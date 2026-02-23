Palantir Upgraded, Microsoft Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 126 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BSBR
|Banco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADR
|A
|B
|A
|BWXT
|BWX Technologies, Inc.
|A
|B
|A
|CASY
|Casey's General Stores, Inc.
|A
|C
|A
|CHRW
|C.H. Robinson Worldwide, Inc.
|A
|C
|A
|CLS
|Celestica Inc.
|A
|B
|A
|CNQ
|Canadian Natural Resources Limited
|A
|C
|A
|COHR
|Coherent Corp.
|A
|B
|A
|EA
|Electronic Arts Inc.
|A
|C
|A
|HTHT
|H World Group Limited Sponsored ADR
|A
|B
|A
|HWM
|Howmet Aerospace Inc.
|A
|B
|A
|IESC
|IES Holdings, Inc.
|A
|B
|A
|MOD
|Modine Manufacturing Company
|A
|C
|A
|NU
|Nu Holdings Ltd. Class A
|A
|B
|A
|PAC
|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMAT
|Applied Materials, Inc.
|A
|B
|B
|AMD
|Advanced Micro Devices, Inc.
|B
|B
|B
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|B
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|B
|BBIO
|BridgeBio Pharma, Inc.
|A
|B
|B
|BCS
|Barclays PLC Sponsored ADR
|A
|B
|B
|BUD
|Anheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADR
|A
|C
|B
|DUK
|Duke Energy Corporation
|A
|C
|B
|ED
|Consolidated Edison, Inc.
|A
|C
|B
|FE
|FirstEnergy Corp.
|A
|D
|B
|FTAI
|FTAI Aviation Ltd.
|A
|C
|B
|GILD
|Gilead Sciences, Inc.
|A
|C
|B
|HAS
|Hasbro, Inc.
|A
|B
|B
|O
|Realty Income Corporation
|A
|C
|B
|WPC
|W. P. Carey Inc.
|A
|B
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AEG
|Aegon Ltd. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|CCL
|Carnival Corporation
|B
|B
|B
|CLH
|Clean Harbors, Inc.
|B
|C
|B
|CVNA
|Carvana Co. Class A
|B
|A
|B
|EQT
|EQT Corporation
|B
|B
|B
|EWBC
|East West Bancorp, Inc.
|B
|C
|B
|FLS
|Flowserve Corporation
|B
|C
|B
|IRM
|Iron Mountain, Inc.
|B
|C
|B
|KEYS
|Keysight Technologies Inc
|B
|C
|B
|MS
|Morgan Stanley
|B
|B
|B
|PHG
|Koninklijke Philips N.V. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|PLTR
|Palantir Technologies Inc. Class A
|C
|A
|B
|PR
|Permian Resources Corporation Class A
|B
|D
|B
|QSR
|Restaurant Brands International, Inc.
|B
|C
|B
|RGA
|Reinsurance Group of America, Incorporated
|B
|B
|B
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|B
|C
|B
|STN
|Stantec Inc
|B
|B
|B
|THG
|Hanover Insurance Group, Inc.
|B
|B
|B
|TKO
|TKO Group Holdings, Inc. Class A
|B
|C
|B
|TRGP
|Targa Resources Corp.
|B
|C
|B
|WBS
|Webster Financial Corporation
|B
|B
|B
|WTFC
|Wintrust Financial Corporation
|B
|C
|B
|XPO
|XPO, Inc.
|B
|C
|B
|YUM
|Yum! Brands, Inc.
