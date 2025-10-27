Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
eBay Upgraded, Meta Platforms Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 121 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Oct 27, 2025, 9:53 am EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 121 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BNSBank of Nova ScotiaACA
CCJCameco CorporationAAA
CNPCenterPoint Energy, Inc.ACA
DLTRDollar Tree, Inc.ACA
EBAYeBay Inc.ABA
HWMHowmet Aerospace Inc.ABA
SHOPShopify, Inc. Class AABA
SNOWSnowflake, Inc.ABA
TLNTalen Energy CorpACA
ULSUL Solutions Inc. Class AACA
VIVTelefonica Brasil SA Sponsored ADRACA
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series AACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRABB
DGXQuest Diagnostics IncorporatedACB
EQTEQT CorporationBBB
FNVFranco-Nevada CorporationABB
GEGE AerospaceABB
GEVGE Vernova Inc.ACB
GILDGilead Sciences, Inc.ABB
GMABGenmab A/S Sponsored ADRBBB
KEPKorea Electric Power Corporation Sponsored ADRABB
LRCXLam Research CorporationABB
LYGLloyds Banking Group plc Sponsored ADRACB
PMPhilip Morris International Inc.ACB
WDCWestern Digital CorporationACB
WFWoori Financial Group, Inc. Sponsored ADRACB
XELXcel Energy Inc.ACB
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class AABB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AGNCAGNC Investment Corp.BBB
APTVAptiv PLCBCB
ATIATI Inc.BCB
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRBCB
BSXBoston Scientific CorporationBBB
CNMCore & Main, Inc. Class ABCB
CQPCheniere Energy Partners, L.P.BCB
CRCrane CompanyBCB
EWEdwards Lifesciences CorporationBCB
GDGeneral Dynamics CorporationBCB
HCAHCA Healthcare IncBCB
KOCoca-Cola CompanyBBB
LECOLincoln Electric Holdings, Inc.BBB
LVSLas Vegas Sands Corp.CBB
MPCMarathon Petroleum CorporationBCB
RCIRogers Communications Inc. Class BBBB
RSGRepublic Services, Inc.BCB
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRBCB
SHELShell Plc Sponsored ADRBCB
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.BBB
VLOValero Energy CorporationBBB
WMWaste Management, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyBDC
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRCCC
BACBank of America CorpCCC
BKRBaker Hughes Company Class ABCC
CATCaterpillar Inc.BDC
CBRECBRE Group, Inc. Class ACBC
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.CBC
CPNGCoupang, Inc. Class ACCC
DLRDigital Realty Trust, Inc.DCC
DUOLDuolingo, Inc. Class ACBC
IBNICICI Bank Limited Sponsored ADRCCC
KMIKinder Morgan Inc Class PCCC
METAMeta Platforms Inc Class ACBC
NVDANVIDIA CorporationCBC
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.CCC
PTCPTC Inc.CBC
SAPSAP SE Sponsored ADRCCC
SCCOSouthern Copper CorporationCCC
SCIService Corporation InternationalCCC
SYYSysco CorporationCCC
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRCBC
TDYTeledyne Technologies IncorporatedCCC
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRCCC
WMBWilliams Companies, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BMYBristol-Myers Squibb CompanyDCC
CBChubb LimitedCCC
CICigna GroupCCC
CSGPCoStar Group, Inc.CCC
GPCGenuine Parts CompanyBCC
HONHoneywell International Inc.CBC
IQVIQVIA Holdings IncCCC
ISRGIntuitive Surgical, Inc.DBC
MCOMoody's CorporationDBC
MTDMettler-Toledo International Inc.CDC
SNYSanofi SA Sponsored ADRDCC
SYKStryker CorporationCCC
TDGTransDigm Group IncorporatedCDC
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BBCC
TMOThermo Fisher Scientific Inc.CCC
TRIThomson Reuters CorporationCCC
TSCOTractor Supply CompanyCCC
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BCBC
WCNWaste Connections, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABNBAirbnb, Inc. Class ADBD
AESAES CorporationDDD
AONAon Plc Class ADCD
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ADCD
ETNEaton Corp. PlcDCD
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.DCD
LILi Auto, Inc. Sponsored ADR Class ADCD
NOWServiceNow, Inc.DBD
SOLVSolventum CorporationDCD
STMSTMicroelectronics NV Sponsored ADR RegSDCD
SUZSuzano S.A. Sponsored ADRDBD
TMUST-Mobile US, Inc.DCD
TXNTexas Instruments IncorporatedFCD
TXRHTexas Roadhouse, Inc.DCD
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationDCD
XPOXPO, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AVYAvery Dennison CorporationFCD
CARRCarrier Global Corp.FDD
ERIEErie Indemnity Company Class AFCD
IRIngersoll Rand Inc.FDD
LENLennar Corporation Class AFDD
MASMasco CorporationFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation Class AFDF
BAXBaxter International Inc.FCF
CNCCentene CorporationFDF
CPAYCorpay, Inc.FCF
DOCHealthpeak Properties, Inc.FDF
OKEONEOK, Inc.FCF

Sincerely,

Louis Navellier

Editor, Market 360

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

