Alphabet Upgraded, United Airlines Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 142 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMAT
|Applied Materials, Inc.
|A
|B
|A
|AMD
|Advanced Micro Devices, Inc.
|A
|B
|A
|ASML
|ASML Holding NV Sponsored ADR
|A
|C
|A
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|A
|BHP
|BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs
|A
|B
|A
|EXAS
|Exact Sciences Corporation
|A
|C
|A
|FN
|Fabrinet
|A
|C
|A
|GOOGL
|Alphabet Inc. Class A
|A
|B
|A
|HAS
|Hasbro, Inc.
|A
|B
|A
|HMY
|Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|KEYS
|Keysight Technologies Inc
|A
|B
|A
|MGA
|Magna International Inc.
|A
|C
|A
|MTSI
|MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
|A
|B
|A
|RBC
|RBC Bearings Incorporated
|A
|C
|A
|TSM
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BSBR
|Banco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADR
|A
|B
|B
|BWXT
|BWX Technologies, Inc.
|A
|B
|B
|CHRW
|C.H. Robinson Worldwide, Inc.
|A
|C
|B
|CNQ
|Canadian Natural Resources Limited
|A
|C
|B
|DCI
|Donaldson Company, Inc.
|B
|C
|B
|DLTR
|Dollar Tree, Inc.
|A
|C
|B
|EA
|Electronic Arts Inc.
|A
|C
|B
|EIX
|Edison International
|A
|B
|B
|EMA
|Emera Incorporated
|A
|C
|B
|EME
|EMCOR Group, Inc.
|A
|B
|B
|GM
|General Motors Company
|A
|C
|B
|HWM
|Howmet Aerospace Inc.
|A
|B
|B
|ING
|ING Groep N.V. Sponsored ADR
|A
|B
|B
|IONS
|Ionis Pharmaceuticals, Inc.
|A
|D
|B
|MFG
|Mizuho Financial Group Inc Sponsored ADR
|B
|B
|B
|NU
|Nu Holdings Ltd. Class A
|B
|B
|B
|NXT
|Nextpower Inc. Class A
|A
|B
|B
|PAC
|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B
|A
|C
|B
|RTX
|RTX Corporation
|A
|C
|B
|VTR
|Ventas, Inc.
|A
|B
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABBV
|AbbVie, Inc.
|B
|C
|B
|AWK
|American Water Works Company, Inc.
|B
|C
|B
|BP
|BP PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
|CL
|Colgate-Palmolive Company
|B
|C
|B
|CNI
|Canadian National Railway Company
|B
|C
|B
|CTVA
|Corteva Inc
|B
|D
|B
|ETN
|Eaton Corp. Plc
|B
|C
|B
|FUTU
|Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A
|B
|B
|B
|ILMN
|Illumina, Inc.
|B
|B
|B
|IONQ
|IonQ, Inc.
|B
|B
|B
|LSCC
|Lattice Semiconductor Corporation
|B
|C
|B
|MCD
|McDonald's Corporation
|B
|C
|B
|MRNA
|Moderna, Inc.
|B
|C
|B
|NTRA
|Natera, Inc.
|B
|C
|B
|PEG
|Public Service Enterprise Group Inc
|B
|C
|B
|QGEN
|QIAGEN NV
|B
|C
|B
|SJM
|J.M. Smucker Company
|B
|C
|B
|SRE
|Sempra
|A
|C
|B
|VMC
|Vulcan Materials Company
|B
|D
|B
|WM
|Waste Management, Inc.
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ACGL
|Arch Capital Group Ltd.
|C
|B
|C
|AFG
|American Financial Group, Inc.
|C
|C
|C
|ALL
|Allstate Corporation
|C
|B
|C
|AMT
|American Tower Corporation
|C
|C
|C
|BMY
|Bristol-Myers Squibb Company
|C
|B
|C
|CCL
|Carnival Corporation
|C
|B
|C
|CINF
|Cincinnati Financial Corporation
|C
|B
|C
|ELS
|Equity LifeStyle Properties, Inc.
|C
|C
|C
|EWBC
|East West Bancorp, Inc.
|C
|C
|C
|FITB
|Fifth Third Bancorp
|C
|C
|C
|GIL
|Gildan Activewear Inc.
|B
|C
|C
|HDB
|HDFC Bank Limited Sponsored ADR
|C
|C
|C
|HEI
|HEICO Corporation
|C
|C
|C
|IRM
|Iron Mountain, Inc.
|C
|C
|C
|KEY
|KeyCorp
|C
|B
|C
|MFC
|Manulife Financial Corporation
|C
|C
|C
|MS
|Morgan Stanley
|C
|B
|C
|ONC
|BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR
|B
|C
|C
|PLD
|Prologis, Inc.
