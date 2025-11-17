Eli Lilly Upgraded, Chewy Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 141 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABEV
|Ambev SA Sponsored ADR
|A
|B
|A
|APG
|APi Group Corporation
|A
|C
|A
|ARGX
|argenx SE Sponsored ADR
|A
|B
|A
|AZN
|AstraZeneca PLC Sponsored ADR
|A
|B
|A
|EC
|Ecopetrol SA Sponsored ADR
|A
|C
|A
|GILD
|Gilead Sciences, Inc.
|A
|B
|A
|GMAB
|Genmab A/S Sponsored ADR
|A
|B
|A
|GSK
|GSK plc Sponsored ADR
|A
|B
|A
|HCA
|HCA Healthcare Inc
|A
|C
|A
|HMY
|Harmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|IBM
|International Business Machines Corporation
|A
|C
|A
|IONS
|Ionis Pharmaceuticals, Inc.
|A
|B
|A
|LLY
|Eli Lilly and Company
|A
|B
|A
|OHI
|Omega Healthcare Investors, Inc.
|A
|B
|A
|ONC
|BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|PAAS
|Pan American Silver Corp.
|A
|B
|A
|ROIV
|Roivant Sciences Ltd.
|A
|C
|A
|RPRX
|Royalty Pharma Plc Class A
|A
|C
|A
|SHG
|Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR
|A
|C
|A
|SONY
|Sony Group Corporation Sponsored ADR
|A
|B
|A
|STRL
|Sterling Infrastructure, Inc.
|A
|B
|A
|TSEM
|Tower Semiconductor Ltd
|A
|C
|A
|VALE
|Vale S.A. Sponsored ADR
|A
|B
|A
|VOD
|Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR
|A
|C
|A
|XPEV
|XPeng, Inc. ADR Sponsored Class A
|A
|B
|A
Downgraded: Very Strong to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ASND
|Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR
|A
|C
|B
|BABA
|Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR
|A
|C
|B
|CYBR
|CyberArk Software Ltd.
|A
|C
|B
|ENB
|Enbridge Inc.
|A
|D
|B
|FOXA
|Fox Corporation Class A
|A
|C
|B
|IDXX
|IDEXX Laboratories, Inc.
|A
|C
|B
|JBL
|Jabil Inc.
|B
|B
|B
|RKLB
|Rocket Lab Corporation
|A
|B
|B
|SNOW
|Snowflake, Inc.
|A
|B
|B
|SPOT
|Spotify Technology SA
|B
|B
|B
|TME
|Tencent Music Entertainment Group Sponsored ADR Class A
|A
|B
|B
|UI
|Ubiquiti Inc.
|B
|B
|B
|W
|Wayfair, Inc. Class A
|A
|B
|B
|WEC
|WEC Energy Group Inc
|A
|C
|B
Upgraded: Neutral to Strong
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ABBV
|AbbVie, Inc.
|A
|D
|B
|ABT
|Abbott Laboratories
|B
|C
|B
|ACI
|Albertsons Companies, Inc. Class A
|B
|C
|B
|AMGN
|Amgen Inc.
|A
|C
|B
|CACI
|CACI International Inc Class A
|B
|C
|B
|CTVA
|Corteva Inc
|B
|C
|B
|EXEL
|Exelixis, Inc.
|B
|B
|B
|HAS
|Hasbro, Inc.
|B
|C
|B
|IQV
|IQVIA Holdings Inc
|B
|C
|B
|LDOS
|Leidos Holdings, Inc.
|B
|C
|B
|LH
|Labcorp Holdings Inc.
|B
|C
|B
|MDT
|Medtronic Plc
|B
|C
|B
|MLI
|Mueller Industries, Inc.
|B
|C
|B
|NU
|Nu Holdings Ltd. Class A
|C
|B
|B
|SNY
|Sanofi SA Sponsored ADR
|B
|C
|B
|SOLV
|Solventum Corporation
|C
|B
|B
|TAK
|Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADR
|B
|D
|B
|TCOM
|Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|TEM
|Tempus AI, Inc. Class A
|B
|C
|B
|TU
|TELUS Corporation
|B
|C
|B
|UMC
|United Microelectronics Corp. Sponsored ADR
|B
|B
|B
|UTHR
|United Therapeutics Corporation
|B
|C
|B
|WDS
|Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR
|B
|C
|B
Downgraded: Strong to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|AFG
|American Financial Group, Inc.
|C
|C
|C
|AFRM
|Affirm Holdings, Inc. Class A
|C
|B
|C
|BAC
|Bank of America Corp
|C
|C
|C
|BN
|Brookfield Corporation
|C
|B
|C
|BRK.A
|Berkshire Hathaway Inc. Class A
|C
|C
|C
|CHWY
|Chewy, Inc. Class A
|C
|C
|C
|CINF
|Cincinnati Financial Corporation
|C
|B
|C
|CMI
|Cummins Inc.
