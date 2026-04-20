Taiwan Semiconductor Upgraded, Eli Lilly Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 87 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AMAT
|Applied Materials, Inc.
|A
|B
|A
|AMD
|Advanced Micro Devices, Inc.
|A
|B
|A
|FTAI
|FTAI Aviation Ltd.
|A
|C
|A
|RGC
|Regencell Bioscience Holdings Ltd.
|A
|C
|A
|TSM
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
|A
|B
|A
|VALE
|Vale S.A. Sponsored ADR
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|B
|ERIC
|Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B
|B
|C
|B
|HAL
|Halliburton Company
|A
|C
|B
|KMI
|Kinder Morgan Inc Class P
|A
|B
|B
|KRMN
|Karman Holdings Inc.
|B
|B
|B
|NTR
|Nutrien Ltd.
|A
|C
|B
|PAA
|Plains All American Pipeline, L.P.
|A
|C
|B
|RCI
|Rogers Communications Inc. Class B
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABBV
|AbbVie, Inc.
|B
|C
|B
|AES
|AES Corporation
|B
|C
|B
|AS
|Amer Sports, Inc.
|B
|B
|B
|BMNR
|BitMine Immersion Technologies Inc
|B
|D
|B
|CHT
|Chunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADR
|B
|C
|B
|CVS
|CVS Health Corporation
|B
|B
|B
|GFS
|GlobalFoundries Inc.
|B
|C
|B
|H
|Hyatt Hotels Corporation Class A
|B
|C
|B
|IBKR
|Interactive Brokers Group, Inc. Class A
|B
|B
|B
|ILMN
|Illumina, Inc.
|B
|B
|B
|LUV
|Southwest Airlines Co.
|B
|C
|B
|MCHP
|Microchip Technology Incorporated
|B
|B
|B
|MLI
|Mueller Industries, Inc.
|B
|C
|B
|NTRA
|Natera, Inc.
|B
|C
|B
|NVDA
|NVIDIA Corporation
|B
|B
|B
|OKLO
|Oklo Inc. Class A
|B
|D
|B
|ON
|ON Semiconductor Corporation
|B
|C
|B
|REGN
|Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
|B
|C
|B
|TWLO
|Twilio, Inc. Class A
|B
|C
|B
|YUMC
|Yum China Holdings, Inc.
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BCS
|Barclays PLC Sponsored ADR
|C
|B
|C
|CQP
|Cheniere Energy Partners, L.P.
|C
|B
|C
|EGP
|EastGroup Properties, Inc.
|B
|C
|C
|EVR
|Evercore Inc. Class A
|C
|B
|C
|EWBC
|East West Bancorp, Inc.
|C
|C
|C
|EXC
|Exelon Corporation
|B
|C
|C
|FITB
|Fifth Third Bancorp
|C
|C
|C
|FMX
|Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B
|C
|C
|C
|KO
|Coca-Cola Company
|C
|C
|C
|LLY
|Eli Lilly and Company
|C
|B
|C
|MFC
|Manulife Financial Corporation
|C
|C
|C
|NWG
|NatWest Group Plc Sponsored ADR
|C
|B
|C
|OKE
|ONEOK, Inc.
|B
|C
|C
|PAC
|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B
|B
|C
|C
|REG
|Regency Centers Corporation
|C
|B
|C
|RYAAY
|Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR
|B
|D
|C
|TLK
|PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B
|B
|C
|C
|TRV
|Travelers Companies, Inc.
|C
|B
|C
|USB
|U.S. Bancorp
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CDNS
|Cadence Design Systems, Inc.
|D
|C
|C
|CG
|Carlyle Group Inc
|D
|C
|C
|CRH
|CRH public limited company
|D
|C
|C
|IBM
|International Business Machines Corporation
|D
|B
|C
|JKHY
|Jack Henry & Associates, Inc.
|D
|C
|C
|OMC
|Omnicom Group Inc
|C
|D
|C
|ORLY
|O'Reilly Automotive, Inc.
|C
|D
|C
|SNA
|Snap-on Incorporated
|C
|C
|C
|TMO
|Thermo Fisher Scientific Inc.
|C
|C
|C
|WSM
|Williams-Sonoma, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AFG
|American Financial Group, Inc.
|D
|C
|D
|APTV
|Aptiv PLC
|D
|C
|D
|BBY
|Best Buy Co., Inc.
|D
|B
|D
|COST
|Costco Wholesale Corporation
|D
|C
|D
|DOC
|Healthpeak Properties, Inc.
|D
|B
|D
|EHC
|Encompass Health Corporation
|D
|C
|D
|F
|Ford Motor Company
|C
|D
|D
|FCNCA
|First Citizens BancShares, Inc. Class A
|D
|C
|D
|FWONK
|Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One
|D
|C
|D
|GGG
|Graco Inc.
|D
|C
|D
|HBAN
|Huntington Bancshares Incorporated
|D
|C
|D
|TW
|Tradeweb Markets, Inc. Class A
|D
|B
|D
|UL
|Unilever PLC Sponsored ADR
|D
|C
|D
|WFC
|Wells Fargo & Company
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BEKE
|KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A
|F
|D
|D
|CNC
|Centene Corporation
|D
|D
|D
|EFX
|Equifax Inc.
|F
|C
|D
|PYPL
|PayPal Holdings, Inc.
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABT
|Abbott Laboratories
|F
|C
|F
|ALC
|Alcon AG
|F
|C
|F
|CDW
|CDW Corporation
|F
|C
|F
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|F
|C
|F
|KHC
|Kraft Heinz Company
|F
|D
|F
|KMB
|Kimberly-Clark Corporation
|F
|C
|F
