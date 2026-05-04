Reddit Upgraded, Spotify Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 123 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor May 4, 2026, 10:47 am EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 123 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMAntero Midstream Corp.ACA
DARDarling Ingredients IncABA
ETEnergy Transfer LPACA
ETREntergy CorporationACA
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACA
GOOGLAlphabet Inc. Class AABA
IMOImperial Oil LimitedACA
PAAPlains All American Pipeline, L.P.ACA
POWLPowell Industries, Inc.ABA
RIORio Tinto plc Sponsored ADRACA
SANMSanmina CorporationABA
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRABA
TTETotalEnergies SEABA
VTRVentas, Inc.ACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEMAgnico Eagle Mines LimitedABB
APGAPi Group CorporationACB
ATIATI Inc.ABB
AUAnglogold Ashanti PLCACB
EQTEQT CorporationBBB
KLACKLA CorporationACB
RGCRegencell Bioscience Holdings Ltd.ACB
VIVTelefonica Brasil SA Sponsored ADRABB
WPMWheaton Precious Metals CorpBBB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BENFranklin Resources, Inc.BBB
DDOGDatadog, Inc. Class ABCB
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BBBB
GDGeneral Dynamics CorporationBCB
ILMNIllumina, Inc.BCB
LINLinde plcBCB
LLYEli Lilly and CompanyCBB
LMTLockheed Martin CorporationBCB
NTRANatera, Inc.BCB
ORealty Income CorporationBCB
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRBCB
RDDTReddit, Inc. Class ACBB
ROKURoku, Inc. Class ABBB
TFIITFI International Inc.BCB
TXTTextron Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BDC
BALLBall CorporationCCC
BCHBanco de Chile Sponsored ADRBCC
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.BDC
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRCBC
CEGConstellation Energy CorporationBDC
CHTChunghwa Telecom Co., Ltd Sponsored ADRCCC
CINFCincinnati Financial CorporationCBC
CVNACarvana Co. Class ACBC
DLRDigital Realty Trust, Inc.CBC
DLTRDollar Tree, Inc.CBC
DOVDover CorporationCCC
EXCExelon CorporationBCC
FUTUFutu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class ACBC
HLTHilton Worldwide Holdings Inc.BCC
IHGInterContinental Hotels Group PLC Sponsored ADRCCC
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class ABDC
MARMarriott International, Inc. Class ABDC
ONTOOnto Innovation, Inc.BDC
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.CCC
RGLDRoyal Gold, Inc.BCC
SPGSimon Property Group, Inc.CBC
TRVTravelers Companies, Inc.CBC
WMWaste Management, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFRMAffirm Holdings, Inc. Class ADBC
AXPAmerican Express CompanyDCC
BLKBlackRock, Inc.DCC
CNCCentene CorporationCBC
EGEverest Group, Ltd.DCC
FFord Motor CompanyDBC
IEXIDEX CorporationCCC
MDLZMondelez International, Inc. Class ADCC
OMCOmnicom Group IncCCC
PAGPenske Automotive Group, Inc.CCC
PSAPublic StorageDCC
PSKYParamount Skydance Corporation Class BCDC
PSOPearson PLC Sponsored ADRDCC
QCOMQUALCOMM IncorporatedCBC
RCLRoyal Caribbean GroupDCC
SBUXStarbucks CorporationCBC
TROWT. Rowe Price Group, Inc.CCC
ULUnilever PLC Sponsored ADRDCC
UNHUnitedHealth Group IncorporatedCCC
UNMUnum GroupDCC
XYZBlock, Inc. Class ACCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLEAllegion Public Limited CompanyDCD
APTVAptiv PLCDCD
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftDCD
DHID.R. Horton, Inc.DCD
ECLEcolab Inc.DCD
FTVFortive Corp.DCD
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDCD
HLNHaleon PLC Sponsored ADRDCD
HOODRobinhood Markets, Inc. Class ADCD
ICEIntercontinental Exchange, Inc.DBD
MSCIMSCI Inc. Class ADCD
PFGCPerformance Food Group CoDCD
PHGKoninklijke Philips N.V. Sponsored ADRDBD
PHMPulteGroup, Inc.DDD
SPOTSpotify Technology SAFBD
SUISun Communities, Inc.DDD
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporatedDCD
WYWeyerhaeuser CompanyDBD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AVBAvalonBay Communities, Inc.FCD
CRBGCorebridge Financial, Inc.FCD
CSGPCoStar Group, Inc.FBD
DEODiageo plc Sponsored ADRFCD
FICOFair Isaac CorporationFCD
KHCKraft Heinz CompanyFDD
PAYXPaychex, Inc.FCD
TEAMAtlassian Corp Class AFBD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.FCF
CDWCDW CorporationFCF
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.FCF
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Class AFCF
EQREquity ResidentialFDF
GDDYGoDaddy, Inc. Class AFCF
GPNGlobal Payments Inc.FDF
HDHome Depot, Inc.FCF
MKLMarkel Group Inc.FDF
NOWServiceNow, Inc.FCF
NVRNVR, Inc.FDF
PGRProgressive CorporationFCF
SYKStryker CorporationFCF
UBERUber Technologies, Inc.FCF

