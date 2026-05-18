Target Upgraded, Pfizer Downgraded: Updated Rankings on Top Blue-Chip Stocks

By Louis Navellier, Editor, Growth Investor May 18, 2026, 4:00 pm EDT
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 95 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.

This Week’s Ratings Changes:

Upgraded: Strong to Very Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
COPConocoPhillipsACA
CSCOCisco Systems, Inc.ABA
CVSCVS Health CorporationABA
ECEcopetrol SA Sponsored ADRACA
EOGEOG Resources, Inc.ABA
HWMHowmet Aerospace Inc.ABA
KMIKinder Morgan Inc Class PABA
NBISNebius Group N.V. Class AABA
NXTNextpower Inc. Class AACA
OXYOccidental Petroleum CorporationACA
RKLBRocket Lab CorporationACA
RRCRange Resources CorporationABA
SATSEchoStar Corporation Class AACA
VGVenture Global, Inc. Class AABA
WESWestern Midstream Partners, LPACA

Downgraded: Very Strong to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.ACB
AXIAAXIA Energia SA Sponsored ADRABB
BGBunge Global SAACB
BKRBaker Hughes Company Class AABB
ETREntergy CorporationACB
FLEXFlex LtdABB
FTSFortis Inc.ACB
HSTHost Hotels & Resorts, Inc.BBB
MODModine Manufacturing CompanyACB
RBCRBC Bearings IncorporatedACB
SBSCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADRBBB
SHGShinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADRACB
SQMSociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series BACB
TIGOMillicom International Cellular SAACB

Upgraded: Neutral to Strong

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AITApplied Industrial Technologies, Inc.BCB
ARMKAramarkBBB
BENFranklin Resources, Inc.BBB
BIPBrookfield Infrastructure Partners L.P.BDB
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class ABCB
KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. Class ABDB
LUMNLumen Technologies, Inc.BCB
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADRBCB
PMPhilip Morris International Inc.BDB
TFIITFI International Inc.BCB
TGTTarget CorporationBCB
URIUnited Rentals, Inc.BCB

Downgraded: Strong to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BURLBurlington Stores, Inc.CCC
ENTGEntegris, Inc.CBC
ITTITT, Inc.CCC
ITUBItau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR PfdCBC
JBSJBS N.V. Class ACCC
KEPKorea Electric Power Corporation Sponsored ADRCCC
KEYKeyCorpCCC
LYGLloyds Banking Group plc Sponsored ADRCBC
MCHPMicrochip Technology IncorporatedCBC
MFCManulife Financial CorporationCBC
OKLOOklo Inc. Class ABDC
PFEPfizer Inc.BCC
QSRRestaurant Brands International, Inc.CBC
RLRalph Lauren Corporation Class ACCC
UIUbiquiti Inc.CCC
YUMCYum China Holdings, Inc.CCC

Upgraded: Weak to Neutral

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
AIGAmerican International Group, Inc.DCC
BJBJ's Wholesale Club Holdings, Inc.CCC
CACICACI International Inc Class ACCC
CHDChurch & Dwight Co., Inc.CCC
CLColgate-Palmolive CompanyCCC
ITWIllinois Tool Works Inc.DCC
KVUEKenvue, Inc.DBC
MSIMotorola Solutions, Inc.CCC
PFGCPerformance Food Group CoCCC
TTTrane Technologies plcCCC
TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.DBC
UDRUDR, Inc.DBC
UNMUnum GroupDCC
VRSNVeriSign, Inc.CCC

Downgraded: Neutral to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
APTVAptiv PLCDCD
BDXBecton, Dickinson and CompanyCDD
CBRECBRE Group, Inc. Class ADBD
DHID.R. Horton, Inc.DCD
FWONKLiberty Media Corporation Series C Liberty Formula OneDBD
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.DCD
LOGILogitech International S.A.DCD
NRGNRG Energy, Inc.DCD
NWSNews Corporation Class BDCD
PAGPenske Automotive Group, Inc.DCD
PSAPublic StorageDCD
QXOQXO, Inc.DDD
SGISomnigroup International Inc.DCD
SUISun Communities, Inc.DDD
TMOThermo Fisher Scientific Inc.DCD
VMCVulcan Materials CompanyDCD

Upgraded: Very Weak to Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
ADBEAdobe Inc.FCD
BAMBrookfield Asset Management Ltd. Class AFCD
LILi Auto, Inc. Sponsored ADR Class AFDD
MKLMarkel Group Inc.DDD

Downgraded: Weak to Very Weak

SymbolCompany NameQuantitative GradeFundamental GradeTotal Grade
BKNGBooking Holdings Inc.FCF
NKENIKE, Inc. Class BFCF
SESea Limited Sponsored ADR Class AFCF
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.FCF

