Weekly Stock Grader Analysis: Upgrades & Downgrades on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 93 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Sep 15, 2025, 11:30 am EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 93 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Buy to Strong Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRACA
CORCencora, Inc.ABA
FTITechnipFMC plcABA
HWMHowmet Aerospace Inc.ABA
PSKYParamount Skydance Corporation Class BABA
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRABA
SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADRABA
STNStantec IncACA
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class AACA
VIKViking Holdings LtdACA
YMMFull Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADRABA

Downgraded: Strong Buy to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ATOAtmos Energy CorporationACB
DGDollar General CorporationACB
DLTRDollar Tree, Inc.ACB
EBAYeBay Inc.ABB
GEGE AerospaceBBB
GWREGuidewire Software, Inc.BBB
NFLXNetflix, Inc.ABB
SGISomnigroup International Inc.ACB
SHOPShopify, Inc. Class ABBB

Upgraded: Hold to Buy

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALLYAlly Financial IncBBB
BACBank of America CorpBCB
BLKBlackRock, Inc.BCB
BPBP PLC Sponsored ADRBCB
CFGCitizens Financial Group, Inc.BCB
DDominion Energy IncBCB
EMREmerson Electric Co.BCB
GMABGenmab A/S Sponsored ADRCBB
GMEGameStop Corp. Class ABAB
HIGHartford Insurance Group, Inc.BBB
HPEHewlett Packard Enterprise Co.BCB
IVZInvesco Ltd.BCB
LDOSLeidos Holdings, Inc.BBB
NTNXNutanix, Inc. Class ABCB
SFStifel Financial CorpBCB
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADRBCB
UTHRUnited Therapeutics CorporationBCB

Downgraded: Buy to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACIAlbertsons Companies, Inc. Class ABCC
ADSKAutodesk, Inc.CBC
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ACCC
CHWYChewy, Inc. Class ACCC
CMSCMS Energy CorporationBCC
CQPCheniere Energy Partners, L.P.CCC
DOCUDocuSign, Inc.BCC
FERGFerguson Enterprises Inc.CCC
FLUTFlutter Entertainment PlcCCC
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRCCC
MSFTMicrosoft CorporationCCC
NIONIO Inc. Sponsored ADR Class ACBC
PINSPinterest, Inc. Class ACBC
SAPSAP SE Sponsored ADRCBC
SOSouthern CompanyBCC
THCTenet Healthcare CorporationCBC
ULUnilever PLC Sponsored ADRCCC
VVisa Inc. Class ACCC
VZVerizon Communications Inc.CCC
WTRGEssential Utilities, Inc.CBC

Upgraded: Sell to Hold

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APOApollo Global Management IncCCC
EOGEOG Resources, Inc.CCC
JEFJefferies Financial Group Inc.CDC
LINLinde plcCCC
LLYEli Lilly and CompanyDBC
MCOMoody's CorporationDCC
MPCMarathon Petroleum CorporationCCC
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.DBC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRDCC
SRESempraCDC
XOMExxon Mobil CorporationCCC

Downgraded: Hold to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDBD
CTASCintas CorporationDCD
DHID.R. Horton, Inc.DCD
IPInternational Paper CompanyDDD
ITWIllinois Tool Works Inc.DCD
LIILennox International Inc.DCD
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.DBD
PAYXPaychex, Inc.DCD
REGRegency Centers CorporationDCD
SMMTSummit Therapeutics IncDDD
SNPSSynopsys, Inc.DDD
SWSmurfit Westrock PLCDDD
SYKStryker CorporationDCD
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BDCD
TROWT. Rowe Price GroupDCD

Upgraded: Strong Sell to Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CLColgate-Palmolive CompanyFCD

Downgraded: Sell to Strong Sell

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADBEAdobe Inc.FCF
ALCAlcon AGFCF
ELSEquity LifeStyle Properties, Inc.FCF
FDSFactSet Research Systems Inc.FCF
GIBCGI Inc. Class AFCF
IEXIDEX CorporationFCF
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.FCF
MKCMcCormick & Company, IncorporatedFCF
WYWeyerhaeuser CompanyFCF

