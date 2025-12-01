Legendary Stock Picker Eric Fry Reveals 7 Stocks to Buy and Hold Forever in 2025
Honda Upgraded, McDonald’s Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 73 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor Dec 1, 2025, 9:45 am EST
Source: iQoncept/Shutterstock.com

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 73 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
EMBJEmbraer S.A. Sponsored ADRACA
HMYHarmony Gold Mining Co. Ltd. Sponsored ADRABA
HTHTH World Group Limited Sponsored ADRABA
NOKNokia Oyj Sponsored ADRABA
PAASPan American Silver Corp.ABA
ROLRollins, Inc.ABA
RYAAYRyanair Holdings PLC Sponsored ADRABA
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADRACA
UIUbiquiti Inc.ABA
WWDWoodward, Inc.ABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ASAmer Sports, Inc.BBB
ASNDAscendis Pharma A/S Sponsored ADRACB
BABAAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADRADB
HWMHowmet Aerospace Inc.ACB
JBLJabil Inc.BBB
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRACB
SONYSony Group Corporation Sponsored ADRABB
TJXTJX Companies IncACB
ULTAUlta Beauty Inc.ACB
VRSNVeriSign, Inc.ACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADIAnalog Devices, Inc.BBB
ALBAlbemarle CorporationBCB
ANETArista Networks, Inc.BCB
EMEEMCOR Group, Inc.BCB
GAPGap, Inc.BCB
HEIHEICO CorporationBBB
HMCHonda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRBCB
JKHYJack Henry & Associates, Inc.BCB
MFCManulife Financial CorporationBCB
MRKMerck & Co., Inc.BBB
PBRPetroleo Brasileiro SA Sponsored ADRBBB
QXOQXO, Inc.BCB
USFDUS Foods Holding Corp.BCB
ZTOZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class ABBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAgilent Technologies, Inc.CCC
BABoeing CompanyCCC
CBChubb LimitedCBC
DRIDarden Restaurants, Inc.CCC
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneBCC
HLNHaleon PLC Sponsored ADRCCC
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedCBC
MCDMcDonald's CorporationBDC
SYYSysco CorporationCCC
TSTenaris S.A. Sponsored ADRCCC
VEEVVeeva Systems Inc Class ACCC
WESWestern Midstream Partners, LPCCC
YUMYum! Brands, Inc.BCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAAlcoa CorporationDBC
BLKBlackRock, Inc.CCC
BMYBristol-Myers Squibb CompanyDBC
DELLDell Technologies, Inc. Class CCCC
DOCUDocuSign, Inc.CCC
FANGDiamondback Energy, Inc.DCC
ICLRICON PlcCDC
NTAPNetApp, Inc.DCC
OVVOvintiv IncCDC
PBAPembina Pipeline CorporationCDC
PRPermian Resources Corporation Class ACDC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
DHRDanaher CorporationDCD
DISWalt Disney CompanyDCD
DXCMDexCom, Inc.DBD
HLIHoulihan Lokey, Inc. Class ADBD
JDJD.com, Inc. Sponsored ADR Class ADCD
PFGPrincipal Financial Group, Inc.DCD
REGRegency Centers CorporationDCD
RJFRaymond James Financial, Inc.DCD
USBU.S. BancorpDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
HPQHP Inc.FDD
SWSmurfit Westrock PLCFDD
ZTSZoetis, Inc. Class AFCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
OMCOmnicom Group IncFCF
PAYXPaychex, Inc.FCF
TYLTyler Technologies, Inc.FCF

