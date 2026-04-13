By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Apr 13, 2026, 4:08 pm EDT
Marriott Upgraded, Palantir Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 63 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ELANElanco Animal Health, Inc.ACA
MODModine Manufacturing CompanyACA
NOKNokia Oyj Sponsored ADRACA
RBCRBC Bearings IncorporatedACA
RRCRange Resources CorporationABA
SQMSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series BACA
UTHRUnited Therapeutics CorporationACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CTRACoterra Energy Inc.ACB
INSMInsmed IncorporatedACB
JBLJabil Inc.ABB
RGCRegencell Bioscience Holdings Ltd.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ANETArista Networks, Inc.BBB
EGPEastGroup Properties, Inc.BCB
ETNEaton Corp. PlcBCB
FITBFifth Third BancorpBCB
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRBCB
MARMarriott International, Inc. Class ABDB
MFCManulife Financial CorporationBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CACICACI International Inc Class ACCC
DOWDow, Inc.BCC
DRSLeonardo DRS, Inc.CBC
GMEDGlobus Medical Inc Class ACBC
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class ACBC
NRGNRG Energy, Inc.CCC
NTRANatera, Inc.CCC
NVDANVIDIA CorporationCBC
PLTRPalantir Technologies Inc. Class ACAC
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.BCC
TGTTarget CorporationBCC
TWLOTwilio, Inc. Class ACCC
VZVerizon Communications Inc.BCC
WMWaste Management, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRCDC
EHCEncompass Health CorporationDCC
HEIHEICO CorporationDCC
IRIngersoll Rand Inc.DCC
PSKYParamount Skydance Corporation Class BCDC
ULUnilever PLC Sponsored ADRDCC
WYWeyerhaeuser CompanyDCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALGNAlign Technology, Inc.DBD
CDNSCadence Design Systems, Inc.DCD
CGCarlyle Group IncDCD
CRHCRH public limited companyDCD
EWEdwards Lifesciences CorporationDCD
EXELExelixis, Inc.DBD
IBMInternational Business Machines CorporationDBD
IOTSamsara, Inc. Class ADBD
JKHYJack Henry & Associates, Inc.DCD
LDOSLeidos Holdings, Inc.DCD
LPLALPL Financial Holdings Inc.DCD
NWSNews Corporation Class BDCD
RKTRocket Companies, Inc. Class ADCD
SMMTSummit Therapeutics IncDDD
WRBW. R. Berkley CorporationDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRFCD
KHCKraft Heinz CompanyFDD
WSOWatsco, Inc.FDD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CTASCintas CorporationFCF
DPZDomino's Pizza, Inc.FCF
EFXEquifax Inc.FCF
HRLHormel Foods CorporationFCF
PYPLPayPal Holdings, Inc.FCF
TRIThomson Reuters CorporationFCF

