AstraZeneca Upgraded, Home Depot Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 149 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BNS
|Bank of Nova Scotia
|A
|C
|A
|CASY
|Casey's General Stores, Inc.
|A
|C
|A
|ERJ
|Embraer S.A. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|FER
|Ferrovial SE
|A
|C
|A
|GMAB
|Genmab A/S Sponsored ADR
|A
|B
|A
|LRCX
|Lam Research Corporation
|A
|B
|A
|RYAAY
|Ryanair Holdings PLC Sponsored ADR
|A
|B
|A
|STX
|Seagate Technology Holdings PLC
|A
|C
|A
|TIMB
|TIM S.A. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|WDC
|Western Digital Corporation
|A
|C
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BBD
|Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd
|B
|B
|B
|BK
|Bank of New York Mellon Corp
|A
|C
|B
|DGX
|Quest Diagnostics Incorporated
|A
|C
|B
|FTI
|TechnipFMC plc
|B
|B
|B
|FUTU
|Futu Holdings Ltd. Sponsored ADR Class A
|B
|B
|B
|GE
|GE Aerospace
|B
|B
|B
|GL
|Globe Life Inc.
|A
|C
|B
|HWM
|Howmet Aerospace Inc.
|A
|B
|B
|KEP
|Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR
|A
|B
|B
|NTES
|Netease Inc Sponsored ADR
|A
|C
|B
|PUK
|Prudential plc Sponsored ADR
|A
|C
|B
|RDDT
|Reddit, Inc. Class A
|A
|B
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABBV
|AbbVie, Inc.
|B
|D
|B
|APTV
|Aptiv PLC
|B
|C
|B
|ASML
|ASML Holding NV Sponsored ADR
|B
|B
|B
|AZN
|AstraZeneca PLC Sponsored ADR
|B
|B
|B
|CNM
|Core & Main, Inc. Class A
|B
|B
|B
|ERIC
|Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B
|B
|B
|B
|ES
|Eversource Energy
|B
|C
|B
|GD
|General Dynamics Corporation
|B
|C
|B
|GSK
|GSK plc Sponsored ADR
|B
|B
|B
|HDB
|HDFC Bank Limited Sponsored ADR
|B
|C
|B
|HUM
|Humana Inc.
|B
|C
|B
|IVZ
|Invesco Ltd.
|B
|C
|B
|K
|Kellanova
|B
|D
|B
|LOGI
|Logitech International S.A.
|B
|B
|B
|MDT
|Medtronic Plc
|B
|C
|B
|MGA
|Magna International Inc.
|B
|B
|B
|MLM
|Martin Marietta Materials, Inc.
|B
|C
|B
|NLY
|Annaly Capital Management, Inc.
|B
|C
|B
|NU
|Nu Holdings Ltd. Class A
|C
|B
|B
|RMD
|ResMed Inc.
|B
|B
|B
|SAP
|SAP SE Sponsored ADR
|B
|B
|B
|SCI
|Service Corporation International
|B
|C
|B
|SHG
|Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR
|B
|C
|B
|TEVA
|Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR
|B
|C
|B
|VMC
|Vulcan Materials Company
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABEV
|Ambev SA Sponsored ADR
|C
|C
|C
|AR
|Antero Resources Corporation
|C
|C
|C
|BAC
|Bank of America Corp
|C
|C
|C
|BKNG
|Booking Holdings Inc.
|B
|C
|C
|BP
|BP PLC Sponsored ADR
|C
|C
|C
|CEG
|Constellation Energy Corporation
|C
|C
|C
|CF
|CF Industries Holdings, Inc.
|C
|C
|C
|CG
|Carlyle Group Inc
|C
|B
|C
|COF
|Capital One Financial Corp
|B
|C
|C
|CTVA
|Corteva Inc
|C
|B
|C
|DOCU
|DocuSign, Inc.
|C
|C
|C
|HIG
|Hartford Insurance Group, Inc.
|C
|B
|C
|INTU
|Intuit Inc.
|C
|C
|C
|META
|Meta Platforms Inc Class A
|C
|B
|C
|MPLX
|MPLX LP
|B
|C
|C
|NTNX
|Nutanix, Inc. Class A
|C
|C
|C
|NTRA
|Natera, Inc.
|B
|C
|C
|RJF
|Raymond James Financial, Inc.
|B
|C
|C
|RSG
|Republic Services, Inc.
|B
|C
|C
|SEIC
|SEI Investments Company
|C
|B
|C
|SHEL
|Shell Plc Sponsored ADR
|B
|C
|C
|SYF
|Synchrony Financial
|C
|B
|C
|TCOM
|Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR
|C
|B
|C
|TMUS
|T-Mobile US, Inc.
|C
|C
|C
|TOST
|Toast, Inc. Class A
|C
|B
|C
|VLO
|Valero Energy Corporation
|C
|C
|C
|VST
|Vistra Corp.