|B
|C
|C
|COIN
|Coinbase Global, Inc. Class A
|C
|B
|C
|CPNG
|Coupang, Inc. Class A
|C
|B
|C
|EQNR
|Equinor ASA Sponsored ADR
|B
|D
|C
|FMS
|Fresenius Medical Care AG Sponsored ADR
|C
|B
|C
|GRAB
|Grab Holdings Limited Class A
|C
|C
|C
|ITT
|ITT, Inc.
|C
|C
|C
|MGA
|Magna International Inc.
|B
|C
|C
|MS
|Morgan Stanley
|C
|B
|C
|NTRS
|Northern Trust Corporation
|C
|C
|C
|PH
|Parker-Hannifin Corporation
|C
|C
|C
|RBA
|RB Global, Inc.
|C
|C
|C
|SCHW
|Charles Schwab Corp
|C
|B
|C
|SE
|Sea Limited Sponsored ADR Class A
|B
|C
|C
|SHOP
|Shopify, Inc. Class A
|C
|C
|C
|THC
|Tenet Healthcare Corporation
|B
|C
|C
|WCC
|WESCO International, Inc.
|C
|C
|C
|WFC
|Wells Fargo & Company
|C
|C
|C
Upgraded: Weak to Neutral
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|BEKE
|KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A
|C
|C
|C
|CART
|Maplebear Inc.
|C
|B
|C
|DVN
|Devon Energy Corporation
|C
|C
|C
|ELV
|Elevance Health, Inc.
|D
|C
|C
|GFL
|GFL Environmental Inc
|C
|C
|C
|ICLR
|ICON Plc
|C
|D
|C
|KDP
|Keurig Dr Pepper Inc.
|D
|C
|C
|MLM
|Martin Marietta Materials, Inc.
|C
|C
|C
|ONON
|On Holding AG Class A
|D
|A
|C
|PEP
|PepsiCo, Inc.
|C
|C
|C
|QCOM
|QUALCOMM Incorporated
|C
|D
|C
|REGN
|Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
|C
|B
|C
|RELX
|RELX PLC Sponsored ADR
|D
|C
|C
|SJM
|J.M. Smucker Company
|B
|D
|C
|SNAP
|Snap, Inc. Class A
|D
|C
|C
|TRI
|Thomson Reuters Corporation
|D
|C
|C
|WM
|Waste Management, Inc.
|C
|C
|C
|YUMC
|Yum China Holdings, Inc.
|C
|C
|C
Downgraded: Neutral to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|ARCC
|Ares Capital Corporation
|D
|C
|D
|AXON
|Axon Enterprise Inc
|D
|D
|D
|BAM
|Brookfield Asset Management Ltd. Class A
|D
|C
|D
|BLK
|BlackRock, Inc.
|D
|C
|D
|DIS
|Walt Disney Company
|D
|C
|D
|DLR
|Digital Realty Trust, Inc.
|D
|C
|D
|DOCU
|DocuSign, Inc.
|D
|C
|D
|ETN
|Eaton Corp. Plc
|D
|C
|D
|FITB
|Fifth Third Bancorp
|D
|C
|D
|HON
|Honeywell International Inc.
|D
|B
|D
|KEY
|KeyCorp
|D
|B
|D
|MSTR
|Strategy Inc Class A
|D
|B
|D
|PNR
|Pentair plc
|D
|C
|D
|REG
|Regency Centers Corporation
|D
|C
|D
|RF
|Regions Financial Corporation
|D
|C
|D
|TOST
|Toast, Inc. Class A
|D
|B
|D
|USB
|U.S. Bancorp
|D
|C
|D
|WAB
|Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
|D
|C
|D
|XYZ
|Block, Inc. Class A
|D
|C
|D
|Z
|Zillow Group, Inc. Class C
|D
|C
|D
Upgraded: Very Weak to Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|CDW
|CDW Corporation
|F
|C
|D
|COO
|Cooper Companies, Inc.
|F
|C
|D
|DOC
|Healthpeak Properties, Inc.
|D
|D
|D
|GIB
|CGI Inc. Class A
|F
|C
|D
|OMC
|Omnicom Group Inc
|F
|C
|D
|PAYX
|Paychex, Inc.
|F
|C
|D
|ROP
|Roper Technologies, Inc.
|F
|C
|D
|TYL
|Tyler Technologies, Inc.
|F
|C
|D
Downgraded: Weak to Very Weak
|Symbol
|Company Name
|Quantitative Grade
|Fundamental Grade
|Total Grade
|APD
|Air Products and Chemicals, Inc.
|F
|D
|F
|AVB
|AvalonBay Communities, Inc.
|F
|C
|F
|BLDR
|Builders FirstSource, Inc.
|F
|C
|F
|FDS
|FactSet Research Systems Inc.
|F
|C
|F
|GPN
|Global Payments Inc.
|F
|C
|F
|HPQ
|HP Inc.
|F
|C
|F
|IR
|Ingersoll Rand Inc.
|F
|C
|F
|WSO.B
|Watsco, Inc. Class B
|F
|D
|F
Sincerely,
Louis Navellier
Editor, Market 360