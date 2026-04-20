By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Apr 20, 2026, 3:25 pm EDT
Taiwan Semiconductor Upgraded, Eli Lilly Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 87 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMATApplied Materials, Inc.ABA
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.ABA
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACA
RGCRegencell Bioscience Holdings Ltd.ACA
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRABA
VALEVale S.A. Sponsored ADRACA

Downgraded: Very Strong to Strong

ATOAtmos Energy CorporationACB
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BBCB
HALHalliburton CompanyACB
KMIKinder Morgan Inc Class PABB
KRMNKarman Holdings Inc.BBB
NTRNutrien Ltd.ACB
PAAPlains All American Pipeline, L.P.ACB
RCIRogers Communications Inc. Class BACB

Upgraded: Neutral to Strong

ABBVAbbVie, Inc.BCB
AESAES CorporationBCB
ASAmer Sports, Inc.BBB
BMNRBitMine Immersion Technologies IncBDB
CHTChunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADRBCB
CVSCVS Health CorporationBBB
GFSGlobalFoundries Inc.BCB
HHyatt Hotels Corporation Class ABCB
IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class ABBB
ILMNIllumina, Inc.BBB
LUVSouthwest Airlines Co.BCB
MCHPMicrochip Technology IncorporatedBBB
MLIMueller Industries, Inc.BCB
NTRANatera, Inc.BCB
NVDANVIDIA CorporationBBB
OKLOOklo Inc. Class ABDB
ONON Semiconductor CorporationBCB
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.BCB
TWLOTwilio, Inc. Class ABCB
YUMCYum China Holdings, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

BCSBarclays PLC Sponsored ADRCBC
CQPCheniere Energy Partners, L.P.CBC
EGPEastGroup Properties, Inc.BCC
EVREvercore Inc. Class ACBC
EWBCEast West Bancorp, Inc.CCC
EXCExelon CorporationBCC
FITBFifth Third BancorpCCC
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BCCC
KOCoca-Cola CompanyCCC
LLYEli Lilly and CompanyCBC
MFCManulife Financial CorporationCCC
NWGNatWest Group Plc Sponsored ADRCBC
OKEONEOK, Inc.BCC
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BBCC
REGRegency Centers CorporationCBC
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRBDC
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BBCC
TRVTravelers Companies, Inc.CBC
USBU.S. BancorpCCC

Upgraded: Weak to Neutral

CDNSCadence Design Systems, Inc.DCC
CGCarlyle Group IncDCC
CRHCRH public limited companyDCC
IBMInternational Business Machines CorporationDBC
JKHYJack Henry & Associates, Inc.DCC
OMCOmnicom Group IncCDC
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.CDC
SNASnap-on IncorporatedCCC
TMOThermo Fisher Scientific Inc.CCC
WSMWilliams-Sonoma, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

AFGAmerican Financial Group, Inc.DCD
APTVAptiv PLCDCD
BBYBest Buy Co., Inc.DBD
COSTCostco Wholesale CorporationDCD
DOCHealthpeak Properties, Inc.DBD
EHCEncompass Health CorporationDCD
FFord Motor CompanyCDD
FCNCAFirst Citizens BancShares, Inc. Class ADCD
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneDCD
GGGGraco Inc.DCD
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDCD
TWTradeweb Markets, Inc. Class ADBD
ULUnilever PLC Sponsored ADRDCD
WFCWells Fargo & CompanyDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class AFDD
CNCCentene CorporationDDD
EFXEquifax Inc.FCD
PYPLPayPal Holdings, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

ABTAbbott LaboratoriesFCF
ALCAlcon AGFCF
CDWCDW CorporationFCF
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRFCF
KHCKraft Heinz CompanyFDF
KMBKimberly-Clark CorporationFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