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABBV
|AbbVie, Inc.
|B
|C
|C
|AWK
|American Water Works Company, Inc.
|B
|C
|C
|CL
|Colgate-Palmolive Company
|B
|C
|C
|DVN
|Devon Energy Corporation
|B
|D
|C
|ETN
|Eaton Corp. Plc
|C
|C
|C
|FUTU
|Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A
|C
|B
|C
|GMAB
|Genmab A/S Sponsored ADR
|B
|D
|C
|HON
|Honeywell International Inc.
|B
|C
|C
|ITW
|Illinois Tool Works Inc.
|C
|C
|C
|KR
|Kroger Co.
|B
|D
|C
|LSCC
|Lattice Semiconductor Corporation
|C
|C
|C
|MCHP
|Microchip Technology Incorporated
|C
|B
|C
|MDB
|MongoDB, Inc. Class A
|C
|C
|C
|PCG
|PG&E Corporation
|B
|C
|C
|PSX
|Phillips 66
|C
|B
|C
|QGEN
|QIAGEN NV
|B
|C
|C
|REG
|Regency Centers Corporation
|C
|B
|C
|REGN
|Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
|C
|C
|C
|SJM
|J.M. Smucker Company
|C
|C
|C
|STT
|State Street Corporation
|B
|C
|C
|TXN
|Texas Instruments Incorporated
|C
|C
|C
|UBS
|UBS Group AG
|C
|C
|C
|VMC
|Vulcan Materials Company
|B
|D
|C
|WES
|Western Midstream Partners, LP
|C
|D
|C
|WM
|Waste Management, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ACM
|AECOM
|D
|C
|C
|APP
|AppLovin Corp. Class A
|D
|B
|C
|CBRE
|CBRE Group, Inc. Class A
|C
|C
|C
|CHWY
|Chewy, Inc. Class A
|D
|B
|C
|EW
|Edwards Lifesciences Corporation
|C
|C
|C
|GRAB
|Grab Holdings Limited Class A
|D
|B
|C
|GRMN
|Garmin Ltd.
|C
|B
|C
|ODFL
|Old Dominion Freight Line, Inc.
|C
|C
|C
|OMC
|Omnicom Group Inc
|C
|D
|C
|RDDT
|Reddit, Inc. Class A
|D
|B
|C
|SAIA
|Saia, Inc.
|C
|D
|C
|SE
|Sea Limited Sponsored ADR Class A
|D
|C
|C
|TEM
|Tempus AI, Inc. Class A
|D
|C
|C
|UAL
|United Airlines Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|WSM
|Williams-Sonoma, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMH
|American Homes 4 Rent Class A
|D
|C
|D
|BF.B
|Brown-Forman Corporation Class B
|D
|C
|D
|CMCSA
|Comcast Corporation Class A
|D
|D
|D
|DDOG
|Datadog, Inc. Class A
|D
|C
|D
|DHR
|Danaher Corporation
|D
|C
|D
|FNF
|Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group
|D
|D
|D
|GPC
|Genuine Parts Company
|C
|D
|D
|HPE
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|D
|C
|D
|IEX
|IDEX Corporation
|D
|C
|D
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|D
|C
|D
|JHX
|James Hardie Industries PLC
|D
|C
|D
|LYV
|Live Nation Entertainment, Inc.
|C
|D
|D
|MDLZ
|Mondelez International, Inc. Class A
|D
|D
|D
|MKC.V
|McCormick & Company, Incorporated
|D
|C
|D
|MSFT
|Microsoft Corporation
|D
|B
|D
|MTD
|Mettler-Toledo International Inc.
|D
|C
|D
|OKE
|ONEOK, Inc.
|D
|C
|D
|OKTA
|Okta, Inc. Class A
|D
|B
|D
|PG
|Procter & Gamble Company
|D
|C
|D
|RBA
|RB Global, Inc.
|D
|C
|D
|RBLX
|Roblox Corp. Class A
|D
|C
|D
|SW
|Smurfit Westrock PLC
|D
|D
|D
|SWK
|Stanley Black & Decker, Inc.
|D
|D
|D
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CDW
|CDW Corporation
|F
|C
|D
|MRSH
|Marsh & McLennan Companies, Inc.
|F
|C
|D
|ZG
|Zillow Group, Inc. Class A
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CLX
|Clorox Company
|F
|D
|F
|MAA
|Mid-America Apartment Communities, Inc.
|F
|D
|F
|NTNX
|Nutanix, Inc. Class A
|F
|C
|F
|SSNC
|SS&C Technologies Holdings, Inc.
|F
|C
|F
