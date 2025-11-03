Coca-Cola Upgraded, Boeing Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Are your holdings on the move? See my updated ratings for 121 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Nov 3, 2025, 9:56 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 121 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AERAerCap Holdings NVABA
ALNYAlnylam Pharmaceuticals, IncABA
BCSBarclays PLC Sponsored ADRACA
CAHCardinal Health, Inc.ACA
CXCemex SAB de CV Sponsored ADRACA
DUKDuke Energy CorporationACA
GILDGilead Sciences, Inc.ABA
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.ACA
JBLJabil Inc.ABA
LITELumentum Holdings, Inc.ABA
MUMicron Technology, Inc.ABA
NOKNokia Oyj Sponsored ADRABA
QSQuantumScape Corporation Class AACA
RBLXRoblox Corp. Class AACA
STXSeagate Technology Holdings PLCABA
TELTE Connectivity plcABA
WDCWestern Digital CorporationACA
WFWoori Financial Group, Inc. Sponsored ADRABA
WPCW. P. Carey Inc.ACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CMECME Group Inc. Class AACB
DGDollar General CorporationACB
EBAYeBay Inc.ACB
FOXFox Corporation Class BACB
INCYIncyte CorporationBAB
RBRKRubrik, Inc. Class ABBB
RMBSRambus Inc.ACB
SGISomnigroup International Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEGAegon Ltd. Sponsored ADRBCB
ASXASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADRABB
BACBank of America CorpBCB
BKRBaker Hughes Company Class ABCB
CATCaterpillar Inc.BCB
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.BBB
CHRWC.H. Robinson Worldwide, Inc.ACB
COKECoca-Cola Consolidated, Inc.BCB
CPNGCoupang, Inc. Class ABCB
DDOGDatadog, Inc. Class ABCB
ELEstee Lauder Companies Inc. Class ABCB
HIGHartford Insurance Group, Inc.BBB
ITTITT, Inc.BCB
IVZInvesco Ltd.BBB
KBKB Financial Group Inc. Sponsored ADRBCB
LLYEli Lilly and CompanyCBB
LUMNLumen Technologies, Inc.BCB
MDBMongoDB, Inc. Class ABCB
NVDANVIDIA CorporationBBB
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.BBB
ROKURoku, Inc. Class ABCB
ROSTRoss Stores, Inc.BCB
SCCOSouthern Copper CorporationBBB
SMCISuper Micro Computer, Inc.BCB
SPXCSPX Technologies, Inc.BBB
TERTeradyne, Inc.BCB
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRBCB
TRPTC Energy CorporationBDB
TSTenaris S.A. Sponsored ADRBCB
UBERUber Technologies, Inc.BCB
UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADRBBB
VALEVale S.A. Sponsored ADRBBB
WCCWESCO International, Inc.BCB
WESWestern Midstream Partners, LPBCB
WMBWilliams Companies, Inc.BCB
XYLXylem Inc.BCB
ZZillow Group, Inc. Class CBCB
ZGZillow Group, Inc. Class ABCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.BDC
AWKAmerican Water Works Company, Inc.BCC
BABoeing CompanyCCC
BIDUBaidu, Inc. Sponsored ADR Class ABCC
CCL.UCarnival CorporationCBC
CDNSCadence Design Systems, Inc.CBC
CINFCincinnati Financial CorporationCBC
CQPCheniere Energy Partners, L.P.CCC
CRCrane CompanyCCC
CVNACarvana Co. Class ACCC
DDominion Energy IncCCC
EXELExelixis, Inc.CCC
FFIVF5, Inc.CCC
GFLGFL Environmental IncCCC
GRMNGarmin Ltd.CCC
LECOLincoln Electric Holdings, Inc.CCC
LNGCheniere Energy, Inc.CBC
LYVLive Nation Entertainment, Inc.BDC
NDAQNasdaq, Inc.CCC
QGENQIAGEN NVCCC
RSGRepublic Services, Inc.CCC
RTORentokil Initial plc Sponsored ADRCCC
TAKTakeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRCDC
TOSTToast, Inc. Class ACBC
UALUnited Airlines Holdings, Inc.CCC
VVisa Inc. Class ACCC
VSTVistra Corp.BCC
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyCCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
LMTLockheed Martin CorporationDCC
HUBBHubbell IncorporatedCCC
ETNEaton Corp. PlcCCC
AONAon Plc Class ADCC
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.CCC
KEYSKeysight Technologies IncCCC
QCOMQUALCOMM IncorporatedCBC
AMTAmerican Tower CorporationDCC
BIIBBiogen Inc.DCC
NUENucor CorporationDBC
XPOXPO, Inc.CCC
XOMExxon Mobil CorporationCDC
AFLAflac IncorporatedCDC
SNSharkNinja, Inc.DBC
PKXPOSCO Holdings Inc. Sponsored ADRCCC
TECKTeck Resources Limited Class BDBC
FCXFreeport-McMoRan, Inc.DBC
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.CDC
PHGKoninklijke Philips N.V. Sponsored ADRCBC
HALHalliburton CompanyCCC
AURAurora Innovation, Inc. Class ACCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ALBAlbemarle CorporationDCD
BKNGBooking Holdings Inc.DCD
CICigna GroupDCD
DAYDayforce, Inc.DDD
DXCMDexCom, Inc.DBD
FLUTFlutter Entertainment PlcDCD
GENGen Digital Inc.DBD
HBANHuntington Bancshares IncorporatedDBD
HLNHaleon PLC Sponsored ADRDCD
LUVSouthwest Airlines Co.DCD
MBLYMobileye Global, Inc. Class ADCD
MTDMettler-Toledo International Inc.DDD
NWSNews Corporation Class BDCD
PAYCPaycom Software, Inc.DBD
SNASnap-on IncorporatedDCD
SYKStryker CorporationDCD
TRIThomson Reuters CorporationDCD
WATWaters CorporationDCD
WCNWaste Connections, Inc.DCD
WMWaste Management, Inc.DCD
WMGWarner Music Group Corp. Class ADCD
YUMCYum China Holdings, Inc.DCD
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CDWCDW CorporationFCD
CNCCentene CorporationDDD
KHCKraft Heinz CompanyFCD
NVRNVR, Inc.FCD
OKEONEOK, Inc.FCD
OWLBlue Owl Capital, Inc. Class AFCD
SWKStanley Black & Decker, Inc.FCD
UPSUnited Parcel Service, Inc. Class BFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CBIOCrescent Biopharma, Inc.FDF
CHTRCharter Communications, Inc. Class AFDF
CMCSAComcast Corporation Class AFCF
HRLHormel Foods CorporationFCF
IEXIDEX CorporationFCF
IPInternational Paper CompanyFDF
IRIngersoll Rand Inc.FDF
LULUlululemon athletica inc.FCF
MASMasco CorporationFCF
ROPRoper Technologies, Inc.FCF
TYLTyler Technologies, Inc.FCF
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCF
ZBRAZebra Technologies Corporation Class AFCF

