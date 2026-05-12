An image of Louis Navellier
Meet Louis Navellier

Apple Upgraded, American Express Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Are your holdings on the move? See my updated ratings for 143 stocks.

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor May 12, 2026, 12:33 pm EDT
Apple Upgraded, American Express Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

Source: shutterstock.com/Weitwinkel

Listen to the audio version of this article (generated by AI).

During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 143 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyACA
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ACA
ALBAlbemarle CorporationABA
AUAnglogold Ashanti PLCABA
BGBunge Global SAACA
CGNXCognex CorporationABA
EMAEmera IncorporatedACA
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.ABA
JAZZJazz Pharmaceuticals Public Limited CompanyABA
LSCCLattice Semiconductor CorporationABA
MLIMueller Industries, Inc.ABA
OHIOmega Healthcare Investors, Inc.ACA
PBAPembina Pipeline CorporationACA
UMCUnited Microelectronics Corp. Sponsored ADRABA
WELLWelltower Inc.ABA
WMBWilliams Companies, Inc.ABA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc.ADB
BBDBanco Bradesco SA Sponsored ADR PfdBBB
BKBank of New York Mellon CorpACB
BMOBank of MontrealACB
CCJCameco CorporationABB
CDECoeur Mining, Inc.BBB
DVNDevon Energy CorporationADB
ECEcopetrol SA Sponsored ADRACB
EQXEquinox Gold Corp.ABB
ETEnergy Transfer LPACB
FIVEFive Below, Inc.ABB
FTAIFTAI Aviation Ltd.ACB
LNGCheniere Energy, Inc.BCB
NXTNextpower Inc. Class AABB
OXYOccidental Petroleum CorporationACB
PRPermian Resources Corporation Class AACB
PSXPhillips 66ACB
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRABB
TPRTapestry, Inc.BAB
UIUbiquiti Inc.BCB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AAPLApple Inc.BCB
ABBVAbbVie, Inc.BDB
AIZAssurant, Inc.BBB
BMYBristol-Myers Squibb CompanyBBB
DVADaVita Inc.BCB
ENTGEntegris, Inc.BBB
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.BBB
FFIVF5, Inc.BCB
GMEDGlobus Medical Inc Class ABBB
INGING Groep N.V. Sponsored ADRBBB
LAMRLamar Advertising Company Class ABCB
MDBMongoDB, Inc. Class ABCB
MFCManulife Financial CorporationBCB
NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.BBB
ONCBeOne Medicines Ltd. Sponsored ADRBBB
ONTOOnto Innovation, Inc.ACB
PFEPfizer Inc.BCB
QSRRestaurant Brands International, Inc.BBB
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.BCB
RGLDRoyal Gold, Inc.BCB
TSNTyson Foods, Inc. Class ABBB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AESAES CorporationCBC
ANETArista Networks, Inc.CBC
ARMKAramarkCCC
BENFranklin Resources, Inc.CBC
DGDollar General CorporationCBC
DTEDTE Energy CompanyBDC
EMBJEmbraer S.A. Sponsored ADRCCC
ESEversource EnergyCCC
ETNEaton Corp. PlcCCC
EWBCEast West Bancorp, Inc.CCC
EXEExpand Energy CorporationCCC
FERGFerguson Enterprises Inc.CCC
FHNFirst Horizon CorporationCCC
LVSLas Vegas Sands Corp.CBC
NTRANatera, Inc.CCC
ORealty Income CorporationCCC
PACGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class BCBC
PFGPrincipal Financial Group, Inc.CCC
PHParker-Hannifin CorporationBCC
PPLPPL CorporationBCC
RRXRegal Rexnord CorporationBCC
SLFSun Life Financial Inc.BCC
TFIITFI International Inc.BCC
TXTTextron Inc.CCC
UNPUnion Pacific CorporationBCC
USFDUS Foods Holding Corp.BCC
XELXcel Energy Inc.BCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AFGAmerican Financial Group, Inc.CCC
APTVAptiv PLCDCC
DHID.R. Horton, Inc.CCC
DOCHealthpeak Properties, Inc.CBC
EXELExelixis, Inc.DBC
FTNTFortinet, Inc.CBC
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneDBC
GWWW.W. Grainger, Inc.CCC
HEIHEICO CorporationDCC
HUMHumana Inc.CCC
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.CCC
LYVLive Nation Entertainment, Inc.CCC
PANWPalo Alto Networks, Inc.DBC
PHGKoninklijke Philips N.V. Sponsored ADRDBC
RBRKRubrik, Inc. Class ADCC
RKTRocket Companies, Inc. Class ACBC
SMCISuper Micro Computer, Inc.DAC
SUISun Communities, Inc.CDC
TMOThermo Fisher Scientific Inc.CCC
VRTXVertex Pharmaceuticals IncorporatedCCC
WMGWarner Music Group Corp. Class ADBC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AXPAmerican Express CompanyDCD
BABoeing CompanyDCD
CACICACI International Inc Class ADCD
CCLCarnival Corporation Ltd.DCD
CNACNA Financial CorporationDDD
EMREmerson Electric Co.DCD
ITWIllinois Tool Works Inc.DCD
JKHYJack Henry & Associates, Inc.DCD
KVUEKenvue, Inc.DBD
MLMMartin Marietta Materials, Inc.DCD
MSIMotorola Solutions, Inc.DCD
NUNu Holdings Ltd. Class ADBD
PSKYParamount Skydance Corporation Class BDCD
TROWT. Rowe Price Group, Inc.DCD
TTTrane Technologies plcDCD
UHSUniversal Health Services, Inc. Class BDCD
UNMUnum GroupDCD
WYNNWynn Resorts, LimitedDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
EQHEquitable Holdings, Inc.FBD
EQREquity ResidentialDDD
GDDYGoDaddy, Inc. Class AFCD
GPNGlobal Payments Inc.FDD
ITGartner, Inc.FCD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ACMAECOMFCF
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class AFCF
CPNGCoupang, Inc. Class AFDF
FMSFresenius Medical Care AG Sponsored ADRFCF
HLIHoulihan Lokey, Inc. Class AFCF
HRLHormel Foods CorporationFCF
KMBKimberly-Clark CorporationFCF
LILi Auto, Inc. Sponsored ADR Class AFDF
MELIMercadoLibre, Inc.FCF
PNRPentair plcFCF
PYPLPayPal Holdings, Inc.FCF
RELXRELX PLC Sponsored ADRFCF
TTDTrade Desk, Inc. Class AFCF
VRSKVerisk Analytics, Inc.FCF
ZTSZoetis, Inc. Class AFCF

To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.

To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here to get started.

Sincerely,

An image of a cursive signature in black text.

Louis Navellier

Editor, Market 360

An image of Louis Navellier Louis Navellier Editor, Market 360

Meet Louis Navellier

Louis Navellier is one of Wall Street’s renowned growth investors. Providing investment advice to tens of thousands of investors for more than three decades, he has earned a reputation as a savvy stock picker and unrivaled portfolio manager.

Learn more about Louis

Article printed from InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2026/05/20260512-blue-chip-upgrades-downgrades/.

©2026 InvestorPlace Media, LLC