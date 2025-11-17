Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Eli Lilly Upgraded, Chewy Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 141 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Nov 17, 2025, 11:05 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 141 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABEVAmbev SA Sponsored ADRABA
APGAPi Group CorporationACA
ARGXargenx SE Sponsored ADRABA
AZNAstraZeneca PLC Sponsored ADRABA
ECEcopetrol SA Sponsored ADRACA
GILDGilead Sciences, Inc.ABA
GMABGenmab A/S Sponsored ADRABA
GSKGSK plc Sponsored ADRABA
HCAHCA Healthcare IncACA
HMYHarmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADRACA
IBMInternational Business Machines CorporationACA
IONSIonis Pharmaceuticals, Inc.ABA
LLYEli Lilly and CompanyABA
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.ABA
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRACA
PAASPan American Silver Corp.ABA
ROIVRoivant Sciences Ltd.ACA
RPRXRoyalty Pharma Plc Class AACA
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADRACA
SONYSony Group Corporation Sponsored ADRABA
STRLSterling Infrastructure, Inc.ABA
TSEMTower Semiconductor LtdACA
VALEVale S.A. Sponsored ADRABA
VODVodafone Group Public Limited Company Sponsored ADRACA
XPEVXPeng, Inc. ADR Sponsored Class AABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACB
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRACB
CYBRCyberArk Software Ltd.ACB
ENBEnbridge Inc.ADB
FOXAFox Corporation Class AACB
IDXXIDEXX Laboratories, Inc.ACB
JBLJabil Inc.BBB
RKLBRocket Lab CorporationABB
SNOWSnowflake, Inc.ABB
SPOTSpotify Technology SABBB
TMETencent Music Entertainment Group Sponsored ADR Class AABB
UIUbiquiti Inc.BBB
WWayfair, Inc. Class AABB
WECWEC Energy Group IncACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ABBVAbbVie, Inc.ADB
ABTAbbott LaboratoriesBCB
ACIAlbertsons Companies, Inc. Class ABCB
AMGNAmgen Inc.ACB
CACICACI International Inc Class ABCB
CTVACorteva IncBCB
EXELExelixis, Inc.BBB
HASHasbro, Inc.BCB
IQVIQVIA Holdings IncBCB
LDOSLeidos Holdings, Inc.BCB
LHLabcorp Holdings Inc.BCB
MDTMedtronic PlcBCB
MLIMueller Industries, Inc.BCB
NUNu Holdings Ltd. Class ACBB
SNYSanofi SA Sponsored ADRBCB
SOLVSolventum CorporationCBB
TAKTakeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRBDB
TCOMTrip.com Group Ltd. Sponsored ADRBBB
TEMTempus AI, Inc. Class ABCB
TUTELUS CorporationBCB
UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADRBBB
UTHRUnited Therapeutics CorporationBCB
WDSWoodside Energy Group Ltd Sponsored ADRBCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFGAmerican Financial Group, Inc.CCC
AFRMAffirm Holdings, Inc. Class ACBC
BACBank of America CorpCCC
BNBrookfield CorporationCBC
BRK.ABerkshire Hathaway Inc. Class ACCC
CHWYChewy, Inc. Class ACCC
CINFCincinnati Financial CorporationCBC
CMICummins Inc.BCC
COINCoinbase Global, Inc. Class ACBC
CPNGCoupang, Inc. Class ACBC
EQNREquinor ASA Sponsored ADRBDC
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRCBC
GRABGrab Holdings Limited Class ACCC
ITTITT, Inc.CCC
MGAMagna International Inc.BCC
MSMorgan StanleyCBC
NTRSNorthern Trust CorporationCCC
PHParker-Hannifin CorporationCCC
RBARB Global, Inc.CCC
SCHWCharles Schwab CorpCBC
SESea Limited Sponsored ADR Class ABCC
SHOPShopify, Inc. Class ACCC
THCTenet Healthcare CorporationBCC
WCCWESCO International, Inc.CCC
WFCWells Fargo & CompanyCCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BEKEKE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class ACCC
CARTMaplebear Inc.CBC
DVNDevon Energy CorporationCCC
ELVElevance Health, Inc.DCC
GFLGFL Environmental IncCCC
ICLRICON PlcCDC
KDPKeurig Dr Pepper Inc.DCC
MLMMartin Marietta Materials, Inc.CCC
ONONOn Holding AG Class ADAC
PEPPepsiCo, Inc.CCC
QCOMQUALCOMM IncorporatedCDC
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.CBC
RELXRELX PLC Sponsored ADRDCC
SJMJ.M. Smucker CompanyBDC
SNAPSnap, Inc. Class ADCC
TRIThomson Reuters CorporationDCC
WMWaste Management, Inc.CCC
YUMCYum China Holdings, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARCCAres Capital CorporationDCD
AXONAxon Enterprise IncDDD
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class ADCD
BLKBlackRock, Inc.DCD
DISWalt Disney CompanyDCD
DLRDigital Realty Trust, Inc.DCD
DOCUDocuSign, Inc.DCD
ETNEaton Corp. PlcDCD
FITBFifth Third BancorpDCD
HONHoneywell International Inc.DBD
KEYKeyCorpDBD
MSTRStrategy Inc Class ADBD
PNRPentair plcDCD
REGRegency Centers CorporationDCD
RFRegions Financial CorporationDCD
TOSTToast, Inc. Class ADBD
USBU.S. BancorpDCD
WABWestinghouse Air Brake Technologies CorporationDCD
XYZBlock, Inc. Class ADCD
ZZillow Group, Inc. Class CDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
CDWCDW CorporationFCD
COOCooper Companies, Inc.FCD
DOCHealthpeak Properties, Inc.DDD
GIBCGI Inc. Class AFCD
OMCOmnicom Group IncFCD
PAYXPaychex, Inc.FCD
ROPRoper Technologies, Inc.FCD
TYLTyler Technologies, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APDAir Products and Chemicals, Inc.FDF
AVBAvalonBay Communities, Inc.FCF
BLDRBuilders FirstSource, Inc.FCF
FDSFactSet Research Systems Inc.FCF
GPNGlobal Payments Inc.FCF
HPQHP Inc.FCF
IRIngersoll Rand Inc.FCF
WSO.BWatsco, Inc. Class BFDF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

