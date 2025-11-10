Apple Upgraded, DraftKings Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Are your holdings on the move? See my updated ratings for 165 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Nov 10, 2025, 10:42 am EST
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 165 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRABA
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRACA
BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. Sponsored ADRABA
CBOECboe Global Markets IncABA
DGDollar General CorporationACA
ENBEnbridge Inc.ACA
EXCExelon CorporationACA
FNVFranco-Nevada CorporationABA
IDXXIDEXX Laboratories, Inc.ACA
INCYIncyte CorporationAAA
INGING Groep N.V. Sponsored ADRACA
ITUBItau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR PfdABA
JNJJohnson & JohnsonACA
KEPKorea Electric Power Corporation Sponsored ADRABA
LRCXLam Research CorporationABA
MCKMcKesson CorporationACA
MNSTMonster Beverage CorporationABA
NGGNational Grid plc Sponsored ADRACA
QBTSD-Wave Quantum Inc.ACA
SGISomnigroup International Inc.ABA
SPOTSpotify Technology SAABA
TPRTapestry, Inc.ABA
WWayfair, Inc. Class AABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APPAppLovin Corp. Class AABB
CCJCameco CorporationADB
CELHCelsius Holdings, Inc.BCB
CORCencora, Inc.ACB
DUKDuke Energy CorporationACB
FTSFortis Inc.ACB
GILDGilead Sciences, Inc.ABB
GMEDGlobus Medical Inc Class ACBB
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRABB
SHOPShopify, Inc. Class ABCB
TLNTalen Energy CorpABB
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.BBB
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series AADB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAPLApple Inc.BBB
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyBCB
AESAES CorporationBCB
AFGAmerican Financial Group, Inc.BCB
ALLAllstate CorporationCBB
BABoeing CompanyBCB
BIDUBaidu, Inc. Sponsored ADR Class ABCB
BNBrookfield CorporationBCB
BRK.ABerkshire Hathaway Inc. Class ABCB
BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADRBCB
CINFCincinnati Financial CorporationBBB
COHRCoherent Corp.BBB
CVECenovus Energy Inc.BBB
CVNACarvana Co. Class ABCB
DDominion Energy IncBCB
EDConsolidated Edison, Inc.BCB
EQNREquinor ASA Sponsored ADRBDB
EXASExact Sciences CorporationBCB
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.BCB
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRBBB
MGAMagna International Inc.BCB
MKSIMKS Inc.BCB
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.BCB
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.BBB
NEENextEra Energy, Inc.BBB
ORealty Income CorporationBCB
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRBCB
PDDPDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class ABBB
PENPenumbra, Inc.BBB
PHParker-Hannifin CorporationBCB
RIORio Tinto plc Sponsored ADRBCB
RIVNRivian Automotive, Inc. Class ABCB
STESTERIS plcBCB
SUSuncor Energy Inc.BCB
TLKPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BBCB
TMToyota Motor Corp. Sponsored ADRBBB
TRVTravelers Companies, Inc.BBB
TTETotalEnergies SE Sponsored ADRBCB
UBSUBS Group AGBBB
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BBBB
WYNNWynn Resorts, LimitedACB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AXONAxon Enterprise IncCDC
BGBunge Global SABCC
BKRBaker Hughes Company Class ACCC
DASHDoorDash, Inc. Class ACCC
DOCSDoximity, Inc. Class ACBC
LHLabcorp Holdings Inc.CCC
LPLALPL Financial Holdings Inc.BCC
MLIMueller Industries, Inc.CCC
MSTRStrategy Inc Class ACBC
RCLRoyal Caribbean GroupCCC
SLFSun Life Financial Inc.CCC
TEFTelefonica SA Sponsored ADRCCC
TEMTempus AI, Inc. Class ACCC
TSLATesla, Inc.BCC
UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADRCBC
USFDUS Foods Holding Corp.CCC
UTHRUnited Therapeutics CorporationBCC
WMBWilliams Companies, Inc.BCC
ZZillow Group, Inc. Class CCCC
ZGZillow Group, Inc. Class ACCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACGLArch Capital Group Ltd.DBC
AKAMAkamai Technologies, Inc.CBC
ALBAlbemarle CorporationCCC
ARCCAres Capital CorporationCCC
BCEBCE Inc.CBC
CICigna GroupDBC
DDDuPont de Nemours, Inc.CCC
FITBFifth Third BancorpDCC
FNFFidelity National Financial, Inc. - FNF GroupCBC
GLPIGaming and Leisure Properties, Inc.DCC
HHyatt Hotels Corporation Class ACDC
HLNHaleon PLC Sponsored ADRCCC
HOLXHologic, Inc.CCC
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.CBC
JBHTJ.B. Hunt Transport Services, Inc.DCC
JKHYJack Henry & Associates, Inc.CCC
LAMRLamar Advertising Company Class ACCC
LUVSouthwest Airlines Co.CCC
MARMarriott International, Inc. Class ACCC
MBLYMobileye Global, Inc. Class ADCC
MRKMerck & Co., Inc.DBC
MTDMettler-Toledo International Inc.CDC
PBAPembina Pipeline CorporationCDC
RACEFerrari NVDCC
RDYDr. Reddy's Laboratories Ltd. Sponsored ADRDCC
SOLVSolventum CorporationDBC
SPGIS&P Global, Inc.DCC
STMSTMicroelectronics NV Sponsored ADR RegSCCC
USBU.S. BancorpDCC
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationCCC
WATWaters CorporationCCC
WMSAdvanced Drainage Systems, Inc.CBC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CGCarlyle Group IncDDD
CSXCSX CorporationDCD
DKNGDraftKings, Inc. Class ADDD
EMREmerson Electric Co.DCD
GFLGFL Environmental IncDCD
GRMNGarmin Ltd.DCD
HUBBHubbell IncorporatedDCD
HUMHumana Inc.DCD
LMTLockheed Martin CorporationDCD
MLMMartin Marietta Materials, Inc.DCD
QCOMQUALCOMM IncorporatedDDD
RELXRELX PLC Sponsored ADRDCD
SCIService Corporation InternationalDCD
URIUnited Rentals, Inc.DCD
WDAYWorkday, Inc. Class ADBD
XPOXPO, Inc.DCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AMCRAmcor PLCDCD
APDAir Products and Chemicals, Inc.DDD
BF.BBrown-Forman Corporation Class BFCD
CPAYCorpay, Inc.FCD
FISFidelity National Information Services, Inc.FCD
HRLHormel Foods CorporationFCD
IRIngersoll Rand Inc.FCD
LULUlululemon athletica inc.FCD
MASMasco CorporationFDD
PPGPPG Industries, Inc.FCD
WYWeyerhaeuser CompanyFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BROBrown & Brown, Inc.FCF
CDWCDW CorporationFCF
CLXClorox CompanyFDF
GWWW.W. Grainger, Inc.FCF
MSIMotorola Solutions, Inc.FCF
OKEONEOK, Inc.FCF
PAYXPaychex, Inc.FCF
WSOWatsco, Inc.FCF
ZTSZoetis, Inc. Class AFCF