|C
|C
|C
|PNC
|PNC Financial Services Group, Inc.
|C
|B
|C
|RF
|Regions Financial Corporation
|C
|C
|C
|RGA
|Reinsurance Group of America, Incorporated
|C
|B
|C
|STN
|Stantec Inc
|C
|C
|C
|T
|AT&T Inc
|C
|C
|C
|TT
|Trane Technologies plc
|B
|C
|C
|USB
|U.S. Bancorp
|C
|C
|C
|WBS
|Webster Financial Corporation
|C
|B
|C
|WRB
|W. R. Berkley Corporation
|B
|C
|C
|YUM
|Yum! Brands, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AXON
|Axon Enterprise Inc
|C
|C
|C
|SYK
|Stryker Corporation
|D
|C
|C
|CEG
|Constellation Energy Corporation
|C
|C
|C
|PODD
|Insulet Corporation
|D
|C
|C
|TTWO
|Take-Two Interactive Software, Inc.
|D
|B
|C
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|D
|C
|C
|PG
|Procter & Gamble Company
|C
|C
|C
|LYV
|Live Nation Entertainment, Inc.
|C
|D
|C
|DELL
|Dell Technologies, Inc. Class C
|C
|C
|C
|EOG
|EOG Resources, Inc.
|C
|D
|C
|PDD
|PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
|D
|B
|C
|NFLX
|Netflix, Inc.
|D
|B
|C
|FWONK
|Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One
|D
|B
|C
|RBLX
|Roblox Corp. Class A
|C
|C
|C
|MDLZ
|Mondelez International, Inc. Class A
|C
|C
|C
|RBRK
|Rubrik, Inc. Class A
|D
|B
|C
|CNC
|Centene Corporation
|C
|D
|C
|SMCI
|Super Micro Computer, Inc.
|D
|B
|C
|HRL
|Hormel Foods Corporation
|D
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ACM
|AECOM
|D
|C
|D
|AIG
|American International Group, Inc.
|D
|C
|D
|AXP
|American Express Company
|D
|C
|D
|BLK
|BlackRock, Inc.
|D
|C
|D
|BRK.B
|Berkshire Hathaway Inc. Class B
|D
|C
|D
|CBRE
|CBRE Group, Inc. Class A
|D
|C
|D
|CHD
|Church & Dwight Co., Inc.
|D
|C
|D
|CRWD
|CrowdStrike Holdings, Inc. Class A
|D
|C
|D
|EG
|Everest Group, Ltd.
|D
|C
|D
|HBAN
|Huntington Bancshares Incorporated
|D
|C
|D
|LEN
|Lennar Corporation Class A
|D
|D
|D
|MMM
|3M Company
|D
|C
|D
|PAG
|Penske Automotive Group, Inc.
|D
|C
|D
|SE
|Sea Limited Sponsored ADR Class A
|D
|C
|D
|SHW
|Sherwin-Williams Company
|D
|C
|D
|SNPS
|Synopsys, Inc.
|D
|C
|D
|SOLV
|Solventum Corporation
|D
|C
|D
|SYF
|Synchrony Financial
|D
|C
|D
|TDG
|TransDigm Group Incorporated
|D
|D
|D
|TFC
|Truist Financial Corporation
|D
|C
|D
|UAL
|United Airlines Holdings, Inc.
|D
|C
|D
|UPS
|United Parcel Service, Inc. Class B
|D
|C
|D
|VICI
|VICI Properties Inc
|D
|C
|D
|WFC
|Wells Fargo & Company
|D
|C
|D
|WSM
|Williams-Sonoma, Inc.
|D
|C
|D
|XPEV
|XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|FIS
|Fidelity National Information Services, Inc.
|F
|C
|D
|MSTR
|Strategy Inc Class A
|F
|D
|D
|NTNX
|Nutanix, Inc. Class A
|F
|B
|D
|SSNC
|SS&C Technologies Holdings, Inc.
|F
|C
|D
|VRSK
|Verisk Analytics, Inc.
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ARES
|Ares Management Corporation
|F
|C
|F
|EQH
|Equitable Holdings, Inc.
|F
|D
|F
|ERIE
|Erie Indemnity Company Class A
|F
|D
|F
|ESS
|Essex Property Trust, Inc.
|F
|D
|F
|KKR
|KKR & Co Inc
|F
|C
|F
|NVO
|Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B
|F
|C
|F
|ZG
|Zillow Group, Inc. Class A
|F
|C
|F
