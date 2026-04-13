Marriott Upgraded, Palantir Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 63 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ELAN
|Elanco Animal Health, Inc.
|A
|C
|A
|MOD
|Modine Manufacturing Company
|A
|C
|A
|NOK
|Nokia Oyj Sponsored ADR
|A
|C
|A
|RBC
|RBC Bearings Incorporated
|A
|C
|A
|RRC
|Range Resources Corporation
|A
|B
|A
|SQM
|Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series B
|A
|C
|A
|UTHR
|United Therapeutics Corporation
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CTRA
|Coterra Energy Inc.
|A
|C
|B
|INSM
|Insmed Incorporated
|A
|C
|B
|JBL
|Jabil Inc.
|A
|B
|B
|RGC
|Regencell Bioscience Holdings Ltd.
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ANET
|Arista Networks, Inc.
|B
|B
|B
|EGP
|EastGroup Properties, Inc.
|B
|C
|B
|ETN
|Eaton Corp. Plc
|B
|C
|B
|FITB
|Fifth Third Bancorp
|B
|C
|B
|IHG
|InterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
|MAR
|Marriott International, Inc. Class A
|B
|D
|B
|MFC
|Manulife Financial Corporation
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CACI
|CACI International Inc Class A
|C
|C
|C
|DOW
|Dow, Inc.
|B
|C
|C
|DRS
|Leonardo DRS, Inc.
|C
|B
|C
|GMED
|Globus Medical Inc Class A
|C
|B
|C
|IBKR
|Interactive Brokers Group, Inc. Class A
|C
|B
|C
|NRG
|NRG Energy, Inc.
|C
|C
|C
|NTRA
|Natera, Inc.
|C
|C
|C
|NVDA
|NVIDIA Corporation
|C
|B
|C
|PLTR
|Palantir Technologies Inc. Class A
|C
|A
|C
|REGN
|Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
|B
|C
|C
|TGT
|Target Corporation
|B
|C
|C
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|C
|C
|C
|VZ
|Verizon Communications Inc.
|B
|C
|C
|WM
|Waste Management, Inc.
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BABA
|Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR
|C
|D
|C
|EHC
|Encompass Health Corporation
|D
|C
|C
|HEI
|HEICO Corporation
|D
|C
|C
|IR
|Ingersoll Rand Inc.
|D
|C
|C
|PSKY
|Paramount Skydance Corporation Class B
|C
|D
|C
|UL
|Unilever PLC Sponsored ADR
|D
|C
|C
|WY
|Weyerhaeuser Company
|D
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALGN
|Align Technology, Inc.
|D
|B
|D
|CDNS
|Cadence Design Systems, Inc.
|D
|C
|D
|CG
|Carlyle Group Inc
|D
|C
|D
|CRH
|CRH public limited company
|D
|C
|D
|EW
|Edwards Lifesciences Corporation
|D
|C
|D
|EXEL
|Exelixis, Inc.
|D
|B
|D
|IBM
|International Business Machines Corporation
|D
|B
|D
|IOT
|Samsara, Inc. Class A
|D
|B
|D
|JKHY
|Jack Henry & Associates, Inc.
|D
|C
|D
|LDOS
|Leidos Holdings, Inc.
|D
|C
|D
|LPLA
|LPL Financial Holdings Inc.
|D
|C
|D
|NWS
|News Corporation Class B
|D
|C
|D
|RKT
|Rocket Companies, Inc. Class A
|D
|C
|D
|SMMT
|Summit Therapeutics Inc
|D
|D
|D
|WRB
|W. R. Berkley Corporation
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|F
|C
|D
|KHC
|Kraft Heinz Company
|F
|D
|D
|WSO
|Watsco, Inc.
|F
|D
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CTAS
|Cintas Corporation
|F
|C
|F
|DPZ
|Domino's Pizza, Inc.
|F
|C
|F
|EFX
|Equifax Inc.
|F
|C
|F
|HRL
|Hormel Foods Corporation
|F
|C
|F
|PYPL
|PayPal Holdings, Inc.
|F
|C
|F
|TRI
|Thomson Reuters Corporation
|F
|C
|F