|B
|C
|C
|WES
|Western Midstream Partners, LP
|C
|C
|C
|WYNN
|Wynn Resorts, Limited
|C
|D
|C
|ZM
|Zoom Communications, Inc. Class A
|C
|B
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|A
|Agilent Technologies, Inc.
|D
|C
|C
|AMAT
|Applied Materials, Inc.
|C
|C
|C
|AMGN
|Amgen Inc.
|D
|B
|C
|BLD
|TopBuild Corp.
|C
|C
|C
|BNTX
|BioNTech SE Sponsored ADR
|D
|B
|C
|CCI
|Crown Castle Inc.
|D
|B
|C
|DHI
|D.R. Horton, Inc.
|C
|C
|C
|EXPD
|Expeditors International of Washington, Inc.
|D
|C
|C
|IP
|International Paper Company
|C
|D
|C
|KO
|Coca-Cola Company
|D
|B
|C
|PFE
|Pfizer Inc.
|C
|B
|C
|PHM
|PulteGroup, Inc.
|C
|C
|C
|QSR
|Restaurant Brands International, Inc.
|C
|C
|C
|STM
|STMicroelectronics NV Sponsored ADR RegS
|C
|D
|C
|SYK
|Stryker Corporation
|C
|C
|C
|TLK
|PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class B
|C
|C
|C
|UHS
|Universal Health Services, Inc. Class B
|D
|B
|C
|UNP
|Union Pacific Corporation
|D
|C
|C
|VRTX
|Vertex Pharmaceuticals Incorporated
|D
|B
|C
|WCN
|Waste Connections, Inc.
|C
|C
|C
|ZBH
|Zimmer Biomet Holdings, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ADP
|Automatic Data Processing, Inc.
|D
|C
|D
|AME
|AMETEK, Inc.
|D
|C
|D
|AMP
|Ameriprise Financial, Inc.
|D
|C
|D
|ARCC
|Ares Capital Corporation
|D
|C
|D
|BEKE
|KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A
|D
|C
|D
|BUD
|Anheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADR
|D
|C
|D
|CTAS
|Cintas Corporation
|D
|C
|D
|DPZ
|Domino's Pizza, Inc.
|D
|D
|D
|DVN
|Devon Energy Corporation
|D
|C
|D
|FMX
|Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsored ADR Class B
|C
|D
|D
|HD
|Home Depot, Inc.
|D
|C
|D
|HST
|Host Hotels & Resorts, Inc.
|D
|B
|D
|LI
|Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A
|D
|C
|D
|NOW
|ServiceNow, Inc.
|D
|B
|D
|OVV
|Ovintiv Inc
|D
|C
|D
|PCAR
|PACCAR Inc
|D
|D
|D
|PEG
|Public Service Enterprise Group Inc
|D
|C
|D
|PGR
|Progressive Corporation
|D
|B
|D
|RNR
|RenaissanceRe Holdings Ltd.
|D
|B
|D
|SN
|SharkNinja, Inc.
|D
|B
|D
|TDG
|TransDigm Group Incorporated
|D
|D
|D
|TEAM
|Atlassian Corp Class A
|D
|C
|D
|TPL
|Texas Pacific Land Corporation
|D
|C
|D
|TSCO
|Tractor Supply Company
|D
|C
|D
|TTE
|TotalEnergies SE Sponsored ADR
|D
|D
|D
|WDAY
|Workday, Inc. Class A
|D
|B
|D
|WDS
|Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR
|D
|C
|D
|XOM
|Exxon Mobil Corporation
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AOS
|A. O. Smith Corporation
|F
|C
|D
|BAX
|Baxter International Inc.
|F
|C
|D
|BLDR
|Builders FirstSource, Inc.
|F
|D
|D
|CNC
|Centene Corporation
|D
|D
|D
|CNI
|Canadian National Railway Company
|F
|C
|D
|DHR
|Danaher Corporation
|F
|C
|D
|ELV
|Elevance Health, Inc.
|F
|C
|D
|FTV
|Fortive Corp.
|F
|C
|D
|JBHT
|J.B. Hunt Transport Services, Inc.
|F
|C
|D
|LEN
|Lennar Corporation Class A
|F
|D
|D
|MKC
|McCormick & Company, Incorporated
|F
|C
|D
|MRK
|Merck & Co., Inc.
|D
|C
|D
|MRNA
|Moderna, Inc.
|F
|D
|D
|ODFL
|Old Dominion Freight Line, Inc.
|F
|C
|D
|PKX
|POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR
|D
|D
|D
|RVTY
|Revvity, Inc.
|F
|C
|D
|STLA
|Stellantis N.V.
|D
|C
|D
|TMO
|Thermo Fisher Scientific Inc.
|D
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CARR
|Carrier Global Corp.
|F
|D
|F
|DOV
|Dover Corporation
|F
|C
|F
|HPQ
|HP Inc.
|F
|C
|F
|IR
|Ingersoll Rand Inc.
|F
|D
|F
|ZTO
|ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A
|F
|C
|F
