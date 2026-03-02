An image of Louis Navellier
Alphabet Upgraded, United Airlines Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Mar 2, 2026, 10:22 am EST
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 142 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMATApplied Materials, Inc.ABA
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.ABA
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRACA
ATOAtmos Energy CorporationACA
BHPBHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 ShsABA
EXASExact Sciences CorporationACA
FNFabrinetACA
GOOGLAlphabet Inc. Class AABA
HASHasbro, Inc.ABA
HMYHarmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADRACA
KEYSKeysight Technologies IncABA
MGAMagna International Inc.ACA
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.ABA
RBCRBC Bearings IncorporatedACA
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRABB
BWXTBWX Technologies, Inc.ABB
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.ACB
CNQCanadian Natural Resources LimitedACB
DCIDonaldson Company, Inc.BCB
DLTRDollar Tree, Inc.ACB
EAElectronic Arts Inc.ACB
EIXEdison InternationalABB
EMAEmera IncorporatedACB
EMEEMCOR Group, Inc.ABB
GMGeneral Motors CompanyACB
HWMHowmet Aerospace Inc.ABB
INGING Groep N.V. Sponsored ADRABB
IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.ADB
MFGMizuho Financial Group Inc Sponsored ADRBBB
NUNu Holdings Ltd. Class ABBB
NXTNextpower Inc. Class AABB
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BACB
RTXRTX CorporationACB
VTRVentas, Inc.ABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.BCB
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCB
BPBP PLC Sponsored ADRBCB
CLColgate-Palmolive CompanyBCB
CNICanadian National Railway CompanyBCB
CTVACorteva IncBDB
ETNEaton Corp. PlcBCB
FUTUFutu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class ABBB
ILMNIllumina, Inc.BBB
IONQIonQ, Inc.BBB
LSCCLattice Semiconductor CorporationBCB
MCDMcDonald's CorporationBCB
MRNAModerna, Inc.BCB
NTRANatera, Inc.BCB
PEGPublic Service Enterprise Group IncBCB
QGENQIAGEN NVBCB
SJMJ.M. Smucker CompanyBCB
SRESempraACB
VMCVulcan Materials CompanyBDB
WMWaste Management, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACGLArch Capital Group Ltd.CBC
AFGAmerican Financial Group, Inc.CCC
ALLAllstate CorporationCBC
AMTAmerican Tower CorporationCCC
BMYBristol-Myers Squibb CompanyCBC
CCLCarnival CorporationCBC
CINFCincinnati Financial CorporationCBC
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.CCC
EWBCEast West Bancorp, Inc.CCC
FITBFifth Third BancorpCCC
GILGildan Activewear Inc.BCC
HDBHDFC Bank Limited Sponsored ADRCCC
HEIHEICO CorporationCCC
IRMIron Mountain, Inc.CCC
KEYKeyCorpCBC
MFCManulife Financial CorporationCCC
MSMorgan StanleyCBC
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRBCC
PLDPrologis, Inc.CCC
PNCPNC Financial Services Group, Inc.CBC
RFRegions Financial CorporationCCC
RGAReinsurance Group of America, IncorporatedCBC
STNStantec IncCCC
TAT&T IncCCC
TTTrane Technologies plcBCC
USBU.S. BancorpCCC
WBSWebster Financial CorporationCBC
WRBW. R. Berkley CorporationBCC
YUMYum! Brands, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AXONAxon Enterprise IncCCC
SYKStryker CorporationDCC
CEGConstellation Energy CorporationCCC
PODDInsulet CorporationDCC
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.DBC
IQVIQVIA Holdings IncDCC
PGProcter & Gamble CompanyCCC
LYVLive Nation Entertainment, Inc.CDC
DELLDell Technologies, Inc. Class CCCC
EOGEOG Resources, Inc.CDC
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ADBC
NFLXNetflix, Inc.DBC
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneDBC
RBLXRoblox Corp. Class ACCC
MDLZMondelez International, Inc. Class ACCC
RBRKRubrik, Inc. Class ADBC
CNCCentene CorporationCDC
SMCISuper Micro Computer, Inc.DBC
HRLHormel Foods CorporationDCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACMAECOMDCD
AIGAmerican International Group, Inc.DCD
AXPAmerican Express CompanyDCD
BLKBlackRock, Inc.DCD
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. Class BDCD
CBRECBRE Group, Inc. Class ADCD
CHDChurch & Dwight Co., Inc.DCD
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ADCD
EGEverest Group, Ltd.DCD
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDCD
LENLennar Corporation Class ADDD
MMM3M CompanyDCD
PAGPenske Automotive Group, Inc.DCD
SESea Limited Sponsored ADR Class ADCD
SHWSherwin-Williams CompanyDCD
SNPSSynopsys, Inc.DCD
SOLVSolventum CorporationDCD
SYFSynchrony FinancialDCD
TDGTransDigm Group IncorporatedDDD
TFCTruist Financial CorporationDCD
UALUnited Airlines Holdings, Inc.DCD
UPSUnited Parcel Service, Inc. Class BDCD
VICIVICI Properties IncDCD
WFCWells Fargo & CompanyDCD
WSMWilliams-Sonoma, Inc.DCD
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class ADCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
FISFidelity National Information Services, Inc.FCD
MSTRStrategy Inc Class AFDD
NTNXNutanix, Inc. Class AFBD
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.FCD
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARESAres Management CorporationFCF
EQHEquitable Holdings, Inc.FDF
ERIEErie Indemnity Company Class AFDF
ESSEssex Property Trust, Inc.FDF
KKRKKR & Co IncFCF
NVONovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BFCF
ZGZillow Group, Inc. Class AFCF

