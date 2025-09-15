Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 93 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Buy to Strong Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BABA
|Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR
|A
|C
|A
|COR
|Cencora, Inc.
|A
|B
|A
|FTI
|TechnipFMC plc
|A
|B
|A
|HWM
|Howmet Aerospace Inc.
|A
|B
|A
|PSKY
|Paramount Skydance Corporation Class B
|A
|B
|A
|RYAAY
|Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR
|A
|B
|A
|SBS
|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR
|A
|B
|A
|STN
|Stantec Inc
|A
|C
|A
|TKO
|TKO Group Holdings, Inc. Class A
|A
|C
|A
|VIK
|Viking Holdings Ltd
|A
|C
|A
|YMM
|Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR
|A
|B
|A
Downgraded: Strong Buy to Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ATO
|Atmos Energy Corporation
|A
|C
|B
|DG
|Dollar General Corporation
|A
|C
|B
|DLTR
|Dollar Tree, Inc.
|A
|C
|B
|EBAY
|eBay Inc.
|A
|B
|B
|GE
|GE Aerospace
|B
|B
|B
|GWRE
|Guidewire Software, Inc.
|B
|B
|B
|NFLX
|Netflix, Inc.
|A
|B
|B
|SGI
|Somnigroup International Inc.
|A
|C
|B
|SHOP
|Shopify, Inc. Class A
|B
|B
|B
Upgraded: Hold to Buy
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ALLY
|Ally Financial Inc
|B
|B
|B
|BAC
|Bank of America Corp
|B
|C
|B
|BLK
|BlackRock, Inc.
|B
|C
|B
|BP
|BP PLC Sponsored ADR
|B
|C
|B
|CFG
|Citizens Financial Group, Inc.
|B
|C
|B
|D
|Dominion Energy Inc
|B
|C
|B
|EMR
|Emerson Electric Co.
|B
|C
|B
|GMAB
|Genmab A/S Sponsored ADR
|C
|B
|B
|GME
|GameStop Corp. Class A
|B
|A
|B
|HIG
|Hartford Insurance Group, Inc.
|B
|B
|B
|HPE
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|B
|C
|B
|IVZ
|Invesco Ltd.
|B
|C
|B
|LDOS
|Leidos Holdings, Inc.
|B
|B
|B
|NTNX
|Nutanix, Inc. Class A
|B
|C
|B
|SF
|Stifel Financial Corp
|B
|C
|B
|SHG
|Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|UTHR
|United Therapeutics Corporation
|B
|C
|B
Downgraded: Buy to Hold
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ACI
|Albertsons Companies, Inc. Class A
|B
|C
|C
|ADSK
|Autodesk, Inc.
|C
|B
|C
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|C
|C
|C
|CHWY
|Chewy, Inc. Class A
|C
|C
|C
|CMS
|CMS Energy Corporation
|B
|C
|C
|CQP
|Cheniere Energy Partners, L.P.
|C
|C
|C
|DOCU
|DocuSign, Inc.
|B
|C
|C
|FERG
|Ferguson Enterprises Inc.
|C
|C
|C
|FLUT
|Flutter Entertainment Plc
|C
|C
|C
|IBN
|ICICI Bank Limited Sponsored ADR
|C
|C
|C
|MSFT
|Microsoft Corporation
|C
|C
|C
|NIO
|NIO Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|B
|C
|PINS
|Pinterest, Inc. Class A
|C
|B
|C
|SAP
|SAP SE Sponsored ADR
|C
|B
|C
|SO
|Southern Company
|B
|C
|C
|THC
|Tenet Healthcare Corporation
|C
|B
|C
|UL
|Unilever PLC Sponsored ADR
|C
|C
|C
|V
|Visa Inc. Class A
|C
|C
|C
|VZ
|Verizon Communications Inc.
|C
|C
|C
|WTRG
|Essential Utilities, Inc.
|C
|B
|C
Upgraded: Sell to Hold
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APO
|Apollo Global Management Inc
|C
|C
|C
|EOG
|EOG Resources, Inc.
|C
|C
|C
|JEF
|Jefferies Financial Group Inc.
|C
|D
|C
|LIN
|Linde plc
|C
|C
|C
|LLY
|Eli Lilly and Company
|D
|B
|C
|MCO
|Moody's Corporation
|D
|C
|C
|MPC
|Marathon Petroleum Corporation
|C
|C
|C
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|D
|B
|C
|RTO
|Rentokil Initial plc Sponsored ADR
|D
|C
|C
|SRE
|Sempra
|C
|D
|C
|XOM
|Exxon Mobil Corporation
|C
|C
|C
Downgraded: Hold to Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|D
|B
|D
|CTAS
|Cintas Corporation
|D
|C
|D
|DHI
|D.R. Horton, Inc.
|D
|C
|D
|IP
|International Paper Company
|D
|D
|D
|ITW
|Illinois Tool Works Inc.
|D
|C
|D
|LII
|Lennox International Inc.
|D
|C
|D
|MPWR
|Monolithic Power Systems, Inc.
|D
|B
|D
|PAYX
|Paychex, Inc.
|D
|C
|D
|REG
|Regency Centers Corporation
|D
|C
|D
|SMMT
|Summit Therapeutics Inc
|D
|D
|D
|SNPS
|Synopsys, Inc.
|D
|D
|D
|SW
|Smurfit Westrock PLC
|D
|D
|D
|SYK
|Stryker Corporation
|D
|C
|D
|TLK
|PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B
|D
|C
|D
|TROW
|T. Rowe Price Group
|D
|C
|D
Upgraded: Strong Sell to Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CL
|Colgate-Palmolive Company
|F
|C
|D
Downgraded: Sell to Strong Sell
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ADBE
|Adobe Inc.
|F
|C
|F
|ALC
|Alcon AG
|F
|C
|F
|ELS
|Equity LifeStyle Properties, Inc.
|F
|C
|F
|FDS
|FactSet Research Systems Inc.
|F
|C
|F
|GIB
|CGI Inc. Class A
|F
|C
|F
|IEX
|IDEX Corporation
|F
|C
|F
|JBHT
|J.B. Hunt Transport Services, Inc.
|F
|C
|F
|MKC
|McCormick & Company, Incorporated
|F
|C
|F
|WY
|Weyerhaeuser Company
|F
|C
|F
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360