resources Corp.BCB
WBSWebster Financial CorporationBBB
WTFCWintrust Financial CorporationBCB
XPOXPO, Inc.BCB
YUMYum! Brands, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.BCC
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCC
CLColgate-Palmolive CompanyBCC
DVNDevon Energy CorporationBDC
ETNEaton Corp. PlcCCC
FUTUFutu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class ACBC
GMABGenmab A/S Sponsored ADRBDC
HONHoneywell International Inc.BCC
ITWIllinois Tool Works Inc.CCC
KRKroger Co.BDC
LSCCLattice Semiconductor CorporationCCC
MCHPMicrochip Technology IncorporatedCBC
MDBMongoDB, Inc. Class ACCC
PCGPG&E CorporationBCC
PSXPhillips 66CBC
QGENQIAGEN NVBCC
REGRegency Centers CorporationCBC
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.CCC
SJMJ.M. Smucker CompanyCCC
STTState Street CorporationBCC
TXNTexas Instruments IncorporatedCCC
UBSUBS Group AGCCC
VMCVulcan Materials CompanyBDC
WESWestern Midstream Partners, LPCDC
WMWaste Management, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACMAECOMDCC
APPAppLovin Corp. Class ADBC
CBRECBRE Group, Inc. Class ACCC
CHWYChewy, Inc. Class ADBC
EWEdwards Lifesciences CorporationCCC
GRABGrab Holdings Limited Class ADBC
GRMNGarmin Ltd.CBC
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.CCC
OMCOmnicom Group IncCDC
RDDTReddit, Inc. Class ADBC
SAIASaia, Inc.CDC
SESea Limited Sponsored ADR Class ADCC
TEMTempus AI, Inc. Class ADCC
UALUnited Airlines Holdings, Inc.CCC
WSMWilliams-Sonoma, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMHAmerican Homes 4 Rent Class ADCD
BF.BBrown-Forman Corporation Class BDCD
CMCSAComcast Corporation Class ADDD
DDOGDatadog, Inc. Class ADCD
DHRDanaher CorporationDCD
FNFFidelity National Financial, Inc. - FNF GroupDDD
GPCGenuine Parts CompanyCDD
HPEHewlett Packard Enterprise Co.DCD
IEXIDEX CorporationDCD
IQVIQVIA Holdings IncDCD
JHXJames Hardie Industries PLCDCD
LYVLive Nation Entertainment, Inc.CDD
MDLZMondelez International, Inc. Class ADDD
MKC.VMcCormick & Company, IncorporatedDCD
MSFTMicrosoft CorporationDBD
MTDMettler-Toledo International Inc.DCD
OKEONEOK, Inc.DCD
OKTAOkta, Inc. Class ADBD
PGProcter & Gamble CompanyDCD
RBARB Global, Inc.DCD
RBLXRoblox Corp. Class ADCD
SWSmurfit Westrock PLCDDD
SWKStanley Black & Decker, Inc.DDD
TWLOTwilio, Inc. Class ADCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CDWCDW CorporationFCD
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.FCD
ZGZillow Group, Inc. Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CLXClorox CompanyFDF
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.FDF
NTNXNutanix, Inc. Class AFCF
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.FCF

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

