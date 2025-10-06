Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Meet Louis Navellier

AstraZeneca Upgraded, Home Depot Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 149 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Oct 6, 2025, 9:56 am EDT
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 149 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BNSBank of Nova ScotiaACA
CASYCasey's General Stores, Inc.ACA
ERJEmbraer S.A. Sponsored ADRACA
FERFerrovial SEACA
GMABGenmab A/S Sponsored ADRABA
LRCXLam Research CorporationABA
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRABA
STXSeagate Technology Holdings PLCACA
TIMBTIM S.A. Sponsored ADRACA
WDCWestern Digital CorporationACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BBDBanco Bradesco SA Sponsored ADR PfdBBB
BKBank of New York Mellon CorpACB
DGXQuest Diagnostics IncorporatedACB
FTITechnipFMC plcBBB
FUTUFutu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class ABBB
GEGE AerospaceBBB
GLGlobe Life Inc.ACB
HWMHowmet Aerospace Inc.ABB
KEPKorea Electric Power Corporation Sponsored ADRABB
NTESNetease Inc Sponsored ADRACB
PUKPrudential plc Sponsored ADRACB
RDDTReddit, Inc. Class AABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.BDB
APTVAptiv PLCBCB
ASMLASML Holding NV Sponsored ADRBBB
AZNAstraZeneca PLC Sponsored ADRBBB
CNMCore & Main, Inc. Class ABBB
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class BBBB
ESEversource EnergyBCB
GDGeneral Dynamics CorporationBCB
GSKGSK plc Sponsored ADRBBB
HDBHDFC Bank Limited Sponsored ADRBCB
HUMHumana Inc.BCB
IVZInvesco Ltd.BCB
KKellanovaBDB
LOGILogitech International S.A.BBB
MDTMedtronic PlcBCB
MGAMagna International Inc.BBB
MLMMartin Marietta Materials, Inc.BCB
NLYAnnaly Capital Management, Inc.BCB
NUNu Holdings Ltd. Class ACBB
RMDResMed Inc.BBB
SAPSAP SE Sponsored ADRBBB
SCIService Corporation InternationalBCB
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADRBCB
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRBCB
VMCVulcan Materials CompanyBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABEVAmbev SA Sponsored ADRCCC
ARAntero Resources CorporationCCC
BACBank of America CorpCCC
BKNGBooking Holdings Inc.BCC
BPBP PLC Sponsored ADRCCC
CEGConstellation Energy CorporationCCC
CFCF Industries Holdings, Inc.CCC
CGCarlyle Group IncCBC
COFCapital One Financial CorpBCC
CTVACorteva IncCBC
DOCUDocuSign, Inc.CCC
HIGHartford Insurance Group, Inc.CBC
INTUIntuit Inc.CCC
METAMeta Platforms Inc Class ACBC
MPLXMPLX LPBCC
NTNXNutanix, Inc. Class ACCC
NTRANatera, Inc.BCC
RJFRaymond James Financial, Inc.BCC
RSGRepublic Services, Inc.BCC
SEICSEI Investments CompanyCBC
SHELShell Plc Sponsored ADRBCC
SYFSynchrony FinancialCBC
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRCBC
TMUST-Mobile US, Inc.CCC
TOSTToast, Inc. Class ACBC
VLOValero Energy CorporationCCC
VSTVistra Corp.BCC
WESWestern Midstream Partners, LPCCC
WYNNWynn Resorts, LimitedCDC
ZMZoom Communications, Inc. Class ACBC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAgilent Technologies, Inc.DCC
AMATApplied Materials, Inc.CCC
AMGNAmgen Inc.DBC
BLDTopBuild Corp.CCC
BNTXBioNTech SE Sponsored ADRDBC
CCICrown Castle Inc.DBC
DHID.R. Horton, Inc.CCC
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.DCC
IPInternational Paper CompanyCDC
KOCoca-Cola CompanyDBC
PFEPfizer Inc.CBC
PHMPulteGroup, Inc.CCC
QSRRestaurant Brands International, Inc.CCC
STMSTMicroelectronics NV Sponsored ADR RegSCDC
SYKStryker CorporationCCC
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BCCC
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BDBC
UNPUnion Pacific CorporationDCC
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporatedDBC
WCNWaste Connections, Inc.CCC
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADPAutomatic Data Processing, Inc.DCD
AMEAMETEK, Inc.DCD
AMPAmeriprise Financial, Inc.DCD
ARCCAres Capital CorporationDCD
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ADCD
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADRDCD
CTASCintas CorporationDCD
DPZDomino's Pizza, Inc.DDD
DVNDevon Energy CorporationDCD
FMXFomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class BCDD
HDHome Depot, Inc.DCD
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.DBD
LILi Auto, Inc. Sponsored ADR Class ADCD
NOWServiceNow, Inc.DBD
OVVOvintiv IncDCD
PCARPACCAR IncDDD
PEGPublic Service Enterprise Group IncDCD
PGRProgressive CorporationDBD
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.DBD
SNSharkNinja, Inc.DBD
TDGTransDigm Group IncorporatedDDD
TEAMAtlassian Corp Class ADCD
TPLTexas Pacific Land CorporationDCD
TSCOTractor Supply CompanyDCD
TTETotalEnergies SE Sponsored ADRDDD
WDAYWorkday, Inc. Class ADBD
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRDCD
XOMExxon Mobil CorporationDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AOSA. O. Smith CorporationFCD
BAXBaxter International Inc.FCD
BLDRBuilders FirstSource, Inc.FDD
CNCCentene CorporationDDD
CNICanadian National Railway CompanyFCD
DHRDanaher CorporationFCD
ELVElevance Health, Inc.FCD
FTVFortive Corp.FCD
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.FCD
LENLennar Corporation Class AFDD
MKCMcCormick & Company, IncorporatedFCD
MRKMerck & Co., Inc.DCD
MRNAModerna, Inc.FDD
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc.FCD
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRDDD
RVTYRevvity, Inc.FCD
STLAStellantis N.V.DCD
TMOThermo Fisher Scientific Inc.DCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CARRCarrier Global Corp.FDF
DOVDover CorporationFCF
HPQHP Inc.FCF
IRIngersoll Rand Inc.FDF
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class AFCF

Sincerely,

Louis Navellier

Editor, Market 360

